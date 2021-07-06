«Химки» подписали контракт с Набиуллиным

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что «Химки» подписали контракт с защитником .

Этим летом футболист покинул «Сочи» в качестве свободного агента.

Сегодня мы подписали Эльмира Набиуллина на два года.

Сколько еще новичков ждать? Наверное, мы уже укрепили состав.