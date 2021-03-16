Зидан о матче с «Аталантой»: «Это как финал. Мы ещё ничего не выиграли»

Главный тренер «Реала» поделился ожиданиями от ответного матча с «Аталантой» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая встреча между командами в Италии завершилась минимальной победой мадридского клуба.

Нам нужно будет начать игру с нуля. Мы ещё ничего не выиграли и должны многое показать, чтобы пройти дальше. Мы не можем думать, что уже сделали это благодаря результату первого круга.

Все наши мысли о предстоящей игре. Это финал. Нам нужно провести отличный матч, если мы хотим одолеть такого соперника.