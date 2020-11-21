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Поражение «Оренбурга» и победа «Томи». Итоги 23-го тура ФНЛ

вчера, 19:56

Закончились все матчи 23-го тура ФНЛ.

«Краснодар-2» — «Шинник» 1:2
Голы: Сергеев Никита 31 — Самойлов Дмитрий 26, Маляров Никита 72

«СКА-Хабаровск» — «Крылья Советов» 0:1
Гол: Голенков Егор 13

«Енисей» — «Нефтехимик» 1:0
Гол: Лескано Хуан Эдуардо 80

«Акрон» — «Торпедо» 0:1
Гол: Баланюк Денис 89

«Велес» — «Волгарь» 1:0
Гол: Максименко Артем 40

«Спартак-2» — «Томь» 1:2
Голы: Кожедуб Святослав 82 — Акмурзин Тимур 1 (автогол), Эннин Ричи 38

«Чайка» — «Текстильщик» 1:3
Голы: Умаев Идрис 45+2 — Хайруллов Радик 38 (автогол), Батов Максим 79, Аппаев Хызыр 90+4 (пенальти)

«Алания» — «Оренбург» 2:1
Голы: Хадарцев Батраз 67 (пенальти), Хадарцев Батраз 88 — Сиваков Михаил 50

«Нижний Новгород» — «Динамо» 3:0
Голы: Сулейманов Тимур 19, Султонов Мухаммад 47, Сапета Александр 74 (пенальти)

«Чертаново» — «Иртыш» 0:1

Гол: Сычевой Владимир 37

«Балтика» — «Факел» 0:0

Поражение «Оренбурга» и победа «Томи». Итоги 23-го тура ФНЛ

С результатами прошлого тура вы можете ознакомиться по ссылке.

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Все комментарии
nubom
nubom
вчера в 23:33
Кержаков вытаскивает Томь!...
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 21:33
Еще недавно Оренбург безоговорочно лидировал , а теперь катится вниз . Зато НН прет без остановки, оторвались от преследователей. Думаю , что основная четверка в борьбе за выход в РПЛ все же уже определилась. Маловероятно что кто то сможет навязать борьбу этим командам. Кто непосредственно напрямую войдет в РПЛ, думаю, узнаем только в последнем туре, первая четверка наверняка еще не раз поменяется местами.
Всем здоровья.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 20:17
Торпедо надо поднажать!
David Young
David Young
вчера в 20:11
Немало неожиданных результатов. Поражение Оренбурга в матче с Аланией является, как и победа Томи в матче со Спартаком-2, неожиданностью, но оба являются не столь неожиданным исходами, по сравнению с победой Иртыша в гостях и Чертаново, и волевой победой Шинника в гостях в матче с Краснодаром-2. Борьба в различных частях таблицы ФНЛ всё ещё усиливается, и это хорошо.
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
вчера в 20:07
Хабару зассудили надо переиграть
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