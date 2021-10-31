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Погба намерен перейти в «Ювентус»

вчера, 10:46

Полузащитник МЮ Поль Погба не собирается продлевать контракт с клубом.

Утверждается, что француз намерен вернуться в «Ювентус», где он выступал с 2012 по 2016 год.

Туринцы же готовы платить Погба 12,5 млн евро в год плюс бонусы. Впрочем, ради подписания именитого футболиста клубу придется продать полузащитника Аарона Рэмзи, а также одного из хавбеков – Уэстона МакКенни или Адриена Рабьо.

Если Погба не сможет договориться с «Ювентусом», то он постарается перебраться в «Реал». Что касается варианта с ПСЖ, то такой вариант футболист не рассматривает.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 21:59
неужто Реал решил Кинуть? Может всё таки к Зидану в ПСЖ?
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 14:07
В Юве у него хорошо получалось. Пусть возвращается!
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 13:28
Я не думаю.
Брулин
Брулин
вчера в 12:53
Зачем он Ювентусу в 29 лет нужен будет? Он не выдаст ни одного топ сезона. Правда за бесплатно это не так ужасно будет. А вот для МЮ это проблема.
Абдурахман Джантемиров 1
Абдурахман Джантемиров 1 ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 12:43
Но в пару к Тилемансу нужен хороший игрок в отборе мяча, Мактоминей не подойдёт. Поэтому опять же либо Райс либо Ндиди
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS
вчера в 12:42
он же в Реле хотел поиграть
STVA 1
STVA 1 ответ Абдурахман Джантемиров 1 (раскрыть)
вчера в 12:36
Этот больше подходит по моему скромному мнению)
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 12:34
В итоге н куда и не перейдет.
Абдурахман Джантемиров 1
Абдурахман Джантемиров 1 ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 12:31
Ну тогда Юри Тилеманс
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 12:25
Это не решит проблем Ювентуса.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 12:24
Пусть негр переходит на историческую родину.
STVA 1
STVA 1 ответ Абдурахман Джантемиров 1 (раскрыть)
вчера в 12:24
МЮ нужен новый Скоулз! Который не только в опорной мог сыграть но и атаку разогнать!
112910415
112910415
вчера в 12:04
надо же ему куда-то перейти ...
протон
протон
вчера в 12:00
В юве?)) У него видимо нет подписки на серию А))
1bear
1bear
вчера в 11:46
ну-ну)))
Comentarios
Comentarios
вчера в 11:29
Блин божественный игрок )
FERIS
FERIS
вчера в 11:28
Пусть валит,скатертью дорога)
drug01
drug01
вчера в 11:23
Давно пора!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:20
ПОГБА из мю в юве бесплатно?- где-то я это уже видел)))
Абдурахман Джантемиров 1
Абдурахман Джантемиров 1 ответ Абдурахман Джантемиров 1 (раскрыть)
вчера в 11:09
Ндиди игрок основы Лестера, Райс игрок основы Вест Хэма, оба опорники. Так понятно?
juvenale
juvenale ответ Абдурахман Джантемиров 1 (раскрыть)
вчера в 11:05
это кто такие
juvenale
juvenale
вчера в 11:05
только денег нет,но вы держитесь
shur
shur
вчера в 11:04
...сижу и думаю, что то про баскетболиста ни строчки, ан нет....!!!!!
particular
particular
вчера в 10:57
Пока Погба намеревается и собирается, в этом просто пропадёт необходимость 😅️
Он думает, что он незаменим и востребован, тогда как остальным видны его взбалмошность и непостоянство...
Короче, он находка для СМИ и проблема практически для любого тренера 🤨
А оно надо...
Абдурахман Джантемиров 1
Абдурахман Джантемиров 1
вчера в 10:55
Давно пора, скатертью дорога. Мю нужен нормальный опорник. Либо Ндиди, либо Деклан Райс
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 10:55
Возвращение блудного сына... А нужен ли он Юве?
shlomo
shlomo
вчера в 10:54
О как...планов громадьё
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:48
А в ювентусе знают?
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