«Милан» продолжает удерживать лидерство. Итоги 8-го тура Серии А

Закончились все матчи 8-го тура Серии А.
«Кротоне» — «Лацио» 0:2
Голы: Иммобиле Чиро 21, Корреа Хоакин 58
«Специа» — «Аталанта» 0:0
«Ювентус» — «Кальяри» 2:0
Голы: Роналду Криштиану 38, Роналду Криштиану 42
«Фиорентина» — «Беневенто» 0:1
Гол: Импрота Риккардо 52
«Интер» — «Торино» 4:2
Голы: Санчес Алексис 64, Лукаку Ромелу 67, Лукаку Ромелу 84 (пенальти), Мартинес Лаутаро 90 — Верди Симоне 45+2, Ансальди Кристиан 62 (пенальти)
«Рома» — «Парма» 3:0
Голы: Майораль Борха 28, Мхитарян Генрих 32, Мхитарян Генрих 40
«Сампдория» — «Болонья» 1:2
Голы: Торсби Мортен 7 — Реджини Васко 44 (автогол), Орсолини Риккардо 52
«Верона» — «Сассуоло» 0:2
Голы: Бога Жереми 42, Берарди Доменико 76
«Удинезе» — «Дженоа» 1:0
Гол: де Пауль Родриго 34
«Наполи» — «Милан» 1:3
Голы: Мертенс Дрис 63 — Ибрагимович Златан 20, Ибрагимович Златан 54, Хауге Йенс 90+5
С результатами прошлого тура вы можете ознакомиться по ссылке.