Ширер: «Фоден напоминает мне Гаскойна»

Бывший нападающий сборной Англии высоко оценил игровые качества полузащитника «Манчестер Сити» .

Мне посчастливилось играть в сборной Англии с Полом Гаскойном и Полом Скоулзом — двумя величайшими полузащитниками моего времени. То, как Фоден обращается с мячом, его способность отдавать передачи вперёд и умение забивать голы впечатляют меня. Он напоминает мне Гаскойна. Мы больше не упоминаем слово «потенциал», когда говорим о Фодене, потому что сейчас мы видим его хорошую игру регулярно.