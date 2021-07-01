«Реал Сосьедад» объявил о продлении контракта с Исаком

Пресс-служба «Реала Сосьедад» объявила о продлении контракта с нападающим Александером Исаком.
Новое соглашение футболиста рассчитано до лета 2026 года. Интерес к Исаку проявляли «Арсенал» и «Челси».
Пресс-служба «Реала Сосьедад» объявила о продлении контракта с нападающим Александером Исаком.
Новое соглашение футболиста рассчитано до лета 2026 года. Интерес к Исаку проявляли «Арсенал» и «Челси».
P.S. Тем более что вингеров в БД хватает, а вот второго качественного форварда просто нет (приходится Ройсу иногда его "изображать")
P.S. Тем более что вингеров в БД хватает, а вот второго качественного форварда просто нет (приходится Ройсу иногда его "изображать")