Ширер: «Фоден напоминает мне Гаскойна»

Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер высоко оценил игровые качества полузащитника «Манчестер Сити» Фила Фодена.
Мне посчастливилось играть в сборной Англии с Полом Гаскойном и Полом Скоулзом — двумя величайшими полузащитниками моего времени. То, как Фоден обращается с мячом, его способность отдавать передачи вперёд и умение забивать голы впечатляют меня. Он напоминает мне Гаскойна. Мы больше не упоминаем слово «потенциал», когда говорим о Фодене, потому что сейчас мы видим его хорошую игру регулярно.
Ранее бывший нападающий «Манчестер Сити» Шон Гоутер заявил, что Фоден может выиграть «Золотой мяч» в будущем.
А еще лучше для молодого- найти свою фишку или финт, делать что-то неповторимое в футболе.
Этого трудно добиться, но надо стремиться...
А еще лучше для молодого- найти свою фишку или финт, делать что-то неповторимое в футболе.
Этого трудно добиться, но надо стремиться...