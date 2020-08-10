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Адамов покинул пост руководителя академии «Ростова»

сегодня, 15:45

Бывший капитан «Ростова» Роман Адамов покинул должность руководителя детско-юношеских команд донского клуба. 38-летний специалист возглавлял академию «Ростова» с 2017 года.

«Под руководством легендарного футболиста и благодаря его огромной работе воспитанники нашего клуба завоевали десятки трофеев, а наша академия вышла на качественно новый уровень.

Благодарим Романа Адамова за внесенный вклад в развитие академии и желаем ему успехов в будущем! Двери нашего клуба всегда открыты для Романа Станиславовича!» — сообщает «Ростов».

Роман Адамов покидает ФК «Ростов» Заслуженный мастер спорта, бывший капитан «Ростова» завершает работу в академии «Ростова». Роман Станиславович руководил детско-юношескими командами клуба с 2017 года. Под руководством легендарного футболиста и благодаря его огромной работе воспитанники нашего клуба завоевали десятки трофеев, а наша академия вышла на качественно новый уровень. Благодарим Романа Адамова за внесённый вклад в развитие академии и желаем ему успехов в будущем! Двери нашего клуба всегда открыты для Романа Станиславовича!

Публикация от Футбольный клуб «Ростов» (@fcrostov)

Недавно «Ростову» разрешили с нового сезона заполнять стадион на четверть.

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Все комментарии
Аксинья
Аксинья
сегодня в 16:52
Калитва рулит))
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 16:07
А куда сленял не пишут.
Mangur
Mangur
сегодня в 16:03
Потер,я для Ростова
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Klaksvikar Itrottarselag (раскрыть)
сегодня в 16:02
Скорее всего в Казани и всплывет. Его давняя дружба с СЛВ связывает.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 15:55
С чего бы это)
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 15:53
посмотрим где всплывёт))))
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 15:52
Хотелось бы верить что его не выгнали за тупость и некомпетентность, а ушел сам, допустим в Казань на помощь другу Леониду.
Rheinfall
Rheinfall
сегодня в 15:48
А че ушел то?
drug01
drug01
сегодня в 15:46
Жаль очень жаль
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