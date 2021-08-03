«Ростов» может возглавить тренер, выводивший Исландию в 1/4 финала Евро

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вчера, 20:06

«Ростов» продолжает поиск нового главного тренера после ухода Валерия Карпина.

По информации источника, клуб рассматривает кандидатуру бывшего главного тренера сборной Исландии , а также черногорца .

Хадльгримссон выводил сборную Исландии в четвертьфинал Евро-2016. На данный момент 54-летний исландский специалист находится без клуба, его последним местом работы был катарский «Аль-Араби».

53-летний Божович возглавлял «Ростов» в 2012–2014 годах, под его руководством команда завоевала Кубок России в сезоне-2013/14.

Ранее стало известно, что «Ростов» готов возглавить бывший наставник московского «Динамо».