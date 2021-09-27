«Милан» и «Ювентус» следят за самым молодым автором хет-трика в истории МЛС

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27 сентября 2021, 10:01

Нападающий «Далласа» привлёк внимание итальянских топ-клубов.

Прошлым летом «Фиорентина» и «Болонья» пытались подписать 18-летнего нападающего, однако сделки не состоялись. За молодым американцем следят скауты «Ювентуса» и «Милана», а агенты туринского клуба уже контактировали с представителями игрока.

Пепи является самым молодым автором хет-трика в истории МЛС , забив три гола за 23 минуты в ворота «Лос-Анджелес Гэлакси». В нынешнем сезоне форвард забил 12 голов и отдал 2 результативные передачи за 24 матча в рамках МЛС .

Ранее «Ювентус» проявлял интерес к бывшему футболисту «Зенита».