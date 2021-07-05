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Мбаппе сообщил ПСЖ, что не уйдёт этим летом, но не продлит контракт

05 июля 2021, 09:20

Журналист издания RMC Яно Ресегие, который специализируется на ПСЖ, рассказал о ситуации с контрактом нападающего Килиана Мбаппе.

Президент Аль-Хелаифи взял бразды правления в свои руки, потому что на данный момент Килиан Мбаппе не хочет продлевать контракт. Он готов выполнить свой последний год по текущему соглашению. Мбаппе дал своё согласие на это во время разговора с Почеттино после игры против Португалии и перед 1/8 финала Евро.

Усиление команды с приходом Вейналдума и ожидаемым подписанием Хакими только укрепляет его уверенность в том, что он может выиграть Лигу чемпионов с ПСЖ. Но сейчас переговоры о продлении контракта не ведутся. Мбаппе остается хозяином своей судьбы.

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Все комментарии
Agamaga........
Agamaga........
05 июля в 22:08
Правильно, когда тобой интересуется Реал, то ПСЖ отходит на второй план. Лишь большие деньги могут удержать футболиста или привлечь внимание как Рамоса, но испанец всё выиграл в составе сливочных.
fanliverpoolfan llll
fanliverpoolfan llll
05 июля в 21:24
С такой зарплатой он врядли покинет клуб
dok66
dok66
05 июля в 17:18
Парниша зазвездил . ПСЖ нужно срочно искать покупателя , иначе вообще уйдет бесплатно
Брулин
Брулин
05 июля в 13:21
Господи, да продайте вы его уже, получите хорошие деньги. Зачем держать чела, который не хочет за вас играть, а хочет только продолжать получать зп. На эти деньги можно купить очень хороших игроков.
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
05 июля в 13:15
Мбаппе - обуза для ПСЖ. Его надо сплавлять очень срочно. Не желает продлевать контракт? То есть потом хочет уйти бесплатно? Вот оно уважение к клубу. На лавку на год посадить, чтобы меньше из себя строил. Похоронил сборную на ЧЕ - теперь хочет похоронить ПСЖ? Не фанат этого клуба, но уважать нужно все команды.
Zenit_84
Zenit_84
05 июля в 13:14
Куда-то лыжи навострил
Alex12357
Alex12357
05 июля в 13:13
На скамейку запасных и зарплату минималку,вмиг образумется.
Павел Цыпцыпкан
Павел Цыпцыпкан ответ Дима Логинов (раскрыть)
05 июля в 12:54
Вы понимаете, что покупка Неймара уже отбила себя медийно и т.д? Промаха там точно не было. За Мбаппе тоже прилично отдали, но он только начинающая звезда и пока ничего не выиграл кроме французских недокубков. Килиан своим именем мало чего дал ПСЖ, хотя ведет себя будто всё на нем держится. Итог привычный, большие контракты убивают карьеру футболеров))
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK-
05 июля в 12:42
После ЧЕ я понял что Мбаппе - пиар!
abramjan
abramjan
05 июля в 12:38
Переоценке он или нет покажет тот который за него заплатит а не досужие домысли дилетантов нищих
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
05 июля в 12:06
Бесплатно перейдёт в Реал.
VeniaminS
VeniaminS
05 июля в 11:45
Что то не показал он себя наЕВРО.
Action
Action
05 июля в 11:03
Что этот нигер себе позволяет? (С)
Q-J-G
Q-J-G
05 июля в 10:44
Мбаппе переоценён, он не оправдывает ожидания, тех "авансов" которые получает в свой адрес от многих, кто имеет отношение к футболу... В играх, в которых решается многое, в ключевых играх, он незаметен, выглядит беспомощно, практически мы не увидели его в финале ЛЧ с "Баварией", играя за ПСЖ, где ключевую роль играл Неймар, не увидели его и за сборную Франции, в матче со Швейцарией, где лидером был Бензема, матч в котором Мбаппе не то, что не мог забить за четыре тайма + серия пенальти, имея множество голевых моментов за четыре тайма, и возникал вопрос не, когда он забьёт, а когда он наконец-то попадёт в створ ворот....
На Евро-2020 Мбаппе не забил ни единого мяча ни в групповом турнире, ни в 1/8 финала, именно в таких играх, в матчах такого уровня игрок и должен показывать своё мастерство, а не в Лиге 1....

Игрок переоценён, и неизвестно, оправдает ли он надежды или нет, надежды, которые он сейчас не оправдывает....
swed27
swed27
05 июля в 10:37
Все правильно сделал
Дима Логинов
Дима Логинов
05 июля в 10:30
Зазвездился мальчик. ПСЖ ему уже не видится перспективным клубом, хотя на Евро Мбаппе даже близко не показал уровень, чтобы соответствовать классу парижан. Париж очень сильно с Неймаром промахнулся, и денег потратил немерено, и дисциплину в команде из-за него разложил.
Но каждый сам выбирает свою судьбу, у Мбаппе есть ещё шанс стать великим футболистом. Боюсь, правда, что пойдёт он совсем по другой дорожке. Впрочем, исходя из его последних поступков, вряд ли об этом сильно будут жалеть поклонники футбола - ну хочет человек закопать свою карьеру, ну и пусть.
karnager
karnager ответ КЭТиК (раскрыть)
05 июля в 10:10
После незабитого пенальтики ценник на парнишу упал, так что его теперь может позволить себе даже Зенит)
КЭТиК
КЭТиК
05 июля в 09:52
Будет теперь руки выкручивать тем, кто хочет его приобрести.
mihaluch
mihaluch
05 июля в 09:40
Время покажет куда он денется.
karnager
karnager
05 июля в 09:32
Шоколадка тает
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
05 июля в 09:22
Сделал им одолжение!
shlomo
shlomo
05 июля в 09:22
Посмотрим чем закончатся переговоры...
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