Грант: «За четвёртое место Абрамович сослал бы меня в Сибирь»

Бывший наставник «Челси» поделился мнением о работе у руля лондонского клуба.

«Синие» закончили сезон на четвёртом месте, а также сыграют в финале Кубка Англии против «Арсенала».

Я думаю, что для «Челси» это хороший сезон. Особенно учитывая тот факт, что клуб не мог делать трансферы [был наложен трансферный бан до января 2020 года].

Сравнивая требования Романа Абрамовича... Если бы несколько лет назад я сказал ему, что четвёртое место — хороший результат, он сослал бы меня в Сибирь. Но сейчас это приемлемая позиция для «Челси».