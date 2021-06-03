В «Барселоне» подтвердили, что Куман останется на посту главного тренера

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сегодня, 19:57

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта объявил, что продолжит работу на посту главного тренера команды.

После периода размышлений вице-президент Рафаэль Юсте и я договорились, что мы продолжим работу с Рональдом Куманом.



Мы очень рады видеть, что эти переговоры принесли плоды.

«Барселона» под руководством Кумана в прошлом сезоне завоевала Кубок Испании, в чемпионате Испании «блаугранас» заняли 3-е место, Лигу чемпионов покинули на стадии 1/8 финала.

Контракт Кумана с «Барселоной» рассчитан до 30 июня 2022 года.

Ранее сообщалось, что «Барселона» снизит Куману зарплату.