Погба намерен перейти в «Ювентус»

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вчера, 10:46

Полузащитник МЮ не собирается продлевать контракт с клубом.

Утверждается, что француз намерен вернуться в «Ювентус», где он выступал с 2012 по 2016 год.

Туринцы же готовы платить Погба 12,5 млн евро в год плюс бонусы. Впрочем, ради подписания именитого футболиста клубу придется продать полузащитника , а также одного из хавбеков – или .