Голубев: «Думаю, нам по силам выйти из группы на молодёжном Евро»

Полузащитник «Уфы» и молодёжной сборной России прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа молодёжного Евро 2021 года.

Мы очень долго ждали, когда же будет жеребьевка и мы узнаем соперников по группе. Наконец-то всё стало известно! Эмоции только положительные. Не могу сказать, что это сборные какого-то другого уровня по сравнению с нашими предыдущими соперниками. Но если команда пробилась на Евро, то это уже многое говорит о её уровне. Легко ни с кем не будет. На отборочном этапе все команды тоже бились.

Об этих молодежных командах еще ничего конкретного не знаю, в отличие от основных составов. Будет интересно с ними познакомиться, с их тактикой и игрой. Думаю, нам по силам выйти из этой группы. Спустя рукава никто там играть не будет, все будем биться. Перед сборной стоят самые высокие цели. Мы будем стараться выйти в плей-офф и пройти как можно дальше. Надеемся, все получится.

С нетерпением буду ждать начала турнира. Какой-то конкретный матч или соперника выделять не хочу, это ведь чемпионат Европы. Здесь каждая игра будет как последняя. Хочется сыграть со всеми и показать свой максимум, чтобы команда добилась достойного результата