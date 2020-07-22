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Комличенко: «Своей игрой в „Динамо“ я недоволен»

22 июля 2020, 15:58

Нападающий «Динамо» Николай Комличенко оценил свои выступления в составе московской команды.

Своей игрой в «Динамо» недоволен. Пока не показываю того, что могу. Смазанное начало, и сейчас ещё заболел перед возобновлением РПЛ. Пока форму набрал… А сейчас уже такая борьба за очки, что особо игру не покажешь. В плане беговой работы – нормально выполняю, а результативность не устраивает. Все ждут большего, я и сам жду. Если эти полгода была адаптация, то в следующем чемпионате нужно делать шаг вперёд – показывать себя по полной.

У первых 3-4 команд в чемпионате есть какая-то своя поставленная игра. Остальные просто садятся в оборону. Если сыграл на ноль, то всё хорошо и впереди точно будут моменты. Тут тяжело играть в нападение. Один раз соперник убежит в контратаку, и получаешь 0:1. Потом уже пойди взломай эту оборону.

Напомним, что Комличенко перешёл в «Динамо» в январе этого года.

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Все комментарии
minai
minai
22 июля в 22:44
Ну и дёргай оттуда, чево ты там забыл.
Арбалет
Арбалет
22 июля в 18:23
Не в том клубе играешь.
VAN ARM
VAN ARM
22 июля в 17:38
немудрено))) игры то нет))
Don trambon
Don trambon ответ CSKA2012 (раскрыть)
22 июля в 17:17
Та это понятно. Вроде бы появился забивной нап, но не тут то было) эх. пора бы вводить потолки зарплат.
CSKA2012
CSKA2012 ответ Don trambon (раскрыть)
22 июля в 17:15
Там ему такую зп не дали как в Динамо, просто он выбрал деньги и шаг назад , оседит контракт и дальше в условный Тамбов пойдет доигрывать.
Roger Young
Roger Young
22 июля в 16:36
очень точно подметил современную тактику всех команд. Даже Зенит больше фраерится на кошках, типа Сочи, а если соперник равен по силам, как Ред Булл - тут же садится в оборону и начинает дрожать коленками...

Никогда такого не было. Позор.
Leha-ha50
Leha-ha50
22 июля в 16:07
Значит где то не доработал.
beefs
beefs
22 июля в 16:07
Какого же ты приехал...
Don trambon
Don trambon
22 июля в 16:01
Сидел бы в Младе еще сезончик - 2 и потом посильнее европейский чемпионатик перешёл бы, а сейчас вон сиди в Динамо, тухни.
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