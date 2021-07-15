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Голкипер «Спартака» Селихов выбыл на три месяца из-за перелома пальца

15 июля 2021, 17:29

Вратарь «Спартака» Александр Селихов получил травму в матче Кубка Париматч Премьер с «Рубином» (4:0). Об этом сообщает пресс-служба красно-белых в твиттере:

У нашего кипера диагностирован сложный перелом пальца руки, который потребует оперативного лечения и последующей реабилитации.

На восстановление уйдет около трех месяцев. Желаем Саше скорейшего возвращения.

В мае этого года Селихов сыграл за «Спартак» в РПЛ впервые с 6 апреля 2019 года. Он долго не выходил на поле из-за травмы, полученной в 2019 году.

Не так давно сообщалось об интересе к Александру со стороны одного из ведущих клубов РПЛ.

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Все комментарии
Серж 129
Серж 129
вчера в 08:56
Пора завязывать и на пенсию
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
15 июля в 23:43
Вот уж не везёт Шурику ,так не везёт ! Выздоравливай скорее и в рамку ! Кто там кроме Тёмы у нас в запасе ?
bril2006
bril2006
15 июля в 23:39
Да уж, печаль
Gunslinger
Gunslinger
15 июля в 22:31
Ну вот и всё......
makkie
makkie
15 июля в 20:22
Жутко невезучий голкипер Селихов.
Только-только восстанавливается и начинает играть - и на тебе, травма одна за другой.
Здоровья!
КЭТиК
КЭТиК
15 июля в 19:53
Так он основным никогда не станет.
МапС
МапС
15 июля в 19:04
Зарема сглазила, Саше здоровья!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
15 июля в 19:00
Жаль. Видимо Сашу уже не увидем в Спартаке. Здоровья ему. Хрустальный , бывает такое в спорте , но редко.
Ironigor
Ironigor
15 июля в 18:38
Скорейшего выздоровления.
Alhunah
Alhunah
15 июля в 18:36
вот куда его в сборную, пускай на лавке сидит получку получает
Байкал-38.
Байкал-38.
15 июля в 18:34
Это что то жалкое, про насекомых, но позабавило!!!
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK-
15 июля в 18:31
Байкал-38, привет от Мухина!)
beefs
beefs
15 июля в 17:48
Очень жаль, скорейшего выздоровления...
Байкал-38
Байкал-38
15 июля в 17:48
Александру здоровье конечно, но горевать не стоит. Какая разница за что получать бабло?!
Селихов уже давно для российского футбола потерян. А так страховка и зарплата, мечта нефтяного иждивенца сбылась.
25процентный клоун
25процентный клоун
15 июля в 17:47
Печаль, хотел его на банку
d_fincher
d_fincher ответ Красно Синий воин (раскрыть)
15 июля в 17:44, ред.
ему 27. и сломал он палец, а не колено. так что ты это про "завязать" Дзагоеву пиши.
Красно Синий воин
Красно Синий воин
15 июля в 17:39, ред.
Здоровья конечно парню, но с такой травматичностью последнее время невылезая из лазарета пора заканчивать с футболом.
112910415
112910415
15 июля в 17:36
кошмарное невезение (
viv
viv
15 июля в 17:32
Селихову срочно надо в церковь сходить.
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