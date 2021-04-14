Неймар: «Продлю ли я контракт с ПСЖ? Этот вопрос уже решён»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар ответил на вопрос о том, собирается ли он продлить контракт с французским клубом.
Этот вопрос уже решён. Очевидно, что мне очень комфортно здесь, и в ПСЖ я чувствую себя как дома. Я чувствую себя более счастливым, чем раньше.
Ранее сообщалось о том, что Неймар не спешит продлевать контракт с ПСЖ из-за возможного интереса «Барселоны».
В ПСЖ он стабильно берёт титулы и играет на высоких стадиях лч,а в Барсе он бы терпел разгромы каждый сезон в плей-офф!
В ПСЖ он стабильно берёт титулы и играет на высоких стадиях лч,а в Барсе он бы терпел разгромы каждый сезон в плей-офф!