Гвардиола: «„Боруссия“ М способна наказать „Манчестер Сити“»

Главный тренер «Манчестер Сити» поделился ожиданиями от ответного матча с менхенгладбахской «Боруссией» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая встреча между командами в Германии завершилась победой англичан со счётом 2:0.

У «Боруссии» хорошие футболисты. Они уже продемонстрировали этой всей Европе. Мы должны быть готовыми к этому.

Постараемся выиграть этот матч и пройти в четвертьфинал. Это единственная цель, которая у меня сейчас есть.

У соперника есть необходимый арсенал и качество, чтобы наказать нас. Но мы выйдем на поле с целью выиграть матч. Это то, что я хочу увидеть.

Игра начнётся со счёта 2:0 в нашу пользу, но это новый матч, и я знаю, каким классом обладает соперник, от Зоммера до Тюрама. Им нечего терять, и они постараются перевернуть ситуацию. Так что мы должны быть готовы выиграть этот матч.