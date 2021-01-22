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Тренер «Фиорентины»: «Ждём приезда Кокорина и его подписи в контракте»

сегодня, 20:40

Главный тренер «Фиорентины» Чезаре Пранделли ответил на вопрос журналистов о скором переходе во флорентийский клуб нападающего «Спартака» Александра Кокорина.

Мы ждём его приезда и его подписи в контракте, затем о нём можно будет и поговорить.

Ранее стало известно, что сумма сделки должна составить примерно 5 млн евро. Контракт с российским игроком будет подписан на 3,5 года.

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Все комментарии
ydv87gahyh2h
ydv87gahyh2h
сегодня в 21:58
Надо же впарили......).
Kostya P.
Kostya P.
сегодня в 21:53
Посмотрел в Ютубе итальянских футбольных блогеров. По итальянски я не понимаю , но в комментариях под видео чаще других встречается слово " Balotelli".
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 21:42
Может они его с кем-то спутали? Не пойму. Команда в кризисе, а они себе Кокорина заказывают... Который сам по себе человек-кризис.
Kostya P.
Kostya P.
сегодня в 21:41
Менеджмент Фиорентины , судя по всему , отличается умом и сообразительностью. Нужно додуматься платить 2 ляма в год чуваку , карьера которого находится на излёте и который то и в лучшие свои годы звездой мирового уровня не был. В лучшем случае он будет нормальным форвардом , который иногда забивает , но при этом и близко не Иммобиле и тем более не Златан или Роналду . А вот в худшем , что значительно более вероятно , бестолковой тратой денег и головной болью на несколько лет. Можно сказать ,что они покупают кота в мешке , который ,возможно , просто облезлый и некрасивый , а скорее всего ,дохлый уже .
Видимо их место в турнирной таблице закономерно.
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 21:39
Ждем приезда Кокорина ....
И табуреткой по голове.
Rattlehead
Rattlehead
сегодня в 21:39, ред.
Процесс подписания
Тугарин Змый
Тугарин Змый
сегодня в 21:29
А две мировые звезды чалов и дзюба и даром не нужны ни кому(((
Слава яйцам избавились от коко,фиалки,лавка потом назад в газпром за грошами)))
Сп62
Сп62
сегодня в 21:25
Я же говорил, что поляна уже накрыта. Италия ждёт. Вираж плачет.
Anton Hohlov
Anton Hohlov
сегодня в 21:24
Подождете, в ксго катку доиграет сначала.
praporchik zadov
praporchik zadov
сегодня в 21:22
А болельщики Спартака наоборот ...ждут отъезда Кокорина!
виктор бочарников
виктор бочарников
сегодня в 21:21
69,как повезло Спартаку...не вспугнуть бы удачу!!!
Китайская подделка
Китайская подделка
сегодня в 21:16
Удачи Кокоше.Лишь бы в Италии с граппой и пастой не переборщил.
Cat01
Cat01
сегодня в 21:09
Приятно слышать что ждут......
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
сегодня в 21:03
ну слава яйца скинули шлак ,пусть там перспективный бегает
particular
particular
сегодня в 20:55, ред.
"...о нём можно будет и поговорить..." - только это и останется, в то время, пока Коко будет нежиться в лучах итальянского солнца, лечится и рубится PlayStation...
kоsmonaft
kоsmonaft
сегодня в 20:48
что он такого сделал чтобы в европейский чемпионат уехать мир сошёл с ума
Faustello
Faustello
сегодня в 20:47
Стулья лучше убрать, на пол подушки накидайте и двери не закрывайте, а то выбежать не успеете)))
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 20:43
Ахахах! Вся Флоренция ждёт приезда Кокоши, типа совершит подвиг.
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