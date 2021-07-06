ГлавнаяНовостиКонтрактыРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

«Химки» подписали контракт с Набиуллиным

06 июля 2021, 16:14

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что «Химки» подписали контракт с защитником Эльмиром Набиуллиным.

Этим летом футболист покинул «Сочи» в качестве свободного агента.

Сегодня мы подписали Эльмира Набиуллина на два года.

Сколько еще новичков ждать? Наверное, мы уже укрепили состав.

Также «Химки» могут подписать известного экс-форварда «Спартака» и «Локомотива».

Все новости
Слухи«Барселона» намерена предложить Педри улучшенный контракт
Вчера, 23:28 Комментарии3
Официально«Вильярреал» объявил об уходе Карлоса Бакки
Вчера, 20:33 Комментарии2
Официально«Ливерпуль» подписал болбоя, подавшего мяч Тренту перед угловым «Барселоне»
Вчера, 18:57 ФотоКомментарии13
Официально«Ньюкасл» продлил контракты с пятью футболистами
Вчера, 17:18 Комментарии1
Слухи«Милан» и Калабрия согласовали пролонгацию контракта
Вчера, 16:44 Комментарии2
СлухиБалотелли согласовал контракт с турецким клубом
Вчера, 14:44 Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
06 июля в 17:48
На бюджетные деньги можно хоть Месси подписать.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
06 июля в 17:32
Усиление .
stanichnik
stanichnik ответ Mikki (раскрыть)
06 июля в 16:53
Доброго Здоровья, Mikki!
Спасибо за информацию! Ничего страшного, там тоже проживают призёры и даже победители Конкурса прогнозов. Я даже знаком с одним лично и душевно общаюсь с ним благодаря Вашему сайту.
stanichnik
stanichnik
06 июля в 16:46
В Рубине, до перехода в главную команду Газпрома, ежегодно отмечался голами и стоил пять миллионов, а теперь и в Сочи не прижился и обесценился на трансфермаркете до одного миллиона. Но ничего, в Химках у Черевченко снова заиграет на приличном уровне.
Mikki
Mikki ответ stanichnik (раскрыть)
06 июля в 16:37, ред.
Добрый день! Выяснили, ваш приз почему-то в Оренбург отправился. Придется заново отправлять.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
06 июля в 16:35
Сможет пользу принести...
STVA 1
STVA 1
06 июля в 16:31
Хороший трансфер
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100