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Грант: «За четвёртое место Абрамович сослал бы меня в Сибирь»

вчера, 21:03

Бывший наставник «Челси» Авраам Грант поделился мнением о работе Фрэнка Лэмпарда у руля лондонского клуба.

«Синие» закончили сезон на четвёртом месте, а также сыграют в финале Кубка Англии против «Арсенала».

Я думаю, что для «Челси» это хороший сезон. Особенно учитывая тот факт, что клуб не мог делать трансферы [был наложен трансферный бан до января 2020 года].

Сравнивая требования Романа Абрамовича... Если бы несколько лет назад я сказал ему, что четвёртое место — хороший результат, он сослал бы меня в Сибирь. Но сейчас это приемлемая позиция для «Челси».

Занять четвёртое место — большой успех для Лэмпарда. Это его первый сезон в качестве главного тренера клуба АПЛ. Лэмпард был великолепным футболистом, но работа тренера — это совсем другое. В клубе было много молодых игроков, которыми он умело руководил. Я считаю, что он хорошо выполнил свою работу, заложив отличный фундамент на будущее.

Грант возглавлял «Челси» с сентября 2007 по июнь 2008 года, сменив Жозе Моуриньо, который был уволен за неудовлетворительные результаты. Тогда «Челси» закончил сезон АПЛ на втором месте (85 очков), отстав от «Манчестер Юнайтед» на два балла (87 очков), а также вышел в финал Лиги чемпионов, где уступил всё тому же клубу из Манчестера. Руководство «синих» решило не продлевать контракт, который был рассчитан до конца сезона, с Грантом.

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Lazurny
Lazurny
сегодня в 00:24
Четвертое место в чемпионате всегда стыдно.
Ruslan7797
Ruslan7797 ответ swift stream (раскрыть)
вчера в 22:17
    swift stream
    swift stream
    вчера в 22:07
    У нас седьмое место и 7-0 даже почетно.
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 21:58
    На этот сезон задачу он выполнил) и щас Челси усилился, вот в следующем уже ждут бОльшего и спрашивать будут за результаты
    Сп62
    Сп62
    вчера в 21:40
    У Абрамовича ребята и географию выучили.
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    вчера в 21:33
    Так оно и было, Лэмпарду дают время
    Jantu
    Jantu
    вчера в 21:27
    У нас для некоторых и четвертое место почетное, говорят судьи виноваты.
    Литейный 4
    Литейный 4
    вчера в 21:24
    У нас и за 7 не выгоняют считая, что отделались легко. Мог бы быть Пердив. Гыгыгы
    Romeo 777
    Romeo 777
    вчера в 21:21
    Для первого своего сезона в элите английского футбола занять 3-4 место с парнями из Чемпионшипа (Маунт, Томори, Абрахам, Джеймс), часто травмированным Канте, дырявым вратарём и защитой, особенно после продажи лучшего игрока команды Азара...по мне так отличный результат. А дальше будет видно, время покажет.
    КЭТиК
    КЭТиК
    вчера в 21:20
    Абрамович, сделай это!
    волгодон 2
    волгодон 2
    вчера в 21:13
    физруку доверяют и дают время,потому что он свой
    к гастролерам другой подход
    Nafnafik
    Nafnafik
    вчера в 21:05
    Верно очень сказал.
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