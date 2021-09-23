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«Барселона» объявила о трансфере нападающего «Кайсериспора»

23 сентября 2021, 18:33

Пресс-служба «Барселоны» объявила о переходе 17-летнего нападающего «Кайсериспора» Эмре Демира.

Сумма трансфера составила 2 млн евро. Нынешний сезон молодой форвард закончит в «Кайсериспоре», а следующим летом присоединится к «Барселоне Б». Контракт с Демиром подписан до лета 2027 года, его клаусула составит 400 млн евро. Нападающий дебютировал за «Кайсериспор» в 15 лет, он является самым молодым автором гола в истории чемпионата Турции.

«Барселона» объявила о трансфере нападающего «Кайсериспора»

Напомним, что «Барселона» всё ещё продолжает проявлять интерес к нападающему из Английской Премьер-Лиги.

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Все комментарии
Конь 666
Конь 666
24 сентября в 15:02
Звезд собирает Барса =)
УЕСКА
УЕСКА
23 сентября в 23:07
Что? Еще один Демир? Откуда они их находят?
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS ответ DXTK (раскрыть)
23 сентября в 22:14
    Agamaga........
    Agamaga........
    23 сентября в 21:48
    Нормальная практика для топ клубов скупать талантов по всему миру.
    DXTK
    DXTK
    23 сентября в 21:35
    А своих воспитанников нету, все так хренова в ламасии как в российском футболе)))))

    помню как купил рюшту из турции которого чуть ли не лучшим вратарем считали и че? проиграл конкуренцию местному вальдесу .
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    23 сентября в 20:22
    Посмотрим , что это за звездочка.
    Roger Young
    Roger Young
    23 сентября в 20:17
    Ну еще не факт, что выстрелит. Пока что кот в мешке
    gentlewolf
    gentlewolf
    23 сентября в 20:06
    турецкий Месси:)
    Бред, не бывает суперигроков из Турции.
    ДСА
    ДСА
    23 сентября в 19:57
    Купили что-то по дешёвке.
    youtomee
    youtomee ответ David Young (раскрыть)
    23 сентября в 19:47
    а может затеряться в арендах во второсортных чемпионатах, что чаще и происходит
    Бакланский рубеж
    Бакланский рубеж
    23 сентября в 19:24
    Демиров коллекционируют?
    Антон Белянкин
    Антон Белянкин
    23 сентября в 19:20
    Удачи ему в Барсе.
    shlomo
    shlomo
    23 сентября в 18:39
    О как, у Барсы деньги появились?
    David Young
    David Young
    23 сентября в 18:37
    Молодой талант который может в будущем усилить основную команду Барселоны.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    23 сентября в 18:34
    17 лет пацану,круто
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