Мартинеса не собираются увольнять из сборной Бельгии

Глава Королевской бельгийской футбольной ассоциации Питер Боссарт поддержал главного тренера национальной команды после вылета команды с Евро-2020 на стадии 1/4 финала.

Завтра мы начинаем подготовку к играм в сентябре и октябре. Роберто Мартинес с нами. Официального заявления не будет, но и причин для смены тренерского штаба нет.

У меня нет ощущения, что Мартинес хотел бы уйти сам. Я знаю, откуда берутся разговоры, но в данный момент с Мартинесом нет никаких проблем. Отдельной оценки не будет, так как в нашей ассоциации, как и в любой хорошо функционирующей компании, есть культура постоянной оценки.