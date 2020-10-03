Травму Кокорина мог усугубить его личный массажист

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03 октября 2020, 12:23

В четверг, 1 октября, стало известно, что нападающий «Спартака» не примет участия в матче против «Зенита» из-за мышечной травмы. Более того, футболист не сможет выйти на поле в течение двух последующих недель.

По информации источника, травму форварда мог усугубить его личный массажист Сергей Колесников, который работает с Кокориным с момента его игры за «Динамо». Отмечается, что нападающий с большим доверием относится к личному массажисту.

Из-за действий личного персонала Кокорина, сроки возвращения игрока в строй могут затянуться.