«Барселона» объявила о трансфере нападающего «Кайсериспора»

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23 сентября 2021, 18:33

Пресс-служба «Барселоны» объявила о переходе 17-летнего нападающего «Кайсериспора» .

Сумма трансфера составила 2 млн евро. Нынешний сезон молодой форвард закончит в «Кайсериспоре», а следующим летом присоединится к «Барселоне Б». Контракт с Демиром подписан до лета 2027 года, его клаусула составит 400 млн евро. Нападающий дебютировал за «Кайсериспор» в 15 лет, он является самым молодым автором гола в истории чемпионата Турции.

Напомним, что «Барселона» всё ещё продолжает проявлять интерес к нападающему из Английской Премьер-Лиги.