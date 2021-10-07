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Геркус: «Ставлю на трудную победу России против Словакии»

вчера, 19:39
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб СловакияСловакия21:45 Не начался

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус сделал свой прогноз на отборочный матч чемпионата мира 2022 года между Россией и Словакией:

Жду только победу, у нас хорошая команда и отличный тренер. Все соперники достойные, ко всем нужно проявить уважение, иначе возникнут неприятности. Проблема с травмами не столь серьезна, есть качественные исполнители.

Глушаков вернулся после огромного перерыва. Не думаю, что его травма сильно помешает, играли же без него. Мы не имеем ярко выраженной звезды, но какие-то звездочки всё же есть. Играем на победу, состав у нас сильнее, более сбалансированный, новый наставник, свое поле. Ставлю на трудную победу России против Словакии.

Поединок Россия — Словакия пройдет 8 октября на «Ак Барс Арене».

В турнирной таблице отборочной группы Н Россия занимает второе место, уступая хорватам по разнице забитых и пропущенных мячей. Обе команды имеют по 13 очков. Далее идет Словакия, у которой 9 очков.

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h54aka8b43jy
сегодня в 03:20
Ваша ставка принята
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 19:41
Матч действительно будет сложным.
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