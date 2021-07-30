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Гацкан завершил игровую карьеру

сегодня, 02:32

Бывший полузащитник «Ростова», «Крыльев Советов» и сборной Молдавии Александр Гацкан в своём инстаграме объявил о завершении игровой карьеры.

Спасибо всем клубам, фанатам, тренерам и товарищам по команде, которые позволили мне наслаждаться этой мечтой. Спасибо моей семье, которая всегда была рядом, чтобы поддержать меня в хорошие и трудные времена. Я продолжу наслаждаться футболом с другого ракурса. Спасибо вам за всю любовь.

В составе «Ростова» Гацкан завоевал Кубок России и серебряные медали РПЛ. Последним клубом 37-летнего хавбека были «Крылья Советов».

Ранее о скором завершении карьеры объявил главный арбитр финала Евро-2020.

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Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 04:50
Запомнился Александр. Оставил память о себе, как и вся команда Ростов КББ.
Кто-то в памяти останется табуретой, шампанью, ванной с другом, пускающих пузыри, раздевалкой, очком на видео, а кто-то мужиком, бойцом, профессионалом. Люди делают себя сами и не надо потом, кого-то винить, упрекать за редким исключением.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 02:37
Легенда Ростова, пришло его время вешать бутсы
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