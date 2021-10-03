ГлавнаяНовостиТитулы и награды, призыРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Клаудиньо — лучший игрок «Зенита» по итогам сентября

вчера, 11:31

Пресс-служба «Зенита» сообщает, что полузащитник Клаудиньо признан лучшим игроком сентября по версии болельщиков питерского клуба.

В прошлом месяце Клаудиньо провёл 5 матчей, записав на свой счёт 2 гола и 2 результативные передачи. Кроме того, бразилец — лидер Российской Премьер-Лиги по качеству передач с игры в сентябре. Клаудиньо также является лидером «Зенита» по обводкам в прошлом месяце. Он совершил 12 попыток (девятый результат в лиге), 9 из которых стали успешными (четвёртый показатель в РПЛ наряду с Антоном Зиньковским из «Крыльев Советов»).

Клаудиньо набрал 50,2% голосов болельщиков. Второе место занял Вильмар Барриос (13,46%), а третье — Артём Дзюба (8,78%).

Клаудиньо — лучший игрок «Зенита» по итогам сентября

Напомним, что лучшим игроком «Зенита» по итогам июля и августа стал Сердар Азмун.

Все новости
Головин получил специальную футболку за 100 матчей в составе «Монако»
Вчера, 22:29 ФотоКомментарии17
ОфициальноКасьерра — лучший игрок матча «Зенит» — «Сочи»
Вчера, 18:46 Комментарии10
ОфициальноБикфалви — лучший игрок матча «Уфа» — «Урал»
Вчера, 16:09 Комментарии6
ОфициальноМагкеев — лучший игрок «Локомотива» по итогам сентября
Вчера, 12:32 ФотоКомментарии3
Козлов: «Не знаю, почему награду игроку матча с „Рубином“ вручили мне»
02 октября Комментарии5
Козлов — лучший игрок матча «Рубин» — «Нижний Новгород»
02 октября Комментарии8
Сортировать
Все комментарии
протон
протон
вчера в 19:28
По делу абсолютно. Пока очень неплох , очень
Главное без эффекта Жулиано чтоб было
STVA 1
STVA 1 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 16:02
    STVA 1
    STVA 1 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    вчера в 16:01
    После зимней паузы если не сдаст то можно будет так сказать! Это мое мнение
    leonidspb1958
    leonidspb1958
    вчера в 15:39
    Логично
    1bear
    1bear
    вчера в 15:29
    такие авансы нужно оправдать результативной игрой в ЛЧ !
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    вчера в 13:51
    Кто это решил ?
    Мутко сказал что Дзюба лучший , значит Дзюба !
    Gor Ter-Aristacessian
    Gor Ter-Aristacessian
    вчера в 13:42
    Думаю заслужил!
    Mekail
    Mekail
    вчера в 13:40
    Скорее да, чем нет
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 13:34
    К уже имеющимся званиям :
    Победитель Олимпийских игр — 2020
    Лучший бомбардир бразильской Серии A (18 голов) — 2020
    Обладатель Золотого мяча (Бразилия) — 2020
    прибавилось ещё одно звание...стоящее дороже трёх предыдущих...
    "Лучший игрок Зенита в Сентябре"

    Дальнейших успехов и процветания в Зените...
    Брулин
    Брулин
    вчера в 13:26
    Клаудиньо, совершенно безболезненно вписался в новый чемпионат и состав Зенита! Жду от бразильца футбола, который будет радовать болельщиков!
    A.S.A
    A.S.A
    вчера в 13:22
    Клаудиньо отличное вложение денег! Это только его первый сезон (точнее всего пару месяцев) а он уже выделяется качественной игрой. Думаю через пару сезонов переберется в один из топ чемпионатов.
    SHMEL
    SHMEL
    вчера в 13:03
    Выбор Клаудиньо лучшим игроком зенита в сентябре только подчёркивает ангажированность выбора лучшего игрока сентября во всей РПЛ.
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    вчера в 12:48
    Приобретение Клаудиньо гораздо более выгодная сделка, чем приобретение Малкома за 40 миллионов, причем за гораздо меньшие деньги он явно Малкому уже как минимум не уступает. И похоже люди, избирающего лучшего игрока в "Зените" гораздо адекватнее, чем избиратели лучшего игрока месяца в РПЛ.
    particular
    particular
    вчера в 12:42
    Кучерявый по симпатиям обошёл звезду и был действительно хорош :) Годится!
    Caniggia
    Caniggia
    вчера в 12:33
    Игрочишку опять проигнорили, показав ему его место.
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    вчера в 12:16
    Он действительно лучший
    LOpp
    LOpp
    вчера в 12:15
    В Лиге водокачки герой, что покажет в ЛЧ вот большой вопрос.
    DawnOfDestiny
    DawnOfDestiny ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
    вчера в 12:13
    Поджидает)
    DawnOfDestiny
    DawnOfDestiny
    вчера в 12:12
    Малколм тоже не плох)
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 11:57
    А как жэ Дзюба?!
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 11:55
    Не прогадали с этим трансфером...
    Vredinka_online
    Vredinka_online
    вчера в 11:52
    Пусть и дальше продолжает радовать своей отличной игрой!!!!
    Cat01
    Cat01
    вчера в 11:49
    У них все хороши!
    drug01
    drug01
    вчера в 11:49
    Дзюба уступил...
    STVA 1
    STVA 1
    вчера в 11:40
    А как же Артемон?)))
    shlomo2
    shlomo2
    вчера в 11:33
    Пожалуй с этим можно согласиться....
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100