Пьянич ответил отказом «Барселоне» на предложение о расторжении контракта

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04 июля 2021, 17:30

Полузащитник ответил отказом «Барселоне» на предложение о расторжении контракта, сообщает Marca.

По информации источника, главный тренер каталонской команды Рональд Куман не видит боснийца в своем составе, помимо этого «Барса» хочет разгрузить зарплатную ведомость.

Пьяничу было отправлено письмо с предложением расторгнуть контракт по обоюдному согласию, однако Миралем хочет остаться в «Барселоне».

В прошлом сезоне Пьянич сыграл в 19 матчах чемпионата Испании, но результативными действиями не отметился.

Ранее появлялась информация об интересе к игроку со стороны «Тоттенхэма».