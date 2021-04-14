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Неймар: «Продлю ли я контракт с ПСЖ? Этот вопрос уже решён»

14 апреля 2021, 02:55

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар ответил на вопрос о том, собирается ли он продлить контракт с французским клубом.

Этот вопрос уже решён. Очевидно, что мне очень комфортно здесь, и в ПСЖ я чувствую себя как дома. Я чувствую себя более счастливым, чем раньше.

Ранее сообщалось о том, что Неймар не спешит продлевать контракт с ПСЖ из-за возможного интереса «Барселоны».

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Doping87
Doping87 ответ Oplot (раскрыть)
16 апреля в 03:42
Когда они крайний раз что либо выигрывали в Еврокубках? В 2015г когда Месси был полон сил, да и вообще команда была совсем другая. По мне так игра в контроль мяча уже не принесёт успехов никогда, футбол прогрессирует Барселона нет.
Naim Nabiev 1
Naim Nabiev 1
15 апреля в 09:34
когда то клялся что умрет за Барсу
Brooklyn888
Brooklyn888
14 апреля в 12:35
Это будет хорошим решением ,на данном этапе уж точно )!
Oplot
Oplot ответ Doping87 (раскрыть)
14 апреля в 11:35
Когда заработает,возьмешь свои слова обратно😉
Doping87
Doping87 ответ Oplot (раскрыть)
14 апреля в 10:59
Их философия уже не работает.
4g9tqrh5nxxa
4g9tqrh5nxxa ответ Oplot (раскрыть)
14 апреля в 10:24
Превратитесь в Арсенал.
David Young
David Young ответ Василий Корнечук (раскрыть)
14 апреля в 10:09
Точно не более чем для французских. Да и годы действительно игры на высочайшем уровне у него были. Плюс Пари Сен-Жермен - клуб с реальными шансами взять титул Лиги Чемпионов, так продолжается уже немало лет. Так что не сказать что его карьеры не блестящая, но она могла бы быть лучше, некоторые его психологические особенности подводят его.
Василий Корнечук
Василий Корнечук
14 апреля в 10:05
Если б этот футболист выбрал другой клуб, может его карьера была бы намного лучше. Но подходит ли он для немецких или английских клубов?
Oplot
Oplot ответ Doping87 (раскрыть)
14 апреля в 09:45
Барса будет строить свою команду за счет молодежи и своей философии,пусть Мбаппе валит в реал за сотни лямов.И время покажет что эффективнее
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
14 апреля в 09:25
Команда проиграет, он отказывается продлевать. Выиграет если, то продлевает. Настроение меняется как у девки.
Doping87
Doping87
14 апреля в 09:11
Главное чтоб Мбаппе в Барсу не сбежал.
Alex12357
Alex12357
14 апреля в 08:53
НЕймару возвращаться в Барселону-нет смысла ,для того чтобы Месси завоёвывал для себя славу-не вижу смысла!А в ПСЖ-если обменять Камерунского Эму на Винисиуса-это было бы здорово!!!
SHMEL258
SHMEL258
14 апреля в 07:40
Ну вот и отлично. В ПСЖ ему самое место.
112910415
112910415
14 апреля в 06:53
ещё на одного счастливого человека в мире стало больше, ура
d_fincher
d_fincher
14 апреля в 06:37
Всё хорошо, что хорошо кончается. Даже если это карьера "второго Пеле".
КЭТиК
КЭТиК
14 апреля в 06:31
Просто более лучших условий он не нашел.
Caniggia
Caniggia
14 апреля в 06:01
Роскошная жизнь в Париже на содержании у шейхов в чемпионате одной команды, где не надо особо напрягаться, чтобы его выиграть, перевесили и окончательно закончили карьеру некогда "второго Пеле".
swed27
swed27
14 апреля в 03:59
Нечего ему в барсе делать
creamboy
creamboy
14 апреля в 03:55
Зачем Неймару в Барселону возвращаться?!
В ПСЖ он стабильно берёт титулы и играет на высоких стадиях лч,а в Барсе он бы терпел разгромы каждый сезон в плей-офф!
Иван Тасминский
Иван Тасминский
14 апреля в 03:26
Титулы ему дороже Барсы и Месси.
ОПС
ОПС
14 апреля в 03:00
Скорей всего выплакал себе добавку.
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