Мбаппе сообщил ПСЖ, что не уйдёт этим летом, но не продлит контракт

Журналист издания RMC Яно Ресегие, который специализируется на ПСЖ, рассказал о ситуации с контрактом нападающего Килиана Мбаппе.
Президент Аль-Хелаифи взял бразды правления в свои руки, потому что на данный момент Килиан Мбаппе не хочет продлевать контракт. Он готов выполнить свой последний год по текущему соглашению. Мбаппе дал своё согласие на это во время разговора с Почеттино после игры против Португалии и перед 1/8 финала Евро.
Усиление команды с приходом Вейналдума и ожидаемым подписанием Хакими только укрепляет его уверенность в том, что он может выиграть Лигу чемпионов с ПСЖ. Но сейчас переговоры о продлении контракта не ведутся. Мбаппе остается хозяином своей судьбы.
Но каждый сам выбирает свою судьбу, у Мбаппе есть ещё шанс стать великим футболистом. Боюсь, правда, что пойдёт он совсем по другой дорожке. Впрочем, исходя из его последних поступков, вряд ли об этом сильно будут жалеть поклонники футбола - ну хочет человек закопать свою карьеру, ну и пусть.
Но каждый сам выбирает свою судьбу, у Мбаппе есть ещё шанс стать великим футболистом. Боюсь, правда, что пойдёт он совсем по другой дорожке. Впрочем, исходя из его последних поступков, вряд ли об этом сильно будут жалеть поклонники футбола - ну хочет человек закопать свою карьеру, ну и пусть.
На Евро-2020 Мбаппе не забил ни единого мяча ни в групповом турнире, ни в 1/8 финала, именно в таких играх, в матчах такого уровня игрок и должен показывать своё мастерство, а не в Лиге 1....
Игрок переоценён, и неизвестно, оправдает ли он надежды или нет, надежды, которые он сейчас не оправдывает....
На Евро-2020 Мбаппе не забил ни единого мяча ни в групповом турнире, ни в 1/8 финала, именно в таких играх, в матчах такого уровня игрок и должен показывать своё мастерство, а не в Лиге 1....
Игрок переоценён, и неизвестно, оправдает ли он надежды или нет, надежды, которые он сейчас не оправдывает....