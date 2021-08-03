ГлавнаяБлоги"Соккер" ХронографОтставки и назначенияРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

11 дней совмещения Карпина. Назначен в сборную за 5 минут до старта РПЛ, покинул «Ростов» после двух туров

вчера, 12:45
00:00 / 00:00

Восстанавливаем последовательность событий.

День 1 (23 июля)

РФС целый месяц искал тренера для сборной России, а Александр Дюков обещал решить этот вопрос до старта нового сезона в РПЛ. Президент РФС не захотел быть пойманным на несдержанном обещании, поэтому после срыва переговоров с основным кандидатом, которым считался немец Штефан Кунц, боссы российского футбола согласились с условиями Валерия Карпина. Отечественный специалист был готов возглавить сборную России не вместо, а вместе с «Ростовом». Что и сделал.

Первый матч РПЛ-2021/22 новоиспеченный тренер сборной России и по-прежнему рулевой «Ростова» проводил на трибуне из-за полученной еще в прошлом сезоне дисквалификации. «Желто-синие» дома проиграли «Динамо» со счетом 0:2, а после игры шутили, что Карпин успешно просмотрел кандидатов в сборную России — молодых динамовцев Захаряна и Тюкавина, которые забили по голу в ворота «Ростова».

День 2 (24 июля)

Стало известно, что помощниками Валерия Карпина в сборной России станут Виктор Онопко и Николай Писарев, а о новом главном тренере не высказался только ленивый. Кто-то радовался за Валерия Георгиевича, кто-то называл совмещение постов в клубе и сборной неприемлемым, одних приход Карпина обнадежил, другие вспоминали Кунца и настаивали, что РФС сделал такой выбор от безысходности.

Сколько людей — столько мнений, но если выделять самый популярный лейтмотив, то он был таким: назначение Карпина в общем и целом приняли нормально, а местами даже позитивно, но от совмещения постов коробило почти всех.

День 3 (25 июля)

Одной из самых горячих обсуждаемых тем в первые часы и дни после назначения Валерия Карпина главным тренером сборной России были отношения новоиспеченного наставника главной команды страны с Артемом Дзюбой, лидером и капитаном сборной при Черчесове. «Соккер.ру» не остался в стороне и предположил, что давний конфликт не станет проблемой, а наоборот мотивирует и Карпина, и Дзюбу.

День 4 (26 июля)

Дожили до понедельника и увидели официальное представление Карпина в качестве главного тренера сборной России, а также первую пресс-конференцию в новой роли. Валерий Георгиевич признался, что хочет играть в смелый футбол, назвал всех членов тренерского штаба и пообещал, что личные отношения никак не повлияют на профессиональные — это о Дзюбе. Публичное выступление нового тренера сборной России оставило приятное впечатление, особенно на контрасте с предшественником.

День 5 (27 июля)

Алексей Андронов назвал Карпина «очень слабым тренером», а мы вспомнили, каким сильным футболистом был Валерий Георгиевич, и рассказали о его лучших матчах в футболке сборной России.

День 6 (28 июля)

Виктор Онопко рассказал о том, как получил приглашение от Карпина войти в тренерский штаб сборной России.

День 7 (29 июля)

Карпин с головой погрузился в подготовку «Ростова» к матчу с «Зенитом» и попытался на время забыть о сборной России, а Валерий Непомнящий назвал его «лучшим вариантом на данный момент».

День 8 (30 июля)

Стало известно, что Валерий Карпин разрешил врачу сборной России Эдуарду Безуглову совмещение постов в национальной команде и клубе. Безуглов устроился в ЦСКА.

День 9 (31 июля)

Никаких новостей по тегу «Карпин», зато было объявлено о решении РФС провести оба сентябрьских матча сборной России в Москве. Изначально планировалось, что игра против Мальты пройдет в Волгограде.

День 10 (1 августа)

Карпин и Дзюба встретились в Ростове-на-Дону: в матче второго тура «Ростов» и «Зенит» сыграли при пустых трибунах. Карпин был на тренерской скамейке, Дзюба — в стартовом составе чемпионов России, но ни один из них не стал героем вечера. На глазах у главного тренера сборной дубль оформил Александр Ерохин, «Ростов» был так же плох, как и судьи, допустившие две серьезные ошибки в пользу «Зенита».

