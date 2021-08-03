«Ростов» может возглавить тренер, выводивший Исландию в 1/4 финала Евро

«Ростов» продолжает поиск нового главного тренера после ухода Валерия Карпина.
По информации источника, клуб рассматривает кандидатуру бывшего главного тренера сборной Исландии Хеймира Хадльгримссона, а также черногорца Миодрага Божовича.
Хадльгримссон выводил сборную Исландии в четвертьфинал Евро-2016. На данный момент 54-летний исландский специалист находится без клуба, его последним местом работы был катарский «Аль-Араби».
53-летний Божович возглавлял «Ростов» в 2012–2014 годах, под его руководством команда завоевала Кубок России в сезоне-2013/14.
Ранее стало известно, что «Ростов» готов возглавить бывший наставник московского «Динамо».