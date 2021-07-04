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Роналду собирается продлить контракт с «Ювентусом» до 2023 года

04 июля 2021, 13:16

Нападающий Криштиану Роналду останется в «Ювентусе».

Как сообщается, португалец хочет продолжить выступать за туринский клуб. Агент футболиста Жорже Мендеш уже контактировал с представителями «Ювентуса» относительно нового контракта. Роналду намерен продлить сотрудничество с «бьянконери» до лета 2023 года.

Ранее бывший нападающий «Ювентуса» Давид Трезеге назвал переход Криштиану лучшим трансфером туринского клуба.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
04 июля в 20:39
План Роналду весьма грандиозный стать Легендой нескольких топ-клубов, Спортинга,МЮ, Реала,Ювентуса. А вот Месси легенда всего лишь одного экс-топ-клуба Барсы.да и то такая легенда - дай денег да по-больше. Мог бы и год побегать на добровольных началах,денег итак столько получил.что вся Каталония меньше стоит.
dok66
dok66
04 июля в 20:10
Да нормально ! В Юве ему вполне комфортно , ну не получилось в этом сезоне взять скудетто , ЛЧ , все впереди . От добра добра не ищут !
Penokkio
Penokkio
04 июля в 19:57
Не дай Бог!!!!
Гнать погаными тряпками определенно, пока за него ещё можно что-то ликвидное получить
SonicStar
SonicStar ответ заDOOMчивый (раскрыть)
04 июля в 19:24
Было бы самое оптимальное решение ) но он считает, что ещё очень крут для такого скромного клуба, по европейским меркам )
juvenale
juvenale ответ zim289 (раскрыть)
04 июля в 19:18
стоять в штрафно да,пока два других будут пахать за него
vastudio
vastudio ответ Q-J-G (раскрыть)
04 июля в 19:18
Это возраст на 2023 год- год окончания контракта
vastudio
vastudio
04 июля в 19:14, ред.
Фиаты уже не знают как от него избавиться, а тот всё продлевать хочет))))))) Скоро с матами и спецназом будут выкуривать с базы))))
zim289
zim289
04 июля в 19:14
Точно до 40 сможет играть. Минимум как Ибра, а то и дольше
sir_Alex
sir_Alex
04 июля в 16:10
Ему бы в "Спортинг" пора вернуться.
particular
particular
04 июля в 15:53
А что? Комфортная обстановка сверстников..:))
Без рывков и ускорений, сбрасывая скорость на виражах - вполне, способен..:))
Q-J-G
Q-J-G ответ Брулин (раскрыть)
04 июля в 15:45
Вы приписали Роналду два года, ему 36)
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
04 июля в 15:28
Пару годиков поиграет а потом надо красиво уходить.
Брулин
Брулин
04 июля в 15:27
Это было бы очень хорошо для "Ювентуса", если бы Роналду удалось немного "подавить" - так, чтобы он стал одним из игроков команды, а не центром, вокруг которого все строится. Уровень-то у него и в этом возрасте отличный, но строить игру на 38-летнем футболисте - это путь в никуда.
Beka_byaka
Beka_byaka
04 июля в 15:25
И у Роналду и у Месси приходит пора, когда они оба должны играть на свое удовольствие. Ради миллионных фанат, показывая мудрый, умный и красивый футбол, с минимальными потерями энергии.

Ни финансовая, ни другая составляющая часть не должна им помешать вышесказанному. Они уже всем все доказали тысяча раз. И денег уже хватит за уши. Так что давайте оставим их в покое, и пожелаем им крепкого здоровья, и чтобы ещё долго радовали нас.

Останусь при своем мнении, в ближайшем будущем звёздочек будет появляться очень много, но их запала хватит максимум на 5 сезонов. А там большие деньги и слава сделают свое дело, и звезда погаснет.

Мы ещё долго будем ждать других Роналду и Месси.
luca conti
luca conti
04 июля в 15:15
ну сука, как таракан, хрен выведешь.
dadrail
dadrail
04 июля в 15:10
Зато много было разговоров
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ SonicStar (раскрыть)
04 июля в 15:00
Спортинг ждёт своего Героя.
Bom Bom
Bom Bom
04 июля в 14:41
С заметным понижением зарплаты, работой строго там и так, как скажет Макс, без швыряний повязок и слез - ОК. Хотелось бы видеть тройку нападения Кьеза-Дибала-Мората (центрального напа потолковее купить б, конечно). На подхвате есть Квадрат и Дески (донный, но Макс может его оживить). Причем Федерико заслуживает талантом и старанием называться главной звездой линии, а с Роналду это невозможно - португалец требует к себе максимум внимания.
112910415
112910415
04 июля в 14:28
не лучшая весть для Ювентуса
Q-J-G
Q-J-G
04 июля в 14:03
Хотел уйти но не сложилось...

Что Роналду в 36лет, что Месси в 34 года, надо понимать, что футбольная карьера близится к закату, поэтому поменьше амбиций, побольше здравого смысла... Надо немного уменьшить свои желания, искать взаимопонимание с руководством команды, где играешь, если есть возможность остаться...
juvenale
juvenale
04 июля в 13:54
Это возможно только при условии
1 - уменьшение зп как минимум в два раза
2- игра только в центре нападения,как в сборной
3-отказ от всех штрафных
4- готовность быть замененным без кислой рожи
swed27
swed27
04 июля в 13:51
Видно и в родном Спортинге его не ждут
Октябрь 1917
Октябрь 1917
04 июля в 13:41
Почему бы и нет
Ironigor
Ironigor
04 июля в 13:40
И никуда, никуда мне деться от этого !!!
Следующий сезон в Лиге Чемпионов с Юве !!!
ДАША Д
ДАША Д
04 июля в 13:38
Лучше варианта просто не нашел.
aigaziFIGHTER
aigaziFIGHTER ответ SonicStar (раскрыть)
04 июля в 13:37
Что правда - то правда!
Legend 6
Legend 6
04 июля в 13:29
Пенальтисту в Италии самое место, пусть дальше топит Турин
SonicStar
SonicStar
04 июля в 13:24
Понял, что ни ПСЖ, ни Реалу, ни МЮ он не нужен ) сейчас ещё начнет говорить, что он никуда и не собирался из Юве уходить. Сочувствую всем ювентини, ещё как минимум сезон будете в меньшинстве играть
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