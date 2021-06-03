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В «Барселоне» подтвердили, что Куман останется на посту главного тренера

сегодня, 19:57

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта объявил, что Рональд Куман продолжит работу на посту главного тренера команды.

После периода размышлений вице-президент Рафаэль Юсте и я договорились, что мы продолжим работу с Рональдом Куманом.

Мы очень рады видеть, что эти переговоры принесли плоды.

«Барселона» под руководством Кумана в прошлом сезоне завоевала Кубок Испании, в чемпионате Испании «блаугранас» заняли 3-е место, Лигу чемпионов покинули на стадии 1/8 финала.

Контракт Кумана с «Барселоной» рассчитан до 30 июня 2022 года.

Ранее сообщалось, что «Барселона» снизит Куману зарплату.

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beefs
beefs
сегодня в 20:41
руководству клуба виднее...
stanichnik
stanichnik
сегодня в 20:23
Следующий год снова без побед на Реалом и без золота в Ла Лиге.
particular
particular
сегодня в 20:11
Хотелось бы, кроме плодов от переговоров, увидеть пользу от работы...
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 20:07
Пущай трудиться, Реалу слабый соперник неинтересен, да и на мужика Куман бесспорно похож и вспомнить за него есть что - те же штрафные...)
Илья85
Илья85
сегодня в 20:06
Кто-то сомневался ? Он превратит барсу в команду с пораженческим мышлением . Его оборонительная тактика тактика против аутсайдеров , удержание минимального счета против средних команд ,сделает из барсы эвертон .
feris1
feris1
сегодня в 20:05
Хорошая новость!
Барсуки и на следующий сезон останутся без трофеев!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 20:00
Пусть остаётся,к нему уже привыкли!
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