Голкипер «Спартака» Селихов выбыл на три месяца из-за перелома пальца

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15 июля 2021, 17:29

Вратарь «Спартака» получил травму в матче Кубка Париматч Премьер с «Рубином» (4:0). Об этом сообщает пресс-служба красно-белых в твиттере:

У нашего кипера диагностирован сложный перелом пальца руки, который потребует оперативного лечения и последующей реабилитации. На восстановление уйдет около трех месяцев. Желаем Саше скорейшего возвращения.

В мае этого года Селихов сыграл за «Спартак» в РПЛ впервые с 6 апреля 2019 года. Он долго не выходил на поле из-за травмы, полученной в 2019 году.