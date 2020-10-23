В РФС не увидели ошибок Вилкова в матче «Краснодар» — «Рубин»

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сегодня, 18:33

В среду, 21 октября, состоялось заседание Экспертно-судейской комиссии при президенте РФС , на котором были рассмотрены обращения футбольных клубов «Рубин», «Химки» и ЦСКА на качество судейства.

«Краснодар» — «Рубин»

«Рубин» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Михаила Вилкова в четырех эпизодах: засчитанные голы в ворота «Рубина» на 51-й и 90+2-й минутах матча, вынесение предупреждений (четвертые в сезоне) игроку №28 Оливеру Абильдгору на 54-й минуте и игроку №25 Денису Макарову на 90+1-й минуте.

Решения комиссии:

1. Судья не допустил ошибки, засчитав гол в ворота «Рубина» на 51-й минуте матча.

При обсуждении эпизода мнения экспертов по поводу интенсивности контакта и его влияния на дальнейшее развитие ситуации на поле разделились, и, в соответствии с п.3 ст. 4.1. Положения об Экспертно-судейской комиссии при Президенте РФС , решение судьи признается ошибочным, в случае если количество голосов в поддержку решения судьи меньше количества голосов, не поддержавших решение судьи, на два и более голоса.

2. Судья правильно вынес предупреждение игроку «Рубина» №28 Оливеру Абильдгору на 54-й минуте матча.

Решение ЭСК РФС мотивировано тем, что футболист «Рубина» №28 Оливер Абильдгор совершил тактический фол с целью сорвать атаку соперника. С учетом взаимного расположения футболистов обеих команд на поле, наличия пространства для развития атаки у футболиста «Краснодара» и возможности сделать передачу на партнеров по команде, данное нарушение правильно квалифицировано судьей как срыв перспективной атаки.

3. Судья правильно вынес предупреждение игроку «Рубина» №25 Денису Макарову на 90+1-й минуте матча.

Решение ЭСК РФС мотивировано тем, что футболист «Рубина» №25 Денис Макаров совершил безрассудный фол, ударив носком бутсы в область икроножной мышцы соперника, не имея при этом реальной возможности сыграть в мяч.

4. Судья правильно засчитал гол в ворота «Рубина» на 90+2-й минуте матча.

Решение ЭСК РФС мотивировано тем, что нападающий «Краснодара» №33 Маркус Берг находился дальше от ворот, чем вратарь и предпоследний игрок обороняющейся команды, в момент удара по мячу его партнером №93 Магомедом-Шапи Сулеймановым.

«Химки» — «Спартак»

«Химки» обратились в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Кирилла Левникова в эпизодах с назначением 11-метрового удара на 55-й минуте матча и засчитанным голом в ворота «Химок» на 77-й минуте.

Решения комиссии:

1. Судья правильно назначил 11-метровый удар в ворота «Химок» на 55-й минуте матча.

Решение ЭСК РФС мотивировано тем, что против нападающего «Спартака» №19 Эсекьеля Понсе совершен безрассудный фол в штрафной площади «Химок». Игрок атакующей команды наносит удар по воротам головой, после чего защитник инициирует контакт с ним высокоподнятой ногой.

2. Судья правильно засчитал гол в ворота «Химок» на 77-й минуте матча.

Решение ЭСК РФС мотивировано тем, что незначительный игровой контакт между защитником «Химок» №2 Арсением Логашовым и нападающим «Спартака» №19 Эсекьелем Понсе произошел после удара по мячу головой в прыжке, нанесенного последним, и никак не повлиял на развитие игровой ситуации на футбольном поле.

ЦСКА — «Динамо»

ПФК ЦСКА обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Владислава Безбородова в эпизодах с незасчитанным голом в ворота «Динамо» на 3-й минуте матча и неудалением игрока «Динамо» №20 Вячеслава Грулёва на 15-й минуте.

Решения комиссии:

1. Судья правильно отменил гол в ворота «Динамо» на 3-й минуте матча.

Решение ЭСК РФС мотивировано тем, что в эпизоде, предшествовавшем взятию ворот «Динамо», игрок ПФК ЦСКА №20 Константин Кучаев инициирует задержку рукой игрока «Динамо» №74 Даниила Фомина, что привело к потере последним мяча и не позволило участвовать в активных оборонительных действиях своей команды.

2. Судья правильно не удалил игрока «Динамо» №20 Вячеслава Грулёва на 15-й минуте матча.

Решение ЭСК РФС мотивировано тем, что действия футболиста «Динамо» носили характер безрассудного поведения и по случайному стечению обстоятельств завершились нанесением серьезной травмы сопернику. В прыжке игрок использовал руку для ведения борьбы за лучшую позицию на поле и игры в мяч головой, что запрещено Правилами игры. Однако он прыгает вверх, а не в соперника, не использует руку как оружие для нанесения удара чрезмерной силы, и подобные действия других футболистов обычно не приводят к серьезным последствиям для соперника.

Тем не менее Экспертно-судейская комиссия считает необходимым напомнить судьям о необходимости учитывать критерий тяжести последствий нарушения Правил игры и пересматривать при необходимости принятые на поле дисциплинарные решения с целью защиты здоровья футболистов.