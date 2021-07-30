Гацкан завершил игровую карьеру

Бывший полузащитник «Ростова», «Крыльев Советов» и сборной Молдавии в своём инстаграме объявил о завершении игровой карьеры.

Спасибо всем клубам, фанатам, тренерам и товарищам по команде, которые позволили мне наслаждаться этой мечтой. Спасибо моей семье, которая всегда была рядом, чтобы поддержать меня в хорошие и трудные времена. Я продолжу наслаждаться футболом с другого ракурса. Спасибо вам за всю любовь.