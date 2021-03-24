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Сенников: «Нашей молодёжке надо ставить задачу выхода из группы»

24 марта 2021, 22:25

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников рассказал, какие цели надо ставить перед сборной России на молодёжном чемпионате Европы.

Надо ставить задачу выхода из группы. Очень важен первый матч на турнире, который сборная России проведет против Исландии. Это, думаю, наши прямые конкуренты в борьбе за путевку в следующий раунд турнира. Французы выглядят самой сильной командой в квартете. В сборной России сейчас очень хорошие ребята, много талантливой молодежи. У нас есть хорошие шансы пройти как можно дальше.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
24 марта в 23:02
Ближайшая задача обыграть исландцев.
beefs
beefs
24 марта в 22:43
ставить то можно любые задачи, хорошо бы их исполнить, но это уже зависит от ребят, удачи и желанных побед...
STVA 1
STVA 1
24 марта в 22:43
Главное чтобы сыграли в свою силу
Gahi
Gahi
24 марта в 22:38
С таким составом сборной молодёжи, обязаны стараться показать максимальный результат, и справиться с  возложенными на них задачами которые поставлены перед командой. Будем надеяться и верить что сборной молодёжи по силам будет достичь нужного результата. Удачи
Djebrael
Djebrael
24 марта в 22:26
Выйдут...хороший состав!
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