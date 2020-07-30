Грант: «За четвёртое место Абрамович сослал бы меня в Сибирь»

Бывший наставник «Челси» Авраам Грант поделился мнением о работе Фрэнка Лэмпарда у руля лондонского клуба.
«Синие» закончили сезон на четвёртом месте, а также сыграют в финале Кубка Англии против «Арсенала».
Я думаю, что для «Челси» это хороший сезон. Особенно учитывая тот факт, что клуб не мог делать трансферы [был наложен трансферный бан до января 2020 года].
Сравнивая требования Романа Абрамовича... Если бы несколько лет назад я сказал ему, что четвёртое место — хороший результат, он сослал бы меня в Сибирь. Но сейчас это приемлемая позиция для «Челси».
Занять четвёртое место — большой успех для Лэмпарда. Это его первый сезон в качестве главного тренера клуба АПЛ. Лэмпард был великолепным футболистом, но работа тренера — это совсем другое. В клубе было много молодых игроков, которыми он умело руководил. Я считаю, что он хорошо выполнил свою работу, заложив отличный фундамент на будущее.
Грант возглавлял «Челси» с сентября 2007 по июнь 2008 года, сменив Жозе Моуриньо, который был уволен за неудовлетворительные результаты. Тогда «Челси» закончил сезон АПЛ на втором месте (85 очков), отстав от «Манчестер Юнайтед» на два балла (87 очков), а также вышел в финал Лиги чемпионов, где уступил всё тому же клубу из Манчестера. Руководство «синих» решило не продлевать контракт, который был рассчитан до конца сезона, с Грантом.
к гастролерам другой подход
к гастролерам другой подход