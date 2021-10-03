Клаудиньо — лучший игрок «Зенита» по итогам сентября

Пресс-служба «Зенита» сообщает, что полузащитник Клаудиньо признан лучшим игроком сентября по версии болельщиков питерского клуба.
В прошлом месяце Клаудиньо провёл 5 матчей, записав на свой счёт 2 гола и 2 результативные передачи. Кроме того, бразилец — лидер Российской Премьер-Лиги по качеству передач с игры в сентябре. Клаудиньо также является лидером «Зенита» по обводкам в прошлом месяце. Он совершил 12 попыток (девятый результат в лиге), 9 из которых стали успешными (четвёртый показатель в РПЛ наряду с Антоном Зиньковским из «Крыльев Советов»).
Клаудиньо набрал 50,2% голосов болельщиков. Второе место занял Вильмар Барриос (13,46%), а третье — Артём Дзюба (8,78%).
Напомним, что лучшим игроком «Зенита» по итогам июля и августа стал Сердар Азмун.
Главное без эффекта Жулиано чтоб было
Главное без эффекта Жулиано чтоб было
Мутко сказал что Дзюба лучший , значит Дзюба !
Мутко сказал что Дзюба лучший , значит Дзюба !
Победитель Олимпийских игр — 2020
Лучший бомбардир бразильской Серии A (18 голов) — 2020
Обладатель Золотого мяча (Бразилия) — 2020
прибавилось ещё одно звание...стоящее дороже трёх предыдущих...
"Лучший игрок Зенита в Сентябре"
Дальнейших успехов и процветания в Зените...
Победитель Олимпийских игр — 2020
Лучший бомбардир бразильской Серии A (18 голов) — 2020
Обладатель Золотого мяча (Бразилия) — 2020
прибавилось ещё одно звание...стоящее дороже трёх предыдущих...
"Лучший игрок Зенита в Сентябре"
Дальнейших успехов и процветания в Зените...