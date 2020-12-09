Юношеские сборные России узнали соперников по отборочному раунду ЧЕ-2022

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сегодня, 15:09

В среду, 9 декабря, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялись жеребьевки отборочного раунда чемпионатов Европы 2022 года среди юношей в двух возрастных категориях.

Сборная России до 19 лет в отборочном раунде встретится с командами Германии, Греции и Фарерских островов.

Мини-турнир каждой из отборочных групп пройдет в один из следующих периодов 2021 года по согласованию ее участников: с 30 августа по 7 сентября, с 4 по 12 октября или с 8 по 16 ноября. Даты и место проведения мини-турнира с участием сборной России будут известны до 22 января 2021 года. Обладатели двух первых мест в отборочных группах и лучший из обладателей третьих мест по результатам матчей с первой и второй командами присоединятся к Португалии в элитном раунде. Сборная Словакии на правах хозяйки получила прямую путевку в финальную стадию, которая пройдет летом 2022 года.

Юношеская сборная России до 17 лет сыграет с командами Германии, Румынии и Сан-Марино.

Матчи группового раунда пройдут с 1 июля по 16 ноября 2021 года. В элитный раунд пройдут две сильнейшие сборные каждой группы, а также четыре лучших команды из числа занявших третьи места по результатам встреч с первой и второй сборными своей группы. На этой стадии им предстоит встретиться с Нидерландами и Испанией. Сборная Израиля на правах хозяйки получила прямую путевку в финальную стадию, которая пройдет в мае 2022 года.