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Гвардиола: «„Боруссия“ М способна наказать „Манчестер Сити“»

сегодня, 07:04
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити-:-Логотип футбольный клуб Боруссия (Менхенгладбах)Боруссия23:00 Не начался

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от ответного матча с менхенгладбахской «Боруссией» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая встреча между командами в Германии завершилась победой англичан со счётом 2:0.

У «Боруссии» хорошие футболисты. Они уже продемонстрировали этой всей Европе. Мы должны быть готовыми к этому.

Постараемся выиграть этот матч и пройти в четвертьфинал. Это единственная цель, которая у меня сейчас есть.

У соперника есть необходимый арсенал и качество, чтобы наказать нас. Но мы выйдем на поле с целью выиграть матч. Это то, что я хочу увидеть.

Игра начнётся со счёта 2:0 в нашу пользу, но это новый матч, и я знаю, каким классом обладает соперник, от Зоммера до Тюрама. Им нечего терять, и они постараются перевернуть ситуацию. Так что мы должны быть готовы выиграть этот матч.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 07:57
Не на что М не спасобна!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 07:08
Дежурные слова, чтобы свои не расслабились
Gahi
Gahi
сегодня в 07:05
Поэтому нужно с уважением отнестись и играть достойно. Удачи
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