Дзюба после отдыха вернулся к тренировкам

Форвард «Зенита» Артём Дзюба вернулся к тренировкам в клубе.
Накануне футболист получил дополнительный день отдыха. Отмечается, что тренировочным процессом руководил наставник команды Сергей Семак, хотя его супруга ранее сообщила о положительных тестах на коронавирус у детей.
Культурная столица, говорите? Ну-ну.
Культурная столица, говорите? Ну-ну.
Не помогут никогда
Только спирт и онанизм
Укрепляют организм
Не помогут никогда
Только спирт и онанизм
Укрепляют организм
ща, как там...э...вот:
Семак, супруга, Дзюба, тренировки
Бессмысленный и тусклый свет
Живи ещё хоть четверть века
Все будет так, исхода нет.
ща, как там...э...вот:
Семак, супруга, Дзюба, тренировки
Бессмысленный и тусклый свет
Живи ещё хоть четверть века
Все будет так, исхода нет.
зачем все это в одной новости?...
зачем все это в одной новости?...