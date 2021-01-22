Тренер «Фиорентины»: «Ждём приезда Кокорина и его подписи в контракте»

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сегодня, 20:40

Главный тренер «Фиорентины» ответил на вопрос журналистов о скором переходе во флорентийский клуб нападающего «Спартака» .

Мы ждём его приезда и его подписи в контракте, затем о нём можно будет и поговорить.

Ранее стало известно, что сумма сделки должна составить примерно 5 млн евро. Контракт с российским игроком будет подписан на 3,5 года.