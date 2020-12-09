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Юношеские сборные России узнали соперников по отборочному раунду ЧЕ-2022

сегодня, 15:09

В среду, 9 декабря, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялись жеребьевки отборочного раунда чемпионатов Европы 2022 года среди юношей в двух возрастных категориях.

Сборная России до 19 лет в отборочном раунде встретится с командами Германии, Греции и Фарерских островов.

Мини-турнир каждой из отборочных групп пройдет в один из следующих периодов 2021 года по согласованию ее участников: с 30 августа по 7 сентября, с 4 по 12 октября или с 8 по 16 ноября. Даты и место проведения мини-турнира с участием сборной России будут известны до 22 января 2021 года. Обладатели двух первых мест в отборочных группах и лучший из обладателей третьих мест по результатам матчей с первой и второй командами присоединятся к Португалии в элитном раунде. Сборная Словакии на правах хозяйки получила прямую путевку в финальную стадию, которая пройдет летом 2022 года.

Юношеская сборная России до 17 лет сыграет с командами Германии, Румынии и Сан-Марино.

Матчи группового раунда пройдут с 1 июля по 16 ноября 2021 года. В элитный раунд пройдут две сильнейшие сборные каждой группы, а также четыре лучших команды из числа занявших третьи места по результатам встреч с первой и второй сборными своей группы. На этой стадии им предстоит встретиться с Нидерландами и Испанией. Сборная Израиля на правах хозяйки получила прямую путевку в финальную стадию, которая пройдет в мае 2022 года.

Также недавно состоялась жеребьёвка европейского отбора на ЧМ-2022.

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dalex83
dalex83
сегодня в 19:03
Надо срочно запретить Зениу трогать пацонов и портить их
dalex83
dalex83
сегодня в 19:01
Ставим туда Черчесова или Семака и проигрываем всем сразу 😂 а по факту молодёжа должна за 1-2 биться.
LOpp
LOpp ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 16:27
да, в качестве тренера
Cat01
Cat01
сегодня в 15:55
Удачной работы и желания победить
А чемпион то не настоящий
А чемпион то не настоящий
сегодня в 15:48
Пацаны должны с первого места выходить))
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 15:48
за пацанов я спокоен))) эти играют))
ДСА
ДСА
сегодня в 15:39
Группа весьма неровная.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 15:33
Не самые сложные группы.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 15:13
Жиркова взяли в сборную?)
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 15:12
Удачи и побед нашему молодняку. Гыгыгы
shlomo
shlomo
сегодня в 15:12
Хочется пожелать удачи нашим пацанам....
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 15:12
Со всеми можно играть!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:12
ВТОРОЕ-ТРЕТЬЕ МЕСТО...
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