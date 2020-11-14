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Дзюба после отдыха вернулся к тренировкам

сегодня, 21:50

Форвард «Зенита» Артём Дзюба вернулся к тренировкам в клубе.

Накануне футболист получил дополнительный день отдыха. Отмечается, что тренировочным процессом руководил наставник команды Сергей Семак, хотя его супруга ранее сообщила о положительных тестах на коронавирус у детей.

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Все комментарии
Qatar Airways
Qatar Airways
сегодня в 22:46, ред.
Кокорин бьёт людей стулом по голове, Широков бьёт людей ногами по голове, Дзюба вообще мозг разрывает своим поведением.
Культурная столица, говорите? Ну-ну.
Храневец
Храневец
сегодня в 22:45
Чего пишите ? ну передернул затвор .успехов Артем и в дальнейшем .
Rattlehead
Rattlehead
сегодня в 22:43
Солнце, воздух и вода
Не помогут никогда
Только спирт и онанизм
Укрепляют организм
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 22:42, ред.
Дзюбе надо в гандбол переходить, руки у него сильнее ног.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ VERSTECK (раскрыть)
сегодня в 22:42, ред.
Не год. Дзюбу может и забудут , но на зените это будет до скончания веков. Капитан омыл команду своей "славой ".
DEIVID
DEIVID
сегодня в 22:41
О чего он отдыхал? От онанизма?
Footbolista
Footbolista ответ Faustello (раскрыть)
сегодня в 22:39
...улица...фонарь...у Семака под глазом...потом по логике аптека)...
Faustello
Faustello ответ Footbolista (раскрыть)
сегодня в 22:36, ред.
Супергерой - Теребунмэн)))
Faustello
Faustello ответ Footbolista (раскрыть)
сегодня в 22:35
Это же А. Блок)))
ща, как там...э...вот:
Семак, супруга, Дзюба, тренировки
Бессмысленный и тусклый свет
Живи ещё хоть четверть века
Все будет так, исхода нет.
Qatar Airways
Qatar Airways
сегодня в 22:33
Дзюбе уже никогда не отмыться, в лучшем случае его до конца жизни будут называть онанистом. Все в чём-то ошибаются, в этом правы заступники питерского льва, но умный человек из ошибок извлекает урок, а Дзюба пошёл по стопам Кокорина - чем дальше, тем более чудные поступки. Было бы это в первый раз - я был бы согласен, что чрезмерная травля, а поскольку этот балбес ничему не учится - поделом, справедливо имеет то, что имеет теперь.
Медив
Медив
сегодня в 22:32
Не сильно очевидно из новости, мастурбация для Дзюбы это отдых или тренировка?
Footbolista
Footbolista ответ Брулин (раскрыть)
сегодня в 22:29, ред.
Дзюба "взломал" интернет пространство...и главное чем...вот талантище...
VERSTECK
VERSTECK ответ savalesha (раскрыть)
сегодня в 22:27
Кто такой аватар пропустил? Модеры вам не кажется что это довольно оскорбительно?
Groove000
Groove000 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 22:27
Знаете, что меня лично напрягает: лицемерие многих людей (не вас, а больше во власти). Помнится, была история с учительницей, которая выложила фотографии в купальнике. Так ее загнобили, и ей пришлось уволиться. А Дзюбу многие пытаются обелить, защитить, даже митинги проводят в его поддержку. Странное у нас общество...
Footbolista
Footbolista
сегодня в 22:26, ред.
Семак...супруга...Дзюба..тренировки...
зачем все это в одной новости?...
VERSTECK
VERSTECK
сегодня в 22:26
Москали ещё наверное год будут как попугаи повторять свою мантру.
savalesha
savalesha
сегодня в 22:25
Наверно как обычно дзюбонизмом занимался, ждем новое видео!
ilyafrom
ilyafrom
сегодня в 22:24
В сети гуляет видео как он отдыхает.
ЛЬВОВ НА МЯСО
ЛЬВОВ НА МЯСО
сегодня в 22:21
Уточните пожалуйста к каким именно тренировкам вернулся Дзюба?!
viv
viv
сегодня в 22:19
Отдохнул руку натренировал.))
beefs
beefs
сегодня в 22:19
почему то ставка Сан-Марино - Гибралтар Т меньше не прошла при счете 0-0
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
сегодня в 22:12
О его отдыхе говорили везде...
старина
старина
сегодня в 22:08
У него и не понять,когда тренировка.когда отдых
Justas Weiss7
Justas Weiss7
сегодня в 22:04
отдохнул от онанизмаМудила?
oFANATo
oFANATo
сегодня в 22:02
«Руки больше не подам Дзюбе»: приколы с игроком «Зенита» покорили Сеть.....
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 21:59
Своим необдуманным поступком Артём наказал себя на всю оставшуюся жизнь. Поплясали на его костях - и довольно. Будем милосердны и великодушны к нему, давайте прекратим всю вакханалию в его адрес.
viv
viv
сегодня в 21:55
А почему Семак не на самоизоляции? Всех контактеров сажают на две недли, а он что особенный?
Брулин
Брулин
сегодня в 21:52
Депутат Лебедев: «Дзюба заявления в полицию не пишет, значит, ничего не взламывали?»
David Young
David Young
сегодня в 21:51
Посмотрим как у него будет идти игра в Зените, наверное плюс минус как и раньше.
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