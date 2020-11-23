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«Милан» продолжает удерживать лидерство. Итоги 8-го тура Серии А

сегодня, 00:46

Закончились все матчи 8-го тура Серии А.

«Кротоне» — «Лацио» 0:2
Голы: Иммобиле Чиро 21, Корреа Хоакин 58

«Специа» — «Аталанта» 0:0

«Ювентус» — «Кальяри» 2:0
Голы: Роналду Криштиану 38, Роналду Криштиану 42

«Фиорентина» — «Беневенто» 0:1
Гол: Импрота Риккардо 52

«Интер» — «Торино» 4:2
Голы: Санчес Алексис 64, Лукаку Ромелу 67, Лукаку Ромелу 84 (пенальти), Мартинес Лаутаро 90 — Верди Симоне 45+2, Ансальди Кристиан 62 (пенальти)

«Рома» — «Парма» 3:0
Голы: Майораль Борха 28, Мхитарян Генрих 32, Мхитарян Генрих 40

«Сампдория» — «Болонья» 1:2
Голы: Торсби Мортен 7 — Реджини Васко 44 (автогол), Орсолини Риккардо 52

«Верона» — «Сассуоло» 0:2
Голы: Бога Жереми 42, Берарди Доменико 76

«Удинезе» — «Дженоа» 1:0
Гол: де Пауль Родриго 34

«Наполи» — «Милан» 1:3
Голы: Мертенс Дрис 63 — Ибрагимович Златан 20, Ибрагимович Златан 54, Хауге Йенс 90+5

«Милан» продолжает удерживать лидерство. Итоги 8-го тура Серии А

С результатами прошлого тура вы можете ознакомиться по ссылке.

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Все комментарии
WAD Lion
WAD Lion ответ vastudio (раскрыть)
сегодня в 08:53
Смотри, что бы не отсасунил
Опасный хулиган
Опасный хулиган
сегодня в 08:01
Милан красавцы!
SHMEL
SHMEL
сегодня в 07:53
Милан наверху благодаря гению Ибрагимовича.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 07:40
С Иброй конечно Милан угадал
амурец
амурец ответ Альфи (раскрыть)
сегодня в 07:25
а вдруг
Альфи
Альфи ответ амурец (раскрыть)
сегодня в 07:17
Чемпион в серии А - Ювентус...пожизненно
амурец
амурец
сегодня в 07:01
по ходу Милан реально на чемпионство замахнулся
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 06:03
Наконец то интрига в Италии появилась.
shlomo
shlomo
сегодня в 05:22
Ну похоже появился настоящий конкурент Юве
773sergeytank
773sergeytank ответ Vasya Oblomov (раскрыть)
сегодня в 03:29
Фиорентина одобряет.
773sergeytank
773sergeytank ответ vastudio (раскрыть)
сегодня в 03:29
Буковку У в начале предложения забыл написать.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ vastudio (раскрыть)
сегодня в 01:53
Ибра получил травму,теперь сассуолить будут Милан...
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov ответ vastudio (раскрыть)
сегодня в 01:33
полосатики на очереди
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 01:18
Милан на подъеме
vastudio
vastudio
сегодня в 01:09
Кого следующего отсассуолит Милан?))
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