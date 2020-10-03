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Травму Кокорина мог усугубить его личный массажист

03 октября 2020, 12:23

В четверг, 1 октября, стало известно, что нападающий «Спартака» Александр Кокорин не примет участия в матче против «Зенита» из-за мышечной травмы. Более того, футболист не сможет выйти на поле в течение двух последующих недель.

По информации источника, травму форварда мог усугубить его личный массажист Сергей Колесников, который работает с Кокориным с момента его игры за «Динамо». Отмечается, что нападающий с большим доверием относится к личному массажисту.

Из-за действий личного персонала Кокорина, сроки возвращения игрока в строй могут затянуться.

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Все комментарии
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS ответ 1bear (раскрыть)
03 октября в 21:09
ага
RomM84
RomM84
03 октября в 19:24
Хы! Он был с ним недостаточно нежен... Эх паша где же ты!?!
1bear
1bear ответ BOSSHUGOBOSS (раскрыть)
03 октября в 17:58
...на точку "G"???
Agamaga
Agamaga ответ BOSSHUGOBOSS (раскрыть)
03 октября в 17:40
Был бы марокканский массажёр, он бы заиграл.
РЭП НИГГА
РЭП НИГГА
03 октября в 17:39
ломай его полностью)))
Agamaga
Agamaga ответ Дед Мазая (раскрыть)
03 октября в 17:34
Нет. Смс приходит о перечислении з/п.
Kosmos58
Kosmos58
03 октября в 16:05
Достал Кококоша!.
Kosmos58
Kosmos58 ответ Ministri Krasnodar (раскрыть)
03 октября в 16:04
Зенит дал денег!
mensk
mensk
03 октября в 15:51
Он особенно и не нужен Спартаку.
Дед Мазая
Дед Мазая
03 октября в 15:51
До кассы в день получки доходит?..
Сп62
Сп62
03 октября в 15:41
Ясно, что массажист играет не за Спартак.
Caniggia
Caniggia
03 октября в 15:31
Какой там массажист? Это всё проделки гнусного Пака!
Aris
Aris
03 октября в 15:02
Хрустальный бокал опять дал трещину. Симулянт он! Гнать из команды....
Wolf77785
Wolf77785
03 октября в 15:01
Скажите как и есть! За Зенит он играл! а за спартак ему стыдно!!
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS
03 октября в 14:51
массажист нажал на точку...
Правдин Семён
Правдин Семён
03 октября в 14:49
Да и пес с ним. Пока без него нормально
Ministri Krasnodar
Ministri Krasnodar
03 октября в 14:17
Шикарный трансфер Спартака ... Это ж кто додумался его купить ?
Рожден в СССР
Рожден в СССР
03 октября в 14:12
    Рожден в СССР
    Рожден в СССР
    03 октября в 14:09
    разводит федуна на бабки по полной
    Gunslinger
    Gunslinger ответ berda2003 (раскрыть)
    03 октября в 13:55
    Ясно дело, шПаковский лазутчик!!! :)))
    berda2003
    berda2003
    03 октября в 13:34
    массажист-то засланный козачок...
    Lucho Gonzalez
    Lucho Gonzalez
    03 октября в 13:22
    Это же заговор против спартака!!!
    порт
    порт
    03 октября в 13:22
    На зарплату не повлияет.
    cska vperiod
    cska vperiod
    03 октября в 13:21
    Наверное массажист имеет огромный зуб против федуна.
    ХУБУЛ
    ХУБУЛ
    03 октября в 13:19
    Как и ожидалось нет толку от этого гопника как и в последнее лет так пять шесть.
    DXTK
    DXTK
    03 октября в 13:08
    что он ему там палец в попу вставил.........
    ЛЬВОВ НА МЯСО
    ЛЬВОВ НА МЯСО
    03 октября в 13:03
    Ох уж эти массажисты!)
    kolpankolpan
    kolpankolpan
    03 октября в 12:58
    Знатная такая поганка на персонал и массажиста.А личный персонал это брательник со стаканом? Жена? Папа мама? Что то писюлин оголтело всех облил недоверием.
    Союзник противников
    Союзник противников
    03 октября в 12:48
    Невелика потеря.
    Footbolista
    Footbolista
    03 октября в 12:46
    Массажист агент зенита)...
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