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Полузащитник «Ман Сити» пожаловался на болельщиков «Ливерпуля»

16 августа 2020, 23:04

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва отреагировал на вылет команды из Лиги чемпионов.

Этот сезон завершился для нас большим разочарованием. Простите нас... Будем бороться за трофеи в следующем сезоне!

Хочу обратиться к фанатам «Ливерпуля», которые пишут негативные комментарии на страницах наших игроков в твиттере (вероятно, речь идет о форварде Рахиме Стерлинге). Мне вас жаль. Жаль, что вам больше нечем заняться. Радуйтесь победам своей команды, сходите выпить пива, почитайте книгу. У вас множество вариантов.

В недавнем матче 1/4 финала ЛЧ против «Лиона» форвард «горожан» Рахим Стерлинг промахнулся с нескольких метров по пустым воротам. Это послужило поводом для колких комментариев в адрес англичанина.

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Все комментарии
dzvinka
dzvinka
17 августа 2020 в 11:41, ред.
это личное дело болел Ливерпуля и Стерлинга, Сильве не стоит соваться сюда - сами разберутся.
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008 ответ bublikyo (раскрыть)
17 августа 2020 в 10:05
Не только Стерлинг. Бернарду и ещё несколько игроков горожан после своей прошлогодней победы в АПЛ на борту самолёта пели оскорбительные песни в сторону мерсисайдской команды. А теперь эти лицемеры (Б. Сильва, Стерлинг и др) получили то, что заслужили.
112910415
112910415
17 августа 2020 в 05:30
вот такая публичная реакция на какие-то комментарии ... это абсолютно ненужное действие !
ДАША Д
ДАША Д
17 августа 2020 в 04:55
Стерлинг заслужил, пусть читает.
25процентный клоун
25процентный клоун
17 августа 2020 в 00:15
Покушайте колбасы)))
bublikyo
bublikyo
17 августа 2020 в 00:14
Ну Стерлинг сам не очень красиво вел себя по отношению к Ливерпулю
Migelito
Migelito
17 августа 2020 в 00:08
Так и сделаем, Бернардо. И если Стерлингу написали, то пусть он сам и отвечает. Вообще-то нехорошо всякий негатив писать после поражения, это ни кого не красит
beefs
beefs
16 августа 2020 в 23:17
ну это уже не прилично...
drug01
drug01
16 августа 2020 в 23:07
Всякое бывает
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