«Сине-бело-голубые» выиграли со счетом 4:2, а Карпин на пресс-конференции выразил обеспокоенность игрой «Ростова» и моральным состоянием команды. После двух туров РПЛ «желто-синие» оказались на предпоследней строчке в турнирной таблице: 0 очков, разница забитых и пропущенных мячей — 2:6. Чуть хуже стартовал только тульский «Арсенал», у которого тоже два поражения и 1:6 по голам.

День 11 (2 августа)

После назначения Карпина главным тренером сборной России мы писали о том, что совмещение главным образом ударит по «Ростову», в схожем ключе высказывались некоторые эксперты. Было ощущение, что Карпин может уйти из клуба, тем более что с таким календарем на старте РПЛ: после «Динамо» и «Зенита» играть с «Химками» и ЦСКА. Но хватило всего двух поражений на старте сезона, чтобы уйти.

Впрочем, нужно напомнить о том, что неудачные результаты преследуют Карпина с начала календарного года: в 2021-м «Ростов» под руководством Валерия Георгиевича выиграл только 3 матча (у «Арсенала», «Тамбова» и «Ротора») и потерпел 9 поражений. «Сложное и мучительное» решение действительно назрело, а вторая работа Карпина послужила катализатором. Думаю, все согласятся, что так будет лучше для всех:

Мы приняли решение, что я ухожу с поста главного тренера «Ростова». Это очень сложное, мучительное решение для меня. Но так будет лучше для всех – и для ФК «Ростов», и для сборной России. Хватило одной недели, чтобы понять: я взял на себя серьезную ответственность, тяжелую ношу. Если не могу посвятить команде все свои силы, мысли, время – это риск нанести вред. Надо быть честным перед самим собой и футболом. Понимая всю сложность ситуации, осознав, как будет сложно мне и как это может отразиться на «Ростове», мы приняли это тяжелое решение. Если не оправдал чьих-то ожиданий – простите. Мы старались. Делали все, как умеем, и все, что в наших силах.

Смородская считает, что Карпин ушёл из «Ростова» из-за давления
Вчера, 14:46 Комментарии9
Газзаев: «Уход Карпина из „Ростова“ — разумное решение»
Вчера, 09:54 Комментарии14
Карпин ушёл в отставку и поставил на сборную. В «Ростов» может вернуться Бердыев
02 августаСтанислав Горин в блоге Тренерская доляКомментарии32
«Сложное и мучительное решение». Карпин — об уходе из «Ростова»
02 августа Комментарии31
ОфициальноКарпин покинул пост главного тренера «Ростова»
02 августа Комментарии86
ОфициальноПресс-атташе сборной России покинул свой пост
02 августа Комментарии14
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 18:53
пусть ему повезёт !
что ещё мы можем желать ...
Roman73
Roman73
вчера в 16:47, ред.
Как то они призвали Сёмина , кажется было это в отборочной компании к ЧМ-2006 , Ярцев напортачил, и судьба путёвки повисла на волоске, главное не было игры, в то время проигрывать прибалтам всё ещё считалось позором. У Юрия Паловича, вот уж кто отечественный Дель-Боске. было всё в ажуре на железной дороге. Локомотив в очередной раз шёл первым , игра, состав , молодёжь ! Помните Филатов-Сёмин ! в России когда-то футболом занимались футбольные люди и были толковые дуэты...
Не хотел Юрий Павлович, кто же оставит обжитой родной уют , да обязала контора "отечество спасать ", согласился , скрепя сердце.
Почти получилось , Сёмин выиграл чуть ли не девять матчей подряд и всего лишь одна досадная ничья в концовке, одно недостающее очко не дали выполнить задачу.
В это же время его ассистент Шрек , по кличке Эштреков , принялся беречь гандикап оставленный Юрием Павловичем, закрутил до предела гайки , Шрек был собственно администратором по дисциплине , засадил всю команду в оборону , да так, что аж Асатиани , шикарный опорник, боялся у него выбегать за пределы собственной штрафной. В результате Локомотив скатился на третье место , провалил сезон , и сборная никуда.
Дело имело дурное послевкусие , вдруг у Юрия Павловича, у отца родного , стали спрашивать пропуск при входе на родной стадион, не пускать на тренировки , пошли какие-то непонятки, потом появилась Смородская и Локо покатился и катится до сих пор не знаю по какой дороге.
Призыв, военкомат, обязаловка , думаете сработает ? Россия...
Roger Young
Roger Young
вчера в 16:44
Ростов потерял большинство творческих ребят и уход недотренера к сожалению не исправит ситуацию.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
вчера в 16:22, ред.
Боюсь, закончится всё тем, что по итогам неудачного отбора на ЧМ Карпину предложат уйти в отставку и останется он у разбитого корыта, безработным. Будут со Стасом на пару в нарды играть.
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 15:31
Зима 2022. Карпин и без клуба, и без сборной... Печалька!.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 14:45, ред.
Жаль, что РФС не читает комментарии на soccer.ru, если бы читали, то главным тренером сборной России по футболу был бы назначен и утверждён Курбан Бердыев, тренер, который "вывел" "Рубин" в РФПЛ, в которой "Рубин" под руководством Бердыева выиграл:

Чемпион России: 2008, 2009
Бронзовый призёр чемпионата России: 2003, 2010
Обладатель Кубка России: 2011/12
Обладатель Суперкубка России: 2010, 2012
Обладатель Кубка чемпионов Содружества: 2010

А ФК "Ростов", занимающий 16-ое, последнее место, после того, как Курбан Бердыев возглавил команду в качестве главного тренера, впервые в своей истории - серебряный призёр РПЛ, 2015/2016 год....

Но, вариант В.Карпин, на мой взгляд, лучше, чем вариант Штефан Кунц, тренер, который в Германии тренировал только команды низших лиг, а на олимпийском турнире , где сборной Германии многие предсказывали финал, победа в финале, сборная Германия не играет даже в плей-офф...

Удачи В.Карпину в качестве главного тренера сборной России....
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 14:28
Страна увидит чуть заторможенное лицо Онопко. Прищуренные, типа все понимающие глаза Писарева. Нервную походку главного с разведёнными в разные стороны руки. Отмахивающего Карпина.
Это будет точно. Как будет играть новоиспеченный? Для меня не загадка. И результат общий скорее не положительный. Команды Карпина слабы в обороне. Это видно на протяжении карьеры тренера. Если в чемпионате на дистанции, где-то можно исправить ситуацию, то в сборной права на ошибку не будет.
Посмотрим, что из этого получится.
oFANATo
oFANATo
вчера в 14:04
Валера Ростов бросил на 15 месте, а зимой без работы останется.
Стоило РФС ломать дрова?
Feanor1993
Feanor1993
вчера в 13:15, ред.
Ничего на самом деле хорошего не будет ни сборной, ни Ростову.

Ростов, судя по всему, таки смогли слить, дюков выцепил Валерия из клуба, когда впереди матчи с Химками, Ахматом и Крыльями - прямейшими конкурентами. Придёт какой-нибудь физрук типа Гамулы - и начнётся борьба за выживание. При этом сейчас разве Нижний Новгород выглядит однозначно слабее Ростова.

Для сборной же Карпин вряд ли сможет что-то дать, кроме мотиваторства и пары новых имён. Его уровень как тренера - это середняки РФПЛ уровня Ростова. Грубо говоря, у руля Зенита он бы мог стать чемпионом России, а в ЛЧ был бы так же безнадёжен, как Семак (и как он сам у руля Спартака).
alexgurzan
alexgurzan ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 13:03
.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 13:02
День 12 (3 августа)
Валерий Карпин с Павлом Мамаевым едут в кабак обмывать расставание тренера с "Ростовом":
Zenit_84
Zenit_84
вчера в 12:52
Посмотрим, что из этого выйдет
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:49
Плохо, когда на скорую руку...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100