Голкипер «Спартака» Селихов выбыл на три месяца из-за перелома пальца

Вратарь «Спартака» Александр Селихов получил травму в матче Кубка Париматч Премьер с «Рубином» (4:0). Об этом сообщает пресс-служба красно-белых в твиттере:
У нашего кипера диагностирован сложный перелом пальца руки, который потребует оперативного лечения и последующей реабилитации.
На восстановление уйдет около трех месяцев. Желаем Саше скорейшего возвращения.
В мае этого года Селихов сыграл за «Спартак» в РПЛ впервые с 6 апреля 2019 года. Он долго не выходил на поле из-за травмы, полученной в 2019 году.
Не так давно сообщалось об интересе к Александру со стороны одного из ведущих клубов РПЛ.
Только-только восстанавливается и начинает играть - и на тебе, травма одна за другой.
Здоровья!
Только-только восстанавливается и начинает играть - и на тебе, травма одна за другой.
Здоровья!
Селихов уже давно для российского футбола потерян. А так страховка и зарплата, мечта нефтяного иждивенца сбылась.
Селихов уже давно для российского футбола потерян. А так страховка и зарплата, мечта нефтяного иждивенца сбылась.