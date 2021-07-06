«Химки» подписали контракт с Набиуллиным

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что «Химки» подписали контракт с защитником Эльмиром Набиуллиным.
Этим летом футболист покинул «Сочи» в качестве свободного агента.
Сегодня мы подписали Эльмира Набиуллина на два года.
Сколько еще новичков ждать? Наверное, мы уже укрепили состав.
Также «Химки» могут подписать известного экс-форварда «Спартака» и «Локомотива».
Спасибо за информацию! Ничего страшного, там тоже проживают призёры и даже победители Конкурса прогнозов. Я даже знаком с одним лично и душевно общаюсь с ним благодаря Вашему сайту.
Спасибо за информацию! Ничего страшного, там тоже проживают призёры и даже победители Конкурса прогнозов. Я даже знаком с одним лично и душевно общаюсь с ним благодаря Вашему сайту.