Поражение «Оренбурга» и победа «Томи». Итоги 23-го тура ФНЛ

Закончились все матчи 23-го тура ФНЛ.
«Краснодар-2» — «Шинник» 1:2
Голы: Сергеев Никита 31 — Самойлов Дмитрий 26, Маляров Никита 72
«СКА-Хабаровск» — «Крылья Советов» 0:1
Гол: Голенков Егор 13
«Енисей» — «Нефтехимик» 1:0
Гол: Лескано Хуан Эдуардо 80
«Акрон» — «Торпедо» 0:1
Гол: Баланюк Денис 89
«Велес» — «Волгарь» 1:0
Гол: Максименко Артем 40
«Спартак-2» — «Томь» 1:2
Голы: Кожедуб Святослав 82 — Акмурзин Тимур 1 (автогол), Эннин Ричи 38
«Чайка» — «Текстильщик» 1:3
Голы: Умаев Идрис 45+2 — Хайруллов Радик 38 (автогол), Батов Максим 79, Аппаев Хызыр 90+4 (пенальти)
«Алания» — «Оренбург» 2:1
Голы: Хадарцев Батраз 67 (пенальти), Хадарцев Батраз 88 — Сиваков Михаил 50
«Нижний Новгород» — «Динамо» 3:0
Голы: Сулейманов Тимур 19, Султонов Мухаммад 47, Сапета Александр 74 (пенальти)
«Чертаново» — «Иртыш» 0:1
Гол: Сычевой Владимир 37
«Балтика» — «Факел» 0:0
С результатами прошлого тура вы можете ознакомиться по ссылке.
Всем здоровья.
Всем здоровья.