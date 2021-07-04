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Мартинеса не собираются увольнять из сборной Бельгии

04 июля 2021, 22:43

Глава Королевской бельгийской футбольной ассоциации Питер Боссарт поддержал главного тренера национальной команды Роберто Мартинеса после вылета команды с Евро-2020 на стадии 1/4 финала.

Завтра мы начинаем подготовку к играм в сентябре и октябре. Роберто Мартинес с нами. Официального заявления не будет, но и причин для смены тренерского штаба нет.

У меня нет ощущения, что Мартинес хотел бы уйти сам. Я знаю, откуда берутся разговоры, но в данный момент с Мартинесом нет никаких проблем. Отдельной оценки не будет, так как в нашей ассоциации, как и в любой хорошо функционирующей компании, есть культура постоянной оценки.

Ранее Мартинес называл причину, по которой бельгийская команда уступила Италии в четвертьфинале.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
05 июля в 04:47
Сначала нужно найти другого хорошего тренера.
Ironigor
Ironigor ответ STVA 1 (раскрыть)
05 июля в 00:34, ред.
Видно было на Чемпионате. Зато первая в ФИФА который год .
Legend 6
Legend 6
05 июля в 00:23
Рановато заканчивают первые в рейтинге свой путь на крупных турнирах.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
05 июля в 00:11
Красавцы, держите дальше физрука ради идеи))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
05 июля в 00:09
А вот нашего Черчесова не кто не поддержал!
STVA 1
STVA 1 ответ Ironigor (раскрыть)
04 июля в 23:34
У них и эта не плоха
Leha-ha50
Leha-ha50
04 июля в 23:03
Бельгия сильная команда, мы это на своей шкуре испытали. А проиграть Италии, одной из сильнейших команд на турнире, совсем незазорно.
НИКИТА ТАРАСОВ
НИКИТА ТАРАСОВ
04 июля в 23:00
Гнать, гнать с... тряпками!!!! Слить будущим чемпионами Европы - это позор!!!!!
Ironigor
Ironigor
04 июля в 23:00
Пора уже начинать собирать новую молодую сборную.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
04 июля в 22:58
Наши тоже Черчесова берегут, непонятно для чего...
beefs
beefs
04 июля в 22:52
Игра Бельгии и России как небо и земля...
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