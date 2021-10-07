Хавьер Перейра — новый главный тренер «Леванте»

Пресс-служба «Леванте» сообщает, что новым главным тренером команды стал Хавьер Перейра.
Контракт со специалистом рассчитан до конца нынешнего сезона с возможностью пролонгации на два года.
Перейра заменил на этом посту Пако Лопеса, который недавно был уволен из-за неудовлетворительных результатов. Команда в данный момент идет в зоне вылета.
Javier Pereira (@_javipereira) se convierte en entrenador del #LevanteUD 🔵🔴— Levante UD 🐸 (@LevanteUD) October 7, 2021
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Леванте занимает третье место снизу таблицы с четырьмя очками в восьми играх, не выиграв в этом сезоне в Ла Лиге, и отстает на два очка от Гранады. 54-летний Лопес вступил в должность в марте 2018 года после того, как его повысили с должности тренера команды Б после увольнения Хуана Рамона Муниса, и затем ему предложили эту должность.
Лопес привел Леванте в полуфинал Кубка Испании в прошлом сезоне, где они проиграли Атлетику Бильбао в дополнительное время. Что ж, это вероятно был максимумом. Сейчас желаю удачи новому тренеру!
Леванте занимает третье место снизу таблицы с четырьмя очками в восьми играх, не выиграв в этом сезоне в Ла Лиге, и отстает на два очка от Гранады. 54-летний Лопес вступил в должность в марте 2018 года после того, как его повысили с должности тренера команды Б после увольнения Хуана Рамона Муниса, и затем ему предложили эту должность.
Лопес привел Леванте в полуфинал Кубка Испании в прошлом сезоне, где они проиграли Атлетику Бильбао в дополнительное время. Что ж, это вероятно был максимумом. Сейчас желаю удачи новому тренеру!