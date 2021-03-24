Сенников: «Нашей молодёжке надо ставить задачу выхода из группы»

Бывший защитник «Локомотива» рассказал, какие цели надо ставить перед сборной России на молодёжном чемпионате Европы.

Надо ставить задачу выхода из группы. Очень важен первый матч на турнире, который сборная России проведет против Исландии. Это, думаю, наши прямые конкуренты в борьбе за путевку в следующий раунд турнира. Французы выглядят самой сильной командой в квартете. В сборной России сейчас очень хорошие ребята, много талантливой молодежи. У нас есть хорошие шансы пройти как можно дальше.