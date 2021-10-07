Хавьер Перейра — новый главный тренер «Леванте»

1633593104

вчера, 10:51

Пресс-служба «Леванте» сообщает, что новым главным тренером команды стал .

Контракт со специалистом рассчитан до конца нынешнего сезона с возможностью пролонгации на два года.

Перейра заменил на этом посту Пако Лопеса, который недавно был уволен из-за неудовлетворительных результатов. Команда в данный момент идет в зоне вылета.