Тренер «Фиорентины»: «Ждём приезда Кокорина и его подписи в контракте»

Главный тренер «Фиорентины» Чезаре Пранделли ответил на вопрос журналистов о скором переходе во флорентийский клуб нападающего «Спартака» Александра Кокорина.
Мы ждём его приезда и его подписи в контракте, затем о нём можно будет и поговорить.
Ранее стало известно, что сумма сделки должна составить примерно 5 млн евро. Контракт с российским игроком будет подписан на 3,5 года.
Видимо их место в турнирной таблице закономерно.
Видимо их место в турнирной таблице закономерно.
И табуреткой по голове.
И табуреткой по голове.
https://www.youtube.com/watch?v=oIVtxw8433I
Слава яйцам избавились от коко,фиалки,лавка потом назад в газпром за грошами)))
Слава яйцам избавились от коко,фиалки,лавка потом назад в газпром за грошами)))