В «Барселоне» подтвердили, что Куман останется на посту главного тренера

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта объявил, что Рональд Куман продолжит работу на посту главного тренера команды.
После периода размышлений вице-президент Рафаэль Юсте и я договорились, что мы продолжим работу с Рональдом Куманом.
Мы очень рады видеть, что эти переговоры принесли плоды.
«Барселона» под руководством Кумана в прошлом сезоне завоевала Кубок Испании, в чемпионате Испании «блаугранас» заняли 3-е место, Лигу чемпионов покинули на стадии 1/8 финала.
Контракт Кумана с «Барселоной» рассчитан до 30 июня 2022 года.
Ранее сообщалось, что «Барселона» снизит Куману зарплату.
Барсуки и на следующий сезон останутся без трофеев!
Барсуки и на следующий сезон останутся без трофеев!