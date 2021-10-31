Погба намерен перейти в «Ювентус»

Полузащитник МЮ Поль Погба не собирается продлевать контракт с клубом.
Утверждается, что француз намерен вернуться в «Ювентус», где он выступал с 2012 по 2016 год.
Туринцы же готовы платить Погба 12,5 млн евро в год плюс бонусы. Впрочем, ради подписания именитого футболиста клубу придется продать полузащитника Аарона Рэмзи, а также одного из хавбеков – Уэстона МакКенни или Адриена Рабьо.
Если Погба не сможет договориться с «Ювентусом», то он постарается перебраться в «Реал». Что касается варианта с ПСЖ, то такой вариант футболист не рассматривает.
Он думает, что он незаменим и востребован, тогда как остальным видны его взбалмошность и непостоянство...
Короче, он находка для СМИ и проблема практически для любого тренера 🤨
А оно надо...
Он думает, что он незаменим и востребован, тогда как остальным видны его взбалмошность и непостоянство...
Короче, он находка для СМИ и проблема практически для любого тренера 🤨
А оно надо...