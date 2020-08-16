РФС: «Иванов не ошибался в матче „Рубин“ — „Локомотив“»

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16 августа 2020, 17:28

Экспертно судейская комиссия РФС рассмотрела спорные эпизоды в матче 1-го тура РПЛ «Рубин» — «Локомотив» (0:2).

Эксперты рассмотрели 2 решения арбитра матча, в связи с обращением казанской команды.

Решение комиссии по эпизоду на 24-й минуте (падение форварда «Рубина» в штрафной «Локомотива»):

После длительных обсуждений и дискуссий на основании учебных материалов и рекомендаций УЕФА и РФС признать, что решение арбитра Сергея Иванова верно и вмешательство VAR не было возможно.

Решение комиссии по эпизоду на 78-й минуте (нарушение игрока «Локомотива» в центре поля):