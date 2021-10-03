Клаудиньо — лучший игрок «Зенита» по итогам сентября

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вчера, 11:31

Пресс-служба «Зенита» сообщает, что полузащитник Клаудиньо признан лучшим игроком сентября по версии болельщиков питерского клуба.

В прошлом месяце Клаудиньо провёл 5 матчей, записав на свой счёт 2 гола и 2 результативные передачи. Кроме того, бразилец — лидер Российской Премьер-Лиги по качеству передач с игры в сентябре. Клаудиньо также является лидером «Зенита» по обводкам в прошлом месяце. Он совершил 12 попыток (девятый результат в лиге), 9 из которых стали успешными (четвёртый показатель в РПЛ наряду с Антоном Зиньковским из «Крыльев Советов»).

Клаудиньо набрал 50,2% голосов болельщиков. Второе место занял (13,46%), а третье — (8,78%).

Напомним, что лучшим игроком «Зенита» по итогам июля и августа стал Сердар Азмун.