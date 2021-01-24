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Ширер: «Фоден напоминает мне Гаскойна»

24 января 2021, 09:27

Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер высоко оценил игровые качества полузащитника «Манчестер Сити» Фила Фодена.

Мне посчастливилось играть в сборной Англии с Полом Гаскойном и Полом Скоулзом — двумя величайшими полузащитниками моего времени. То, как Фоден обращается с мячом, его способность отдавать передачи вперёд и умение забивать голы впечатляют меня. Он напоминает мне Гаскойна. Мы больше не упоминаем слово «потенциал», когда говорим о Фодене, потому что сейчас мы видим его хорошую игру регулярно.

Ранее бывший нападающий «Манчестер Сити» Шон Гоутер заявил, что Фоден может выиграть «Золотой мяч» в будущем.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
24 января в 11:24
Ширер знает с кем сравнить
Igo0rek
Igo0rek
24 января в 10:11
Фоден очень сильно прогрессирует, и это не может не радовать.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
24 января в 09:54
Читая подобные высказывания, хочется пожелать молодым стать лучшими. Чтобы через года сказали,, что Гаскойн был близок по мастерству, но исполнял не так уверенно и стабильно.
А еще лучше для молодого- найти свою фишку или финт, делать что-то неповторимое в футболе.
Этого трудно добиться, но надо стремиться...
sv_1969
sv_1969
24 января в 09:40
Посмотрим что будет дальше
Федор Паршунин
Федор Паршунин
24 января в 09:34, ред.
Образ Гаскойна ассоциируется не только с гениальным и амбициозным полузащитником, но и скандалистом и знатным выпиховой. Надеюсь Фил Фоден будет иметь в своем арсенале от Гаскойна только его игровые качества.
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