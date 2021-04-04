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Мележиков: «На сегодняшний день решение Тедеско об уходе — бесповоротное»

вчера, 23:19
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Управляющий директор «Спартака» Евгений Мележиков поделился мыслями после победы «красно-белых» в матче с «Ростовом» (3:2), а также высказался о ситуации с главным тренером Доменико Тедеско.

Игра в целом понравилась, она была напряжённая. Выиграли позитивно. Команду я поздравил, поздравления Леониду Арнольдовичу передал. Было видно, что все нервничают по ходу игры, в том числе и я. Особенно переживал за счёт, за то, что команда иногда подседала. Положительных моментов всё-таки больше, у нас был хороший прессинг.

Футболка с надписью «Милано»? Это не намёк на тренера, просто такая надпись, жена купила. Мы разговаривали с Тедеско, и он стоит на своём. Мы готовы говорить, но на сегодняшний день его решение бесповоротное. Мы находимся в тех условиях, которые есть. На сегодняшний день мы занимаемся подбором нового тренера, но при этом мы доверяем Тедеско. Если будет желание со стороны Доменико — мы будем к этому готовы.

У нас есть более-менее осознанный выбор в ближайшее время можно и вступить в переговоры. У нас были контакты с некоторыми кандидатами. Нельзя основываться только на скаутинге и иметь лишь список, нужно переходить к обсуждению условий. Мы движемся в этом направлении.

Не знаю, насколько корректно убить Тедеско деньгами, но зачем это надо? Прежде всего должно быть желание. Будет — будем обсуждать в разумных пределах. Не будет — мы его будем поддерживать до конца. Если снова изъявит желание уйти по окончании сезона — мы сделаем это красиво.

Что касается Мозеса, решение по нему зависит немножко не от нас. Он хороший игрок, я бы сказал топ-уровня. Лично у меня ощущение спокойствия, когда он на поле. По игровым качествам и моментам его оценивать будет всё-таки тренер и специалисты. Если говорить об арендном соглашении, там есть определённые условия. При наступлении определённых обстоятельств, которые прописаны в этом арендном соглашении, — у нас идёт автоматическое продление.

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Все комментарии
cska1948
cska1948
сегодня в 09:35
"...Не знаю, насколько корректно убить Тедеско деньгами, но зачем это надо?..."
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А вы попробуйте "убить Тедеско деньгами"! Может именно этого он и добивается?
Caniggia
Caniggia
сегодня в 09:12
Вряд ли останется.
112910415
112910415
сегодня в 08:57
жизнь продолжится в любом случае
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 07:46
Осталось федуну на колени встать перед тыдеской, чтобы остался...
ДСА
ДСА
сегодня в 04:36
У Тедеско появились сомнения: может остаться?.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 02:26
Похоже, сдержит свое данное слово.
ABir
ABir
сегодня в 00:23
Даже если Тедеско уйдёт, то это его выбор. Надо будет сказать ему спасибо, за интересный сезон и эмоции, которые он подарил игрокам и болельщикам Спартака и двигаться дальше
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:57
Может ещё уговорят остаться до конца сезона!
drug01
drug01
вчера в 23:51
У них будет семь пятниц ещё....
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:45
Нет никаких причин просить его остаться. Ничего особенного он не сделал. Всё что сейчас происходит в Спартаке, это банальный импульс положительных эмоций, который я думаю получил Спартак с приходом Промеса . И как долго это продлится никто не может гарантировать. Так что в любом случае Спартаку нужен новый тренер, а не этот театраловед . Так что не вижу никакого смысла уговаривать и ещё предлагать какой-то новый более выгодный для него контракт. Пусть уходит с богом . Счастливого пути ему .
Всем Добра !!!
STVA 1
STVA 1
вчера в 23:31
Если Тедеску не хочет , то зачем его уговаривать!Если он останется после уговоров то будет считать , что сделал одолжение и ему должны . Не проще ли поискать на рынке!
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 23:27
У Спартака есть генеральный директор, спортивный директор и управляющий директор. Федун взял пример с Газпрома и расплодил топ менеджеров
beefs
beefs
вчера в 23:26
все честно объяснил, но уговаривать немца это не правильно...
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