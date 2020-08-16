Полузащитник «Ман Сити» пожаловался на болельщиков «Ливерпуля»

Полузащитник «Манчестер Сити» отреагировал на вылет команды из Лиги чемпионов.

Этот сезон завершился для нас большим разочарованием. Простите нас... Будем бороться за трофеи в следующем сезоне!

Хочу обратиться к фанатам «Ливерпуля», которые пишут негативные комментарии на страницах наших игроков в твиттере (вероятно, речь идет о форварде Рахиме Стерлинге). Мне вас жаль. Жаль, что вам больше нечем заняться. Радуйтесь победам своей команды, сходите выпить пива, почитайте книгу. У вас множество вариантов.