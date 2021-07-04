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Пьянич ответил отказом «Барселоне» на предложение о расторжении контракта

04 июля 2021, 17:30

Полузащитник Миралем Пьянич ответил отказом «Барселоне» на предложение о расторжении контракта, сообщает Marca.

По информации источника, главный тренер каталонской команды Рональд Куман не видит боснийца в своем составе, помимо этого «Барса» хочет разгрузить зарплатную ведомость.

Пьяничу было отправлено письмо с предложением расторгнуть контракт по обоюдному согласию, однако Миралем хочет остаться в «Барселоне».

В прошлом сезоне Пьянич сыграл в 19 матчах чемпионата Испании, но результативными действиями не отметился.

Ранее появлялась информация об интересе к игроку со стороны «Тоттенхэма».

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Все комментарии
протон1
протон1
05 июля в 11:39
че это все пример берут с черчесова что ли. насмотрелись коко колы
dzvinka
dzvinka
04 июля в 22:15
этот будет сидеть как Арда Туран))) ну а почему бы и нет, месси доит, че другим нельзя? не оскудеет котоланский мешок))
диванный спец
диванный спец ответ Jack_riсher (комментарий удален) (раскрыть)
04 июля в 21:15
Вы наверное хотели сказать гномика ,ведь всем известно что гомик выступает за Ювентус.
Ice van Reed
Ice van Reed
04 июля в 21:00
Пьянич ответил отказом «Барселоне» на предложение о расторжении контракта, ведь он записывает поздравления фк Сочи!!!
заDOOMчивый
заDOOMчивый
04 июля в 20:59
если он уйдёт из Барсы,то уже Пьяничем стать не сможет.
ppxzg42jw7b7
ppxzg42jw7b7
04 июля в 20:26
Бартомеу собрал серелнякоа для гранда,сделал смуту,воровал и испарился тварь.
Пьянича и Умтити выгонишь зайдут с окна.Не хотят вас видеть в команде,что вы унижаетесь, обиженные.
Ислам0926
Ислам0926
04 июля в 20:17
Продать его и все дела
dok66
dok66
04 июля в 20:15
Зачем ему сейчас "обоюдное согласие сторон" ? Куман не видит его в составе , а где сам Куман может оказаться через пол-года ? Да никто не знает . Так что Пьянич делает все правильно
League1
League1
04 июля в 19:28
Молодец Пьянич. Надо щемить жадного гномяру. Пусть делится осасунчатый бездарь.
An Jo
An Jo ответ Beka_byaka (раскрыть)
04 июля в 19:23
Как бы она не называлась, но чувак всё правильно сделал)))
juvenale
juvenale ответ fanliverpoolfan llll (раскрыть)
04 июля в 19:22
в ливерпуль можно вместо вейналдума
Beka_byaka
Beka_byaka ответ An Jo (раскрыть)
04 июля в 18:43
Ну или Гаретбейлизм?
An Jo
An Jo
04 июля в 18:39
Пьянич заразился болезнью под названием "Месутозилизм" ))))))
56buhperu8t9
56buhperu8t9
04 июля в 18:38
Получает меньше, чем Рукаку в Зените. Удивительно
fanliverpoolfan llll
fanliverpoolfan llll
04 июля в 18:27
Да куда он уйдет с такой зарплатой
Gahi
Gahi
04 июля в 18:22
Миралем Пьянич пока что в своем трезвом уме, чтобы вот так просто в 31 год уйти из Барселоны когда его годовой оклад составляет 8 млн евро и действует согласно контракту до 30 июня 2024 года, к тому времени ему исполнится 34 года. С июня месяца ведутся слухи о том что Куман не рассчитывает на него в команде, поэтому и возникают разные варианты  с Тоттенхемом, Челси, ПСЖ и с Ювентусом с арендой на два года, где Барселона готова частично платить зарплату игроку. Так вот когда спросили Пьянича в июне, что он думает по этому поводу, он тогда ответил: - "Об этом сейчас сложно говорить. Я наслаждаюсь отпуском со своей семьёй, а в июле посмотрим что произойдёт." Вот и настал июль который и должен расставить всё на свои места, так в каком клубе всё-таки окажется Пьянич, будет очень интересно об этом узнать. Удачи
Брулин
Брулин
04 июля в 18:21
Бартомеу, ты , гори в аду! За то, что этот клоун сотворил с Барсой, его нужно просто четвертовать на площади Каталонии.
SAFqwer
SAFqwer
04 июля в 18:20
Консультировался с Чабаном по ходу,,,
Incredulous
Incredulous
04 июля в 18:10
У Барселоны появился свой Бэйл
STVA 1
STVA 1 ответ particular (раскрыть)
04 июля в 18:09
Обменять на молодого Артура... не вяжется как то
Leha-ha50
Leha-ha50
04 июля в 18:01
Наприглашали "дорогих гостей", теперь не знают , как выпроводить.
juvenale
juvenale
04 июля в 18:00
боснийское дно оставайся там)
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
04 июля в 17:53
Красавчик Пьянич, зауважал.
Промах Саутгейта
Промах Саутгейта
04 июля в 17:45
Молодец. Что написано пером, то не вырубишь топором)
Q-J-G
Q-J-G ответ particular (раскрыть)
04 июля в 17:43
Долго ещё придётся новому Президенту "разгребать" то, что наворотил его предшественник.
Остапчук 67
Остапчук 67
04 июля в 17:43
Требуй неустойку и уходи
ДСА
ДСА
04 июля в 17:42
Пусть платят по полной.
particular
particular ответ STVA 1 (раскрыть)
04 июля в 17:39, ред.
На момент покупки он уже имел очертания балласта... Со временем, эта гиря на ногах только прибавила в весе... Но добровольно такие грузила не отцепляются...
Ironigor
Ironigor
04 июля в 17:37
Раз такое дело, значит ничего хорошего из этого не получится.
Василий 50
Василий 50
04 июля в 17:36
Все правильно сделал
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