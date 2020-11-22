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«Бавария» потеряла очки, «Байер» набирает ход. Итоги 8-го тура Бундеслиги

вчера, 21:56

Закончились все матчи 8-го тура Бундеслиги.

«Бавария» — «Вердер» 1:1
Голы: Коман Кингсли 62 — Эггештайн Максимилиан 45

«Боруссия» — «Аугсбург» 1:1
Голы: Нойхаус Флориан 5 — Калиджури Даниэль 88

«Хоффенхайм» — «Штутгарт» 3:3
Голы: Баумгартнер Кристоф 16, Сессеньон Райан 47, Крамарич Андрей 71 (пенальти) — Гонсалес Николас 18, Вамангитука Силла 27, Кемпф Марк-Оливер 90+3

«Шальке-04» — «Вольфсбург» 0:2
Голы: Вегхорст Вут 3, Шлагер Ксавер 24

«Арминия» — «Байер» 1:2
Голы: Градецки Лукаш 47 (автогол) — Бэйли Леон 27, Драгович Александар 88

«Айнтрахт» — «РБ Лейпциг» 1:1
Голы: Баркок Аймен 43 — Поульсен Юссуф 57

«Герта» — «Боруссия» 2:5
Голы: Кунья Матеус 33, Кунья Матеус 79 (пенальти) — Холанд Эрлинг 47, Холанд Эрлинг 49, Холанд Эрлинг 62, Геррейру Рафаэль 70, Холанд Эрлинг 79

«Фрайбург» — «Майнц» 1:3
Голы: Петерсен Нильс 63 — Матета Жан-Филипп 2, Матета Жан-Филипп 34, Матета Жан-Филипп 40

«Кельн» — «Унион» 1:2
Голы: Шкири Эльес 36 — Авонийи Тайво 27, Крузе Макс 72

«Бавария» потеряла очки, «Байер» набирает ход. Итоги 8-го тура Бундеслиги

С результатами прошлого тура вы можете ознакомиться по ссылке.

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Все комментарии
Z. Kramer
Z. Kramer
сегодня в 07:46
Зацепили у боварки очко и то хорошо.
RoninSibir
RoninSibir
сегодня в 05:43
После 8 тура у Шальке - "почетное" последнее место. Я на своем веку такого раньше не видел.
RoninSibir
RoninSibir ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 05:41, ред.
РБ Лейпциг - официально это не Ред Булл, а RasenBallsport. Чтобы, типа, без палева.
David Young
David Young
вчера в 23:53
Боруссия Менхенгладбах и Бавария Мюнхен провалили тур, хотя и катастрофы избежали, но обе должные были выигрывать, особенно Боруссия М.

Боруссия Дортмунд сумела в гостях разгромить Герту - отличный результат.

Майнц сумел таки победить впервые в этом сезоне Бундеслиги, да ещё и с разницей в два мяча, и в гостях.

Вольфсбург, Байер, и Унион Берлин - все три ожидаемо победили более слабых соперников.

Хоффенхайм и Штутгарт забили по три каждый, отличная насыщенная голами ничья. У Хоффенхайма пока не очень идут дела, но они постепенно их улучшают, хотя побеждать им определённо надо чаще.

Айнтрахт сумел сыграть вничью с Ред Булл Лейпцигом - отличным результат франкфуртской команды, учитывая что Лейпциг сильнее, и находится в очень хорошей форме. Пока что Айнтрахт Франкфурт ничего особенно не показывает.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 23:03
Мюнхенская машина- Бавария и цепкий Ред Булл Лейпциг теряют очки. Байер действительно хороший ход набрал. Соперникам всё труднее становится остановить эту норвежскую машину по забиванию голов под названием- Эрлинг Холланд, который тащит дортмундскую Боруссию на вышку Бундеслиги. Боруссия Мёнхенгладбах тоже в очень хорошей физической форме. Вот это сезон может получиться в Германии. Надеюсь, что сезон будет до конца так же конкурентным, как и сегодня. Пусть выиграют лучшие по игре.
Я на стреме
Я на стреме
вчера в 22:03
нашёл ошибку.
в этом списке "бундесподвигов" матча Спартак - Динамо не хватает
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:57
Вот у них веселуха!
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