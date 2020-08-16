Полузащитник «Ман Сити» пожаловался на болельщиков «Ливерпуля»

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва отреагировал на вылет команды из Лиги чемпионов.
Этот сезон завершился для нас большим разочарованием. Простите нас... Будем бороться за трофеи в следующем сезоне!
Хочу обратиться к фанатам «Ливерпуля», которые пишут негативные комментарии на страницах наших игроков в твиттере (вероятно, речь идет о форварде Рахиме Стерлинге). Мне вас жаль. Жаль, что вам больше нечем заняться. Радуйтесь победам своей команды, сходите выпить пива, почитайте книгу. У вас множество вариантов.
В недавнем матче 1/4 финала ЛЧ против «Лиона» форвард «горожан» Рахим Стерлинг промахнулся с нескольких метров по пустым воротам. Это послужило поводом для колких комментариев в адрес англичанина.