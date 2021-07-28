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Сборная Аргентины с Гайчем и Понсе не смогла пробиться в плей-офф Олимпиады

вчера, 17:49
Испания (до 23)Логотип футбольный клуб Испания (до 23)1 : 1Логотип футбольный клуб Аргентина (до 23)Аргентина (до 23)Матч завершен

Сборная Испании в матче 3-го тура группового этапа олимпийского футбольного турнира сыграла вничью с командой Аргентины (1:1).

Урава, стадион Сайтама Стэдиум 2002

Испания (до 23) — Аргентина (до 23) 1:1 (0:0)
Голы: Мерино 66 — Бельмонте 87

Испания (до 23): Симон, Хиль (Монкайола 87), Гарсия, Пау Торрес, Кукурелья, Мерино (Вальехо 87), Субименди, Педри (Солер 74), Асенсио, Ойарсабаль (Мир 74), Ольмо (Сальватиерра 85)
Главный тренер: де ла Фуэнте Луис.

Аргентина (до 23): Ледесма, Марсело Эррера, Перес, Медина, Браво (Мосевич 83), Бельмонте, Вера (Коломбатто 55), Барко (Де ла Вега 46), МакАлистер (Пайеро 55), Урси (Альмада 70), Гайч
Главный тренер: Батиста Фернандо.

Предупреждения: Перес 10, Вера 53, Коломбатто 58, Пайеро 61, Браво 81, Хиль 83, Мосевич 90+2

В параллельном матче группового этапа сборная Египта обыграла Австралию со счётом 2:0.

Сборная Испании с 5 очками вышла в плей-офф с первого места в турнирной таблице. Египет (4) обошел Аргентину (4) по дополнительным показателям. Австралия (3) заняла последнее место в группе.

Также в плей-офф турнира не смогла выйти другая топ-сборная.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 22:20
Гайча я вижу в составе , как и в других матчах, причем без замены, а вот Понсе не разглядел. Твердый лавочник ?
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 18:38
Испания тоже не пальцем сделана
1bear
1bear
вчера в 18:36
Аргентина обделалась по-полной....
протон1
протон1
вчера в 18:04
"...и завершилась победой испанской команды со счётом 1:1"
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:59
Аргентина ничего не показала на Олимпиаде.
qyex892bw73x
qyex892bw73x
вчера в 17:52
Бывает и такое.
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