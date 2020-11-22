«Бавария» потеряла очки, «Байер» набирает ход. Итоги 8-го тура Бундеслиги

Закончились все матчи 8-го тура Бундеслиги.
«Бавария» — «Вердер» 1:1
Голы: Коман Кингсли 62 — Эггештайн Максимилиан 45
«Боруссия» — «Аугсбург» 1:1
Голы: Нойхаус Флориан 5 — Калиджури Даниэль 88
«Хоффенхайм» — «Штутгарт» 3:3
Голы: Баумгартнер Кристоф 16, Сессеньон Райан 47, Крамарич Андрей 71 (пенальти) — Гонсалес Николас 18, Вамангитука Силла 27, Кемпф Марк-Оливер 90+3
«Шальке-04» — «Вольфсбург» 0:2
Голы: Вегхорст Вут 3, Шлагер Ксавер 24
«Арминия» — «Байер» 1:2
Голы: Градецки Лукаш 47 (автогол) — Бэйли Леон 27, Драгович Александар 88
«Айнтрахт» — «РБ Лейпциг» 1:1
Голы: Баркок Аймен 43 — Поульсен Юссуф 57
«Герта» — «Боруссия» 2:5
Голы: Кунья Матеус 33, Кунья Матеус 79 (пенальти) — Холанд Эрлинг 47, Холанд Эрлинг 49, Холанд Эрлинг 62, Геррейру Рафаэль 70, Холанд Эрлинг 79
«Фрайбург» — «Майнц» 1:3
Голы: Петерсен Нильс 63 — Матета Жан-Филипп 2, Матета Жан-Филипп 34, Матета Жан-Филипп 40
«Кельн» — «Унион» 1:2
Голы: Шкири Эльес 36 — Авонийи Тайво 27, Крузе Макс 72
С результатами прошлого тура вы можете ознакомиться по ссылке.
Боруссия Дортмунд сумела в гостях разгромить Герту - отличный результат.
Майнц сумел таки победить впервые в этом сезоне Бундеслиги, да ещё и с разницей в два мяча, и в гостях.
Вольфсбург, Байер, и Унион Берлин - все три ожидаемо победили более слабых соперников.
Хоффенхайм и Штутгарт забили по три каждый, отличная насыщенная голами ничья. У Хоффенхайма пока не очень идут дела, но они постепенно их улучшают, хотя побеждать им определённо надо чаще.
Айнтрахт сумел сыграть вничью с Ред Булл Лейпцигом - отличным результат франкфуртской команды, учитывая что Лейпциг сильнее, и находится в очень хорошей форме. Пока что Айнтрахт Франкфурт ничего особенно не показывает.
Боруссия Дортмунд сумела в гостях разгромить Герту - отличный результат.
Майнц сумел таки победить впервые в этом сезоне Бундеслиги, да ещё и с разницей в два мяча, и в гостях.
Вольфсбург, Байер, и Унион Берлин - все три ожидаемо победили более слабых соперников.
Хоффенхайм и Штутгарт забили по три каждый, отличная насыщенная голами ничья. У Хоффенхайма пока не очень идут дела, но они постепенно их улучшают, хотя побеждать им определённо надо чаще.
Айнтрахт сумел сыграть вничью с Ред Булл Лейпцигом - отличным результат франкфуртской команды, учитывая что Лейпциг сильнее, и находится в очень хорошей форме. Пока что Айнтрахт Франкфурт ничего особенно не показывает.