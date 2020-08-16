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РФС: «Иванов не ошибался в матче „Рубин“ — „Локомотив“»

16 августа 2020, 17:28
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)0 : 2Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Экспертно судейская комиссия РФС рассмотрела спорные эпизоды в матче 1-го тура РПЛ «Рубин» — «Локомотив» (0:2).

Эксперты рассмотрели 2 решения арбитра матча, в связи с обращением казанской команды.

Решение комиссии по эпизоду на 24-й минуте (падение форварда «Рубина» Ивана Игнатьева в штрафной «Локомотива»):

После длительных обсуждений и дискуссий на основании учебных материалов и рекомендаций УЕФА и РФС признать, что решение арбитра Сергея Иванова верно и вмешательство VAR не было возможно.

Решение комиссии по эпизоду на 78-й минуте (нарушение игрока «Локомотива» Дмитрия Баринова в центре поля):

Признать верным решение арбитра наказать Баринова желтой карточкой за нарушение Правил, выполненное в безрассудной манере.

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Все комментарии
от себя добавлю
от себя добавлю
18 августа 2020 в 14:41, ред.
Сколько было матчей, везде в такой ситуации если голкипер не коснулся мяча и завалил напа 200 % ставят пенальти, но только в России это не ттак. Точнее не для всех команд это пенальти. Ложь и беспредел объяснимый только одним - взятки берут свистуны.
нефтегаз
нефтегаз
17 августа 2020 в 16:30
иванов поделился гонораром с комиссией
gwynb1eidd
gwynb1eidd
17 августа 2020 в 15:51
Всё правильно, если бы Рубин заявил, что снимается с чемпиона, возможно они бы действия Иванова по другому трактовали. Хотя всё в переди, следующий тур с Сочи, их тоже будут тащить, так что Рубину не позавидуешь... Хотя чему удивляться, судьи очень давно зуб на Слуцкого имеют...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
17 августа 2020 в 00:47
Лицедеи.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
16 августа 2020 в 23:40
Вместо галиматьи сочинённой Экспертно-судейской комиссией РФС...лучше бы распечатали полный монолог Слуцкого к судье Иванову...после чего тренер получил красную.......

Наверняка очень содержательная и интересная речь....
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
16 августа 2020 в 22:39
Да нормально иванов судил!
Сп62
Сп62
16 августа 2020 в 22:24
Я не за Рубин, не за Локо. Но логика говорит, что при низкой квалифиеации экспертов РФС не может быть высокой квалификация судей. Ведь именно эксперты должны вести работу на повышение уровня судей. Но, судя по выводам комиссии, ожидать от них положительного влияния на наше судейство не приходится.
спартак 1987
спартак 1987
16 августа 2020 в 22:22
гость передачи 8 - 16 Денис Глушаков понятно разложил момент с падением Ивана Игнатьева в штрафной локомотива: Нападающий рубина делает резкое ускоренение и набирает большую скорость, находясь в штрафной локомотива получает толчок в плечо от защитника локомотива Рыбуса и начинает терять равновесие и падает прямо во вратаря локо Гильерме ( при этом Иван прокинул мяч мимо голкипера) чистый пенальти, Рыбус должен был быть удалён за фол последней надежды ( двойное наказание должны были отменить, а вот отменили хз, нам же никто ничего не рассказывает) пишут что в комиссиии рфс, которая приняла решение, что судья Иванов не ошибся в том эпизоде проголосовали 4 за и 4 за то что нарушения правил в моменте с Игнатьевым не было...цирк продолжается!
makkie
makkie
16 августа 2020 в 22:00
Всё просто.

Судья видит падение игрока Зенита в штрафной: - ПЕНАЛЬТИ!
Аналогичный эпизод с участием игрока другой команды: - НЕ пенальти или карточка за симуляцию.

