Геркус: «Ставлю на трудную победу России против Словакии»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус сделал свой прогноз на отборочный матч чемпионата мира 2022 года между Россией и Словакией:

Жду только победу, у нас хорошая команда и отличный тренер. Все соперники достойные, ко всем нужно проявить уважение, иначе возникнут неприятности. Проблема с травмами не столь серьезна, есть качественные исполнители.

Глушаков вернулся после огромного перерыва. Не думаю, что его травма сильно помешает, играли же без него. Мы не имеем ярко выраженной звезды, но какие-то звездочки всё же есть. Играем на победу, состав у нас сильнее, более сбалансированный, новый наставник, свое поле. Ставлю на трудную победу России против Словакии.