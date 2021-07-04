Полузащитник Миралем Пьянич ответил отказом «Барселоне» на предложение о расторжении контракта, сообщает Marca.
По информации источника, главный тренер каталонской команды Рональд Куман не видит боснийца в своем составе, помимо этого «Барса» хочет разгрузить зарплатную ведомость.
Пьяничу было отправлено письмо с предложением расторгнуть контракт по обоюдному согласию, однако Миралем хочет остаться в «Барселоне».
В прошлом сезоне Пьянич сыграл в 19 матчах чемпионата Испании, но результативными действиями не отметился.
Ранее появлялась информация об интересе к игроку со стороны «Тоттенхэма».