Очевидно же, нет?)
nikoladolgov
nikoladolgov
16 августа 2020 в 21:42
Как может Иванов ошибаться ?
Он же не сидоров !
Игорь Ларин 1958
Игорь Ларин 1958
16 августа 2020 в 21:32
РФС своих не сдаёт!
Kosmos58
Kosmos58
16 августа 2020 в 21:23
А я не согласен с РФС!!!
Эксбет Ком
Эксбет Ком
16 августа 2020 в 21:18
Из нас делают идиотов! Вратарь в мяч не сыграл, сбил игрока и поэтому Правил не нарушил. В каком мире это происходит? Они думают что говорят? Позор!!!
mars6791
mars6791 ответ Казанский (раскрыть)
16 августа 2020 в 21:16
да да ))), здесь уже привели такую версию, причем всерьез. И еще Слуцкому , сказал ты чего сидишь молчишь, ну он и обматерил судью, и был тоже удален.
mars6791
mars6791 ответ gentlewolf (раскрыть)
16 августа 2020 в 21:13
Ну как же так? Здесь все тонко сыграно, защитник подталкивает, Игнатьев еле удерживается на ногах, но успевает пробросить мяч мимом Гильерме, и вратарь правильно вытянувшись срезает Игнатьева, Игнатьев же просто не успевал ни перепрыгнуть через вратаря, ни увернуться - явное нарушение, каким бы образом ни бежал Игнатьев, вратарь мяча не достал, но игрока завалил -пенальти сто процентов. А вот зачинатель - защитник, толчок в штрафной( или на линии) тоже пенальти, просто Игнатьев стал играть до конца, а не падать как подкошенный , подъигрывая. Не думаю, арбитр подсуживал, просто не хватило квалификации арбитра, но есть же ВАР.
Казанский
Казанский
16 августа 2020 в 20:45
Иванов ни в чем не виноват...Это Игнатьев сначала толкнул игрока Локомотива,а потом хотел растоптать руки Гильерме
ermak6848
ermak6848
16 августа 2020 в 20:19
Своих не сдают...
alex-dsi
alex-dsi
16 августа 2020 в 19:34, ред.
Два матча локомотива и в двух нет пенальти.... фига как они честно играют.... видно их правильные судьи учат играть))))
gentlewolf
gentlewolf
16 августа 2020 в 19:17
Дело в том что Игнатьев сам в кипера влетает, уже не за мячем бежит а в контакт. Он и мяч то ковырнул еле еле потому что вектор сменил.
Другое дело что его до этого слегка свернули с этого самого вектора. Но это был такой толчек рукой от защитника, каких в игре сотни, и они не судятся.
Сергей Яценко
Сергей Яценко
16 августа 2020 в 19:16
стало быть в европе это пенальти а в россии нет... видать у нас другие правила
nubom
nubom
16 августа 2020 в 19:08
Грамотеи, перечитайте: "решение арбитра ....выполненное в безрассудной манере"...


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Опасный хулиган
Опасный хулиган
16 августа 2020 в 18:56
С каждым годом судьи все хуже и хуже работают и с ВАРом ещё хуже стали
112910415
112910415
16 августа 2020 в 18:50
судья УЕФА должен быть спасён, это закон !
cska1948
cska1948
16 августа 2020 в 18:48
Давно замечено, что все эти судейские эксперты, под любое действие арбитра, могут подвести как БАЗУ со знаком "ПЛЮС", так и со знаком "МИНУС". Всё зависит от задачи, которая перед ними поставлена. В данном случае задача стояла, оправдать Иванова.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
16 августа 2020 в 18:36
Какие у них там термины хитрые...
NYJ
NYJ
16 августа 2020 в 18:35
Момент интересный и спорный, но, если бы назначили, я бы не удивился
КЭТиК
КЭТиК
16 августа 2020 в 18:33
Ладно, реабилитирован по полной.
нечитайло
нечитайло
16 августа 2020 в 18:26
В гневе и на имоциях
Василий Иванов 1
Василий Иванов 1
16 августа 2020 в 18:26
🤣🤣🤣🤣🤣позорище
cska1948
cska1948
16 августа 2020 в 18:21
Рыбус толкает Игнатьева в плечо! Гильерме в падении мяча НЕ касается, но сбивает Игнатьева! И это НЕ пенальти?! Очень хочется посмотреть на решение арбитра в подобной ситуации, когда на месте Игнатьева окажется игрок Зенита...
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