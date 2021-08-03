ГлавнаяНовостиРоссия: тренерские слухиРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

«Ростов» может возглавить тренер, выводивший Исландию в 1/4 финала Евро

вчера, 20:06

«Ростов» продолжает поиск нового главного тренера после ухода Валерия Карпина.

По информации источника, клуб рассматривает кандидатуру бывшего главного тренера сборной Исландии Хеймира Хадльгримссона, а также черногорца Миодрага Божовича.

Хадльгримссон выводил сборную Исландии в четвертьфинал Евро-2016. На данный момент 54-летний исландский специалист находится без клуба, его последним местом работы был катарский «Аль-Араби».

53-летний Божович возглавлял «Ростов» в 2012–2014 годах, под его руководством команда завоевала Кубок России в сезоне-2013/14.

Ранее стало известно, что «Ростов» готов возглавить бывший наставник московского «Динамо».

Все новости
Агент Петреску: «Работа в „Ростове“ Дану однозначно была бы интересна»
Вчера, 19:51 Комментарии14
Стойлов — о работе в «Ростове»: «Если ко мне есть интерес, то я готов»
Вчера, 16:15 Комментарии13
«Локомотив» не ищет замену Николичу
01 августа Комментарии9
Николич не понимает, что происходит. Тренер – жертва возвращения рынка в Черкизово
01 августаСтанислав Горин в блоге Тренерская доляКомментарии13
«Енисей»: «Ведём переговоры с несколькими уважаемыми тренерами»
30 июля Комментарии6
СлухиЧерчесов отказался возглавить сборную Ирака
30 июля Комментарии37
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Брулин
Брулин
вчера в 23:04
Карпин же давно грозился уйти, долгов полно у клуба, надежда на продажу Нормана.
Даже тренера толкового не могут пригласить,все старую колоду лузеров перебирают Петреску, Божевич, Мусаев...попал раз в РПЛ-всегда будешь в обойме
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 21:59
Если постоянно продавать ведущих игроков,по-ходу сезона ,тут мало кто поможет!!! Денежные трудности,это понятно,ну может прорвемся!!!
cska1948
cska1948 ответ За адекватность (раскрыть)
вчера в 21:36
Весь список безработных тренеров изъявивших желание подзаработать в Ростове будет опубликован позже. Ведь только сутки прошли, как Карпин освободил место и не все безработные тренеры об этом узнали.
старина
старина
вчера в 21:28
Черчесова ждут штоли?
Caniggia
Caniggia
вчера в 21:21, ред.
Божович, как кочующее из клуба в клуб невнятное недоразуменее и это точно не вариант! Я не понимаю позицию Ростова. Почему не Бердыев? Такого результата, как он никакие Петреку-Божовичи и иже с ними и близко не дадут!
Dirty_Harry
Dirty_Harry
вчера в 21:16
Только Бердыев, остальные списанная торба
dеigandre
dеigandre
вчера в 21:15
Только не Божович. Он же днище
rubinovyi2
rubinovyi2 ответ Ruslan Volkov (раскрыть)
вчера в 21:07
Ну как же,на Бекеича ведро помоев вылили,за все то,что он сделал ,для Ростова. Опять распродаст всех игроков,набьет себе карманы....((((
Короче убьет Ростов.....,нет уж живите с Миодрагом или с Валерой,вдруг вернется и выведет Ростов в Еврокубки...
Ironigor
Ironigor ответ Q-J-G (раскрыть)
вчера в 21:06
А СКОЛЬКО И КТО ЭТО ... !!! )))
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 21:03
Бывший наставник московского Динамо , менятерзают сомнения - Гершкович ?
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 21:03
Слишком много кандидатов за один день для одной команды)
Хеймир Хадльгримссон, Миодрага Божович, Дан Петреску...

А сколько ещё завтра будет.... РПЛ-"золотое дно", отличная зарплата и никакой ответственности, главное, контракт подписать, ПРАВИЛЬНЫЙ!
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:03, ред.
Дан Петреску и Миодраг Божович уже работали в РПЛ и понимают все ньюансы и тонкости лиги и если выбирать из этих двух тренеров, то Ростову больше подойдет Черногорский специалист...но в Ростове есть небольшая скажем так "скандинавская диаспора" и вроде как в их полку ожидается пополнение в лице полузащитника из Брондбю, и тут было бы интересно посмотреть на работу тренера из Исландии. В Ростове сейчас не будут ставить каких-то высоких задач на сезон, так что могут рискнуть и пригласить Хадльгримссона
нечитайло
нечитайло
вчера в 21:00
Зря Валерий ушел
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 20:59
Известен временный тренер ФК Ростов. Если в ближайшее время команда не найдёт подходящую кандидатуру, то им станет действующий тренер молодёжного состава клуба Заурбек Тедеев
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:53
Пожалуй нужно дальше искать !
протон1
протон1
вчера в 20:45
Божович уже был… Взяли кубок и всё….
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 20:45
Ждем решения руководства.
particular
particular
вчера в 20:28
Исландец, безусловно, офигеет от рпл-ого футбола, - т.ч. пока въедет во все нюансы - сезон закончится...
Миодраг адаптирован и привычно встрянет в любую авантюру...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 20:27
Такую фамилию и не выговоришь!
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
вчера в 20:22
Не думая берите Бердыева,какие моменты он приносил Ростову когда выигрывали у Баварии,зачем еще кого то,только наверное в Ростове кто то зол еще на Бердыева,раз его кандидатуру никто не говорит
За адекватность
За адекватность
вчера в 20:21
Отбоя нет от желающих...
Cat01
Cat01
вчера в 20:19
Только не надо спешить....
drug01
drug01
вчера в 20:18
Неужели своих нет???
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:17
Прямо в очередь стоят, в отличии от сборной...
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 20:13
Пусть попробует чего то добиться с Ростовом
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ SHMEL258 (раскрыть)
вчера в 20:12
Он последние годы в основном проваливался во всех командах, где был. Не вариант
ermak6848
ermak6848
вчера в 20:11
Время покажет ...
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 20:10
Исландец пока адаптируется к нашему чемпионату и к команде Ростов пройдёт достаточно времени. Это риск
Божович уже адаптирован, но он ни в одной Российской команде долго не задерживался
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 20:07
Божович проверенный боец, мне кажется он бы смог возглавить Ростов.
Strashniy
Strashniy
вчера в 20:07
Где только таких тренеров находят.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100