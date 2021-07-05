Мбаппе сообщил ПСЖ, что не уйдёт этим летом, но не продлит контракт

Журналист издания RMC Яно Ресегие, который специализируется на ПСЖ , рассказал о ситуации с контрактом нападающего .

Президент Аль-Хелаифи взял бразды правления в свои руки, потому что на данный момент Килиан Мбаппе не хочет продлевать контракт. Он готов выполнить свой последний год по текущему соглашению. Мбаппе дал своё согласие на это во время разговора с Почеттино после игры против Португалии и перед 1/8 финала Евро.