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