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Голубев: «Думаю, нам по силам выйти из группы на молодёжном Евро»

вчера, 21:51

Полузащитник «Уфы» и молодёжной сборной России Артём Голубев прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа молодёжного Евро 2021 года.

Мы очень долго ждали, когда же будет жеребьевка и мы узнаем соперников по группе. Наконец-то всё стало известно! Эмоции только положительные. Не могу сказать, что это сборные какого-то другого уровня по сравнению с нашими предыдущими соперниками. Но если команда пробилась на Евро, то это уже многое говорит о её уровне. Легко ни с кем не будет. На отборочном этапе все команды тоже бились.

Об этих молодежных командах еще ничего конкретного не знаю, в отличие от основных составов. Будет интересно с ними познакомиться, с их тактикой и игрой. Думаю, нам по силам выйти из этой группы. Спустя рукава никто там играть не будет, все будем биться. Перед сборной стоят самые высокие цели. Мы будем стараться выйти в плей-офф и пройти как можно дальше. Надеемся, все получится.

С нетерпением буду ждать начала турнира. Какой-то конкретный матч или соперника выделять не хочу, это ведь чемпионат Европы. Здесь каждая игра будет как последняя. Хочется сыграть со всеми и показать свой максимум, чтобы команда добилась достойного результата

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Все комментарии
drug01
drug01
вчера в 22:47
Команда хорошая пожелаем удачи!
Loko57
Loko57
вчера в 22:04
На молодых больше надежды, чем на их старших коллег.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 22:02
Вы на всё способны!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 21:55
Мы все на это надеемся
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