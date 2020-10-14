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10 декабря молодёжная сборная России узнает соперников по Евро-21

14 октября 2020, 17:36

Жеребьевка групповой стадии Евро-21 (U-21) состоится 10 декабря.

Напомним, что в турнире примет участие молодежная сборная России. Финальный турнир будет разбит на две части, а матчи группового этапа (с 24 по 31 марта 2021 года, 16 команд разобьют на четыре группы) и плей-офф пройдут в тех городах в Венгрии и Словении, которые изначально были выбраны хозяевами молодежного Евро.

Четыре победителя групп и четыре вторых места с 31 мая по 6 июня 2021 года проведут финальный турнир по системе плей-офф. Четвертьфиналы и полуфиналы также пройдут в Венгрии и Словении. Финальный матч примет Любляна.

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Все комментарии
zsb1961
zsb1961
14 октября в 21:13
Удачи ребятам!!!
nubom
nubom
14 октября в 21:05
Увы, сербы нас уже не выручат...
ЮЗИК
ЮЗИК
14 октября в 20:31
Там уже слабых команд не будет
Великолепный
Великолепный
14 октября в 19:50
Удачного жребия нашей молодежке.
КЭТиК
КЭТиК
14 октября в 19:31
Простых соперников не будет.
Леон Бугаев
Леон Бугаев
14 октября в 18:38
Хороших и сильных соперников нашим.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
14 октября в 18:22
Март это месяц не очень для нас....Чемпионат у нас только начинается в это время. В общем надо хорошо целенаправленно готовиться.
drug01
drug01
14 октября в 18:20
Будем ждать соперника!!!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
14 октября в 18:17
Сыграем в финале!
Zenit_84
Zenit_84
14 октября в 17:58
Долго ещё ждать
asraeil
asraeil
14 октября в 17:52
Подождем не так много времени осталось
НАВСЕГДА
НАВСЕГДА
14 октября в 17:47
До полуфинала минимум обязаны доходить
Q-J-G
Q-J-G
14 октября в 17:38
И мы также узнаем)
sv_1969
sv_1969
14 октября в 17:37
Посмотрим кто попадётся
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