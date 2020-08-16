РФС: «Иванов не ошибался в матче „Рубин“ — „Локомотив“»

Экспертно судейская комиссия РФС рассмотрела спорные эпизоды в матче 1-го тура РПЛ «Рубин» — «Локомотив» (0:2).
Эксперты рассмотрели 2 решения арбитра матча, в связи с обращением казанской команды.
Решение комиссии по эпизоду на 24-й минуте (падение форварда «Рубина» Ивана Игнатьева в штрафной «Локомотива»):
После длительных обсуждений и дискуссий на основании учебных материалов и рекомендаций УЕФА и РФС признать, что решение арбитра Сергея Иванова верно и вмешательство VAR не было возможно.
Решение комиссии по эпизоду на 78-й минуте (нарушение игрока «Локомотива» Дмитрия Баринова в центре поля):
Признать верным решение арбитра наказать Баринова желтой карточкой за нарушение Правил, выполненное в безрассудной манере.
Наверняка очень содержательная и интересная речь....
Наверняка очень содержательная и интересная речь....
Судья видит падение игрока Зенита в штрафной: - ПЕНАЛЬТИ!
Аналогичный эпизод с участием игрока другой команды: - НЕ пенальти или карточка за симуляцию.
Очевидно же, нет?)
Судья видит падение игрока Зенита в штрафной: - ПЕНАЛЬТИ!
Аналогичный эпизод с участием игрока другой команды: - НЕ пенальти или карточка за симуляцию.
Очевидно же, нет?)
Он же не сидоров !
Он же не сидоров !
Другое дело что его до этого слегка свернули с этого самого вектора. Но это был такой толчек рукой от защитника, каких в игре сотни, и они не судятся.
Другое дело что его до этого слегка свернули с этого самого вектора. Но это был такой толчек рукой от защитника, каких в игре сотни, и они не судятся.
"
"