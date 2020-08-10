Адамов покинул пост руководителя академии «Ростова»

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сегодня, 15:45

Бывший капитан «Ростова» покинул должность руководителя детско-юношеских команд донского клуба. 38-летний специалист возглавлял академию «Ростова» с 2017 года.

«Под руководством легендарного футболиста и благодаря его огромной работе воспитанники нашего клуба завоевали десятки трофеев, а наша академия вышла на качественно новый уровень.

Благодарим Романа Адамова за внесенный вклад в развитие академии и желаем ему успехов в будущем! Двери нашего клуба всегда открыты для Романа Станиславовича!» — сообщает «Ростов».

Недавно «Ростову» разрешили с нового сезона заполнять стадион на четверть.