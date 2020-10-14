10 декабря молодёжная сборная России узнает соперников по Евро-21

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14 октября 2020, 17:36

Жеребьевка групповой стадии Евро-21 (U-21) состоится 10 декабря.

Напомним, что в турнире примет участие молодежная сборная России. Финальный турнир будет разбит на две части, а матчи группового этапа (с 24 по 31 марта 2021 года, 16 команд разобьют на четыре группы) и плей-офф пройдут в тех городах в Венгрии и Словении, которые изначально были выбраны хозяевами молодежного Евро.

Четыре победителя групп и четыре вторых места с 31 мая по 6 июня 2021 года проведут финальный турнир по системе плей-офф. Четвертьфиналы и полуфиналы также пройдут в Венгрии и Словении. Финальный матч примет Любляна.