ГлавнаяНовостиПротоколыОлимпиада 2020

Сборная Германии не смогла выйти из группы на Олимпийских играх

вчера, 13:38
Германия (до 23)Логотип футбольный клуб Германия (до 23)1 : 1Логотип футбольный клуб Кот-д'Ивуар (до 23)Кот-д'Ивуар (до 23)Матч завершен

Сборная Германии сыграла вничью со сборной Кот-д'Ивуара (1:1) и покинула Олимпийские игры в Токио.

Немцы заняли третье место в группе D, сумев добыть лишь одну победу в трёх матчах.

Рифу, стадион Мияги Стэдиум

Германия (до 23) — Кот-д'Ивуар (до 23) 1:1 (0:0)
Голы: Левен 73 — Хенрикс 67 (автогол)

Германия (до 23): Мюллер, Хенрикс, Удуохай, Торунарига, Раум, Майер (Стах 79), Арнольд (Левен 46), Рихтер (Тойхерт 62), Крузе, Амири (Шлоттербек 88), Аче
Главный тренер: Кунц Штефан.

Кот-д'Ивуар (до 23): Эльезер, Синго, Байи, Дабила, Диалло, Кейта, Думбия (Траоре 57), Дао, Кессье, Градель, Куаме (Уаттара 90+3)
Главный тренер: Хайдара Суалихо.

Предупреждения: Куаме 1, Кейта 21, Арнольд 30

Судья: Гонсалес Леодан.

Сборная Германии не смогла выйти из группы на Олимпийских играх

Напомним, что главный тренер олимпийской сборной Германии Штефан Кунц мог возглавить сборную России.

Все новости
«Байер» с разгромом уступил «Утрехту», Лунёв пропустил три гола
Вчера, 20:40 Комментарии54
Сборная Аргентины с Гайчем и Понсе не смогла пробиться в плей-офф Олимпиады
Вчера, 17:49 Комментарии6
«Красава» вышел в 1/64 финала Кубка России
Вчера, 15:01 Комментарии5
«Торпедо» единолично возглавило таблицу. Итоги 3-го тура ФНЛ
25 июля ФотоКомментарии9
Кокорин не сумел забить в матче с клубом четвёртого итальянского дивизиона
25 июля Комментарии47
Кокорин не сумел отметиться в товарищеском матче за «Фиорентину»
20 июля Комментарии31
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
протон1
протон1 ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 19:28
памятка такая: победил-гений, проиграл- физрук, ничья- нужно время для оценки. Вроде так здесь принято
cska1948
cska1948 ответ протон1 (раскрыть)
вчера в 19:26
А если с хорватами сыграем вничью, то кто тогда Карпин? Ни рыба, ни мясо, так что ли?
Землянин
Землянин
вчера в 18:21
Вот тебе и Кунц 🎃
протон1
протон1
вчера в 16:35
Кунтц - гений, но это было до олимпиады. Конкретно сейчас скорее физрук, но это пока. После следующего молодёжного евро скорее всего снова гений.
Карпин вроде физрук, а вроде гений, все по-разному говорят. Если проиграем Хорватии, то точно физрук. Победим: 100% гений.
Надеюсь, смог чуть-чуть помочь)
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 15:03
сКунцОм не так всё просто
sv_1969
sv_1969 ответ Q-J-G (раскрыть)
вчера в 14:28
Я вот не пойму , у них тоже свои Дюковы сидят?Коли назначили Кунца)))
Caniggia
Caniggia
вчера в 14:19, ред.
Вслед за Евро, Германия проваливает и Олимпиаду! Я изначально был в недоумении когда услышал про Кунца как основного кандидата на главного тренера в сборной России. Слава богу, обошлось, отлегло и спасибо Кунцу, что он завёл в тупик переговоры с РФС. После этого он завёл в тупик и свою сборную, которая оказалась не способна выйти даже из группы. И кому только в РФС эта идея пришла в голову. А сегодня на ОИ ещё и Франция вполне может пролететь мимо плей-офф, если не обыграет очень сильных хозяев японцев. Весёленькая там Олимпиада получается!
AmIIIeR89
AmIIIeR89
вчера в 14:18
Наверно, расисты виноваты, да? Ну или кто там там "чистокровного немца" с гуталином сравнивал в соцсетях?
Q-J-G
Q-J-G ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 14:17
Да говорить не о чём, тренер низших лиг Германии, на этом должна быть точка...
Как же хорошо, что он отказался, а ведь мог согласиться!
ДСА
ДСА
вчера в 13:57
Подрастающее поколение на победы не способно.
sv_1969
sv_1969 ответ Q-J-G (раскрыть)
вчера в 13:52
Обороны у этой сборной не было от слова совсем!Достаточно глянуть результаты!
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 13:49
И тренера этой сборной Германии многие хотели увидеть главным тренером сборной России!!
Тренер, который в Германии был только главным тренером команд из низших лиг!!!
И ведь многие хотели, многие...


Хорошо, что Штефан Кунц отказался, как говорится: "Всё, что ни делается, всё к лучшему"...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:46
Совсем даже неожиданно.
Футбольный Гуру
Футбольный Гуру
вчера в 13:46
вот вам и Кунц
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:45
Да уж Германия удивила .
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100