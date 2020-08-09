«Ювентус» назначил тренера без опыта. Неоднозначное возвращение Пирло в туринский клуб

1596958348

сегодня, 10:32

«Соккер.ру» — о назначении знаменитого игрока главным тренером чемпионов Италии.

Как же стремительно развиваются события в сильнейшем итальянском клубе! И суток не прошло после вылета «Ювентуса» из Лиги чемпионов, как был уволен Маурицио Сарри и сразу назначен новый тренер — 41-летний Андреа Пирло. В промежутке между уходом Сарри и приходом Пирло проскочила новость об отказе Зинедина Зидана вернуться в Турин из Мадрида. Хотя вряд ли ему всерьёз предлагали вернуться. Решение о замене Сарри на Пирло было принято не в прошлую субботу, а намного раньше. Просто в клубе ждали повод.

Сарри не позавидуешь. Работал человек в «Наполи» и горя не знал. Так нет, сорвали с места, вытащили в «Челси», а через год ушли. Однако бывший бухгалтер помог «синим» выиграть Лигу Европы. После Маурицио вернулся на родину, причём в сильнейший клуб. Такой поворот в карьере понижением не назовёшь, скорее наоборот. Не всё получалось у Сарри в Турине. Концовку чемпионата «старая синьора» смазала и финал Кубка проиграла, правда, в серии пенальти. Но не забудем, что это был за сезон, — жёсткая конкуренция со стороны «Интера» и «Аталанты», короновирус, больно ударивший по Италии, опять же продолжительность турнира. Но «Ювентус» первым пришёл на финиш. Доковылял, но победителей обычно не судят. Девятое Скудетто подряд. Однако вылет из Лиги чемпионов стал поводом для отставки Сарри. И дело в неудачном исходе противостояния с «Лионом». Будто с Антонио Конте и Массимилиано Аллегри «старая синьора» покоряла европейские вершины. Джанлуиджи Буффон всю жизнь мечтает о победе в Лиге чемпионов, а её всё нет и нет. Видимо, корни отставки Сарри лежат несколько глубже.

Но если инородность Сарри в Турине всё же ощущалась и его отставка не вызвала удивления, то выбор преемника удивил. Вряд ли президент клуба Андреа Аньелли назначил своего тёзку Андреа Пирло с бухты-барахты или от безысходности. Желающих тренировать «Ювентус» немало. Только позови — сбегутся. Но выбор пал на Пирло, который лишь неделю назад получил назначение в примаверу — молодёжную команду. Дело не в возрасте. В сорок один год иные горы сворачивают. У Пирло отсутствует тренерский опыт. Вообще. В 2017 году Андреа завершил выступления и потом держался в тени. Год назад он окончил тренерские курсы в Коверчано и получил тренерскую лицензию. Но практики у него нет. Совсем. Игроком он был замечательным, но этого мало. Тот же Сарри вообще не играл, но тренером стал приличным.

Назначение Пирло сделано совсем не в традициях «Ювентуса». Это «Милан» мог вытащить из Бразилии ещё игравшего Кларенса Зеедорфа или доверить команду необстрелянному Филиппо Индзаги. «Реал» мог довериться Зидану, а «Барселона» Хосепу Гвардиоле. Но у тех был опыт работы с резервистами. А тут вообще чистый лист. Без году неделя в прямом смысле.

«Ювентус» подходил к выбору тренера куда более основательно. В последние пятьдесят лет точно. Только Дино Дзофф пришёл на тренерскую скамейку «Юве» без опыта самостоятельной работы. Легендарный вратарь отработал два года, выиграл Кубок Италии и Кубок УЕФА . Может быть, на фоне других коллег и маловато, но всё же Дзофф оправдал доверие, вернувшись в клуб в новой роли.

Не располагал опытом самостоятельной практики и Чиро Феррара, принявший «Ювентус» в 2009 году. Однако за спиной у бывшего защитника «Наполи» и «Юве» было несколько лет работы в сборной Италии, в том числе на победном для итальянцев чемпионате мира 2006. Был ассистентом у Марчелло Липпи и Роберто Донадони. Но к роли главного тренера «Ювентуса» Феррара оказался не совсем готов.

Все остальные — успешные или не очень тренеры «Ювентуса» приходили в Турин уже имея послужной список. Многие — внушительный, как Фабио Капелло, вернувшийся в клуб после тридцатилетней паузы. Другие были молодыми, перспективными — Джованни Трапаттони, Марчелло Липпи, Карло Анчелотти, Антонио Конте, но отнюдь не новичками.

Если честно, то можно было предугадать появление в клубе Фабио Каннаваро. Который немало поработал в подмастерьях у Марчелло Липпи в Китае, потом получил солидный опыт на Ближнем Востоке и в Китае. Но выбор руководства клуба пал не на него.

Сейчас на Андреа Пирло свалились одновременно и счастье, и тяжеленная ноша. Счастье, потому что не каждому дано начинать тренерскую биографию в великом клубе. Причём не вытаскивать его, не поправлять пошатнувшееся положение, не гасить пожар, а принять сильную команду на ходу, после серии из девяти чемпионств подряд. Андреа не нужно что-то сразу придумывать. Сперва нужно грамотно распорядиться наследством предшественников. Вспомните, как прекрасно сработал Массимилиано Аллегри, приняв команду у Антонио Конте. Ничего не уронил, напротив, приумножил. Конечно, Пирло не может всё время снимать урожай с грядок, засеянных предшественниками, нужно будет посадить и своё. Но на первое время должно хватить.

Однако вся зависть к Пирло сразу проходит, когда осознаёшь ответственность, опустившуюся на плечи начинающего тренера. «Ювентус» выиграл девять Скудетто подряд, и болельщики ждут продолжения. Рано или поздно серия прервётся. Но если она прервётся в следующем сезоне и при новом наставнике, то это будет удар по Андреа. Его невольно будут сравнивать с предшественниками, в том числе и с Сарри, а сравнение окажется не в пользу Пирло. Выиграть Лигу чемпионов сразу уже как тренер? Достойная мечта, но её осуществление обещает быть тяжёлым. Если у Конте и Аллегри не вышло, то почему у Пирло должно получиться?

Неизвестно, как воспримут Андреа в новом качестве футболисты. В том числе и те, кто с ним выходил на поле. Джанлуиджи Буффон высказался по поводу назначения — «это что же мне тебя придётся называть Мистером»? А потом добавил «Удачи, Андреа». При желании в словах вратаря можно увидеть не только радость по случаю возвращения старого товарища, но и некий скепсис.

Но ведь и приход немолодого Пирло в «Ювентус» когда-то тоже воспринимался неоднозначно. Однако вы сами всё видели. Конечно, проводить параллели между тренером и футболистом не всегда правильно, но характер у Андреа имеется. Голова на плечах тоже. Опыт — дело наживное. Время рассудит. Может быть, из итальянца получится новая большая личность в тренерском корпусе. Возможно, калибра Зидана или Гвардиолы. Или Андреа свернёт себе шею, в переносном смысле, и станет ещё одной иллюстрацией тезиса — «не всегда большой игрок становится большим тренером».