Неймар: «Продлю ли я контракт с ПСЖ? Этот вопрос уже решён»

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14 апреля 2021, 02:55

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар ответил на вопрос о том, собирается ли он продлить контракт с французским клубом.

Этот вопрос уже решён. Очевидно, что мне очень комфортно здесь, и в ПСЖ я чувствую себя как дома. Я чувствую себя более счастливым, чем раньше.