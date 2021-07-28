Сборная Германии не смогла выйти из группы на Олимпийских играх

Сборная Германии сыграла вничью со сборной Кот-д'Ивуара (1:1) и покинула Олимпийские игры в Токио.
Немцы заняли третье место в группе D, сумев добыть лишь одну победу в трёх матчах.
Рифу, стадион Мияги Стэдиум
Германия (до 23) — Кот-д'Ивуар (до 23) 1:1 (0:0)
Голы: Левен 73 — Хенрикс 67 (автогол)
Германия (до 23): Мюллер, Хенрикс, Удуохай, Торунарига, Раум, Майер (Стах 79), Арнольд (Левен 46), Рихтер (Тойхерт 62), Крузе, Амири (Шлоттербек 88), Аче
Главный тренер: Кунц Штефан.
Кот-д'Ивуар (до 23): Эльезер, Синго, Байи, Дабила, Диалло, Кейта, Думбия (Траоре 57), Дао, Кессье, Градель, Куаме (Уаттара 90+3)
Главный тренер: Хайдара Суалихо.
Предупреждения: Куаме 1, Кейта 21, Арнольд 30
Судья: Гонсалес Леодан.
Напомним, что главный тренер олимпийской сборной Германии Штефан Кунц мог возглавить сборную России.