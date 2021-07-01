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«Реал Сосьедад» объявил о продлении контракта с Исаком

01 июля 2021, 18:29

Пресс-служба «Реала Сосьедад» объявила о продлении контракта с нападающим Александером Исаком.

Новое соглашение футболиста рассчитано до лета 2026 года. Интерес к Исаку проявляли «Арсенал» и «Челси».

«Реал Сосьедад» объявил о продлении контракта с Исаком

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Все комментарии
shlifen
shlifen
02 июля в 01:31
Итак ещё три года по контракту оставалось - так что разве что смогут больше запрашивать с желающих приобрести Исака (кои, после Евро, безусловно будут). Надеюсь в БД одумаются и вернут Исака назад - благо вписывали фиксированную сумму обратного выкупа, а денежки за Санчо уже приехали от МЮ.

P.S. Тем более что вингеров в БД хватает, а вот второго качественного форварда просто нет (приходится Ройсу иногда его "изображать")
КЭТиК
КЭТиК
01 июля в 19:14
Хорошо он пристроился.
УЕСКА
УЕСКА
01 июля в 19:02
Теперь придется раскошелиться потенциальному покупателю.
Ironigor
Ironigor
01 июля в 18:35
Классный игрок, правильное решение. Удачи.
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