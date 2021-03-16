ГлавнаяНовости

Зидан о матче с «Аталантой»: «Это как финал. Мы ещё ничего не выиграли»

сегодня, 06:47
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)-:-Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)Аталанта23:00 Не начался

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился ожиданиями от ответного матча с «Аталантой» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая встреча между командами в Италии завершилась минимальной победой мадридского клуба.

Нам нужно будет начать игру с нуля. Мы ещё ничего не выиграли и должны многое показать, чтобы пройти дальше. Мы не можем думать, что уже сделали это благодаря результату первого круга.

Все наши мысли о предстоящей игре. Это финал. Нам нужно провести отличный матч, если мы хотим одолеть такого соперника.

Мыслями о предстоящем матче также поделился наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини.

Все новости
Розе: «Гвардиола оказал огромное влияние на мировой футбол»
Сегодня, 07:35 Комментарии2
Бензема: «Азару не везёт с тех пор, как он прибыл в „Реал“»
Сегодня, 07:19 Комментарии3
Гвардиола: «„Боруссия“ М способна наказать „Манчестер Сити“»
Сегодня, 07:04 Комментарии3
Педри: «Я говорил, что „Барселона“ не бросит борьбу за титул»
Сегодня, 04:40 Комментарии3
Робертсон о травме Патрисиу: «В таких случаях футбол теряет своё значение»
Сегодня, 04:24 Комментарии3
Куман: «Месси продемонстрировал, что он лучший»
Сегодня, 03:37 Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 07:56
Поражение вполне возможно.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 07:35
Будет очень жарко.
ОПС
ОПС
сегодня в 06:51
Надеемся на захватывающую игру.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100