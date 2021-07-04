Роналду собирается продлить контракт с «Ювентусом» до 2023 года

Нападающий Криштиану Роналду останется в «Ювентусе».
Как сообщается, португалец хочет продолжить выступать за туринский клуб. Агент футболиста Жорже Мендеш уже контактировал с представителями «Ювентуса» относительно нового контракта. Роналду намерен продлить сотрудничество с «бьянконери» до лета 2023 года.
Ранее бывший нападающий «Ювентуса» Давид Трезеге назвал переход Криштиану лучшим трансфером туринского клуба.
Ни финансовая, ни другая составляющая часть не должна им помешать вышесказанному. Они уже всем все доказали тысяча раз. И денег уже хватит за уши. Так что давайте оставим их в покое, и пожелаем им крепкого здоровья, и чтобы ещё долго радовали нас.
Останусь при своем мнении, в ближайшем будущем звёздочек будет появляться очень много, но их запала хватит максимум на 5 сезонов. А там большие деньги и слава сделают свое дело, и звезда погаснет.
Мы ещё долго будем ждать других Роналду и Месси.
Ни финансовая, ни другая составляющая часть не должна им помешать вышесказанному. Они уже всем все доказали тысяча раз. И денег уже хватит за уши. Так что давайте оставим их в покое, и пожелаем им крепкого здоровья, и чтобы ещё долго радовали нас.
Останусь при своем мнении, в ближайшем будущем звёздочек будет появляться очень много, но их запала хватит максимум на 5 сезонов. А там большие деньги и слава сделают свое дело, и звезда погаснет.
Мы ещё долго будем ждать других Роналду и Месси.