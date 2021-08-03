11 дней совмещения Карпина. Назначен в сборную за 5 минут до старта РПЛ, покинул «Ростов» после двух туров

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вчера, 12:45

Восстанавливаем последовательность событий.

День 1 (23 июля)

РФС целый месяц искал тренера для сборной России, а Александр Дюков обещал решить этот вопрос до старта нового сезона в РПЛ . Президент РФС не захотел быть пойманным на несдержанном обещании, поэтому после срыва переговоров с основным кандидатом, которым считался немец Штефан Кунц, боссы российского футбола согласились с условиями Валерия Карпина. Отечественный специалист был готов возглавить сборную России не вместо, а вместе с «Ростовом». Что и сделал.

Первый матч РПЛ -2021/22 новоиспеченный тренер сборной России и по-прежнему рулевой «Ростова» проводил на трибуне из-за полученной еще в прошлом сезоне дисквалификации. «Желто-синие» дома проиграли «Динамо» со счетом 0:2, а после игры шутили, что Карпин успешно просмотрел кандидатов в сборную России — молодых динамовцев Захаряна и Тюкавина, которые забили по голу в ворота «Ростова».

День 2 (24 июля)

Стало известно, что помощниками Валерия Карпина в сборной России станут Виктор Онопко и Николай Писарев, а о новом главном тренере не высказался только ленивый. Кто-то радовался за Валерия Георгиевича, кто-то называл совмещение постов в клубе и сборной неприемлемым, одних приход Карпина обнадежил, другие вспоминали Кунца и настаивали, что РФС сделал такой выбор от безысходности.

Сколько людей — столько мнений, но если выделять самый популярный лейтмотив, то он был таким: назначение Карпина в общем и целом приняли нормально, а местами даже позитивно, но от совмещения постов коробило почти всех.

День 3 (25 июля)

Одной из самых горячих обсуждаемых тем в первые часы и дни после назначения Валерия Карпина главным тренером сборной России были отношения новоиспеченного наставника главной команды страны с Артемом Дзюбой, лидером и капитаном сборной при Черчесове. «Соккер.ру» не остался в стороне и предположил, что давний конфликт не станет проблемой, а наоборот мотивирует и Карпина, и Дзюбу.

День 4 (26 июля)

Дожили до понедельника и увидели официальное представление Карпина в качестве главного тренера сборной России, а также первую пресс-конференцию в новой роли. Валерий Георгиевич признался, что хочет играть в смелый футбол, назвал всех членов тренерского штаба и пообещал, что личные отношения никак не повлияют на профессиональные — это о Дзюбе. Публичное выступление нового тренера сборной России оставило приятное впечатление, особенно на контрасте с предшественником.

⚡️ ОФИЦИАЛЬНО. Карпин – главный тренер сборной России. Сегодня Валерий Георгиевич подписал контракт с РФС . pic.twitter.com/TnozFY7Vu9 — Сборная России (@TeamRussia) July 26, 2021

День 5 (27 июля)

Алексей Андронов назвал Карпина «очень слабым тренером», а мы вспомнили, каким сильным футболистом был Валерий Георгиевич, и рассказали о его лучших матчах в футболке сборной России.

День 6 (28 июля)

Виктор Онопко рассказал о том, как получил приглашение от Карпина войти в тренерский штаб сборной России.

День 7 (29 июля)

Карпин с головой погрузился в подготовку «Ростова» к матчу с «Зенитом» и попытался на время забыть о сборной России, а Валерий Непомнящий назвал его «лучшим вариантом на данный момент».

День 8 (30 июля)

Стало известно, что Валерий Карпин разрешил врачу сборной России Эдуарду Безуглову совмещение постов в национальной команде и клубе. Безуглов устроился в ЦСКА .

День 9 (31 июля)

Никаких новостей по тегу «Карпин», зато было объявлено о решении РФС провести оба сентябрьских матча сборной России в Москве. Изначально планировалось, что игра против Мальты пройдет в Волгограде.

День 10 (1 августа)

Карпин и Дзюба встретились в Ростове-на-Дону: в матче второго тура «Ростов» и «Зенит» сыграли при пустых трибунах. Карпин был на тренерской скамейке, Дзюба — в стартовом составе чемпионов России, но ни один из них не стал героем вечера. На глазах у главного тренера сборной дубль оформил Александр Ерохин, «Ростов» был так же плох, как и судьи, допустившие две серьезные ошибки в пользу «Зенита».

«Сине-бело-голубые» выиграли со счетом 4:2, а Карпин на пресс-конференции выразил обеспокоенность игрой «Ростова» и моральным состоянием команды. После двух туров РПЛ «желто-синие» оказались на предпоследней строчке в турнирной таблице: 0 очков, разница забитых и пропущенных мячей — 2:6. Чуть хуже стартовал только тульский «Арсенал», у которого тоже два поражения и 1:6 по голам.

День 11 (2 августа)

После назначения Карпина главным тренером сборной России мы писали о том, что совмещение главным образом ударит по «Ростову», в схожем ключе высказывались некоторые эксперты. Было ощущение, что Карпин может уйти из клуба, тем более что с таким календарем на старте РПЛ : после «Динамо» и «Зенита» играть с «Химками» и ЦСКА . Но хватило всего двух поражений на старте сезона, чтобы уйти.

⚡️ Валерий Карпин покидает «Ростов»



Трогательная речь Валерия Георгиевича и Арташеса Владимировича после принятия совместного решения: https://t.co/lOlFYpq6L7 pic.twitter.com/nIuAnrlQZP — Football Club Rostov (@rostovfc) August 2, 2021

Впрочем, нужно напомнить о том, что неудачные результаты преследуют Карпина с начала календарного года: в 2021-м «Ростов» под руководством Валерия Георгиевича выиграл только 3 матча (у «Арсенала», «Тамбова» и «Ротора») и потерпел 9 поражений. «Сложное и мучительное» решение действительно назрело, а вторая работа Карпина послужила катализатором. Думаю, все согласятся, что так будет лучше для всех: