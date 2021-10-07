ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияИспания. Примера 2021/2022

Хавьер Перейра — новый главный тренер «Леванте»

вчера, 10:51

Пресс-служба «Леванте» сообщает, что новым главным тренером команды стал Хавьер Перейра.

Контракт со специалистом рассчитан до конца нынешнего сезона с возможностью пролонгации на два года.

Перейра заменил на этом посту Пако Лопеса, который недавно был уволен из-за неудовлетворительных результатов. Команда в данный момент идет в зоне вылета.

Все новости
Деку получит должность скаута в «Барселоне»
Сегодня, 18:01 Комментарии2
ОфициальноПобедительница конкурса «Мисс „Спартак“» вошла в тренерский штаб клуба
Сегодня, 10:02 ФотоКомментарии60
В поиске новых лиц и идей. Со старта сезона уже 4 клуба РПЛ сменили тренеров, «Ростов» — дважды
Вчера, 16:24Александр Чистяков в блоге Тренерская доляКомментарии7
ОфициальноХютия назначен заместителем главы департамента судейства РФС
06 октября Комментарии20
Слухи«Локомотив» запретил Николичу рассказывать об уходе из «Локомотива»
06 октября Комментарии49
ОфициальноКике Санчес Флорес — новый главный тренер «Хетафе»
06 октября Комментарии2
Все комментарии
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 14:19, ред.
Тренер Леванте Пако Лопес стал первой управленческой жертвой Ла Лиги в сезоне после того, как в воскресенье клуб объявил о его увольнении после субботнего поражения на Майорке со счетом 1:0.
Леванте занимает третье место снизу таблицы с четырьмя очками в восьми играх, не выиграв в этом сезоне в Ла Лиге, и отстает на два очка от Гранады. 54-летний Лопес вступил в должность в марте 2018 года после того, как его повысили с должности тренера команды Б после увольнения Хуана Рамона Муниса, и затем ему предложили эту должность.
Лопес привел Леванте в полуфинал Кубка Испании в прошлом сезоне, где они проиграли Атлетику Бильбао в дополнительное время. Что ж, это вероятно был максимумом. Сейчас желаю удачи новому тренеру!
David Young
David Young ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 11:04
Потому что в данном случае выигрыш был бы если бы хозяева победили с разницей в два мяча (именно столько, не больше и не меньше, так как было бы, например, 2:2 при счёте 2:0 с учётом гандикапа, в данном случае ставка не зашла потому что счёт с учётом гандикапа 2:4).
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:52
Удачи ему !
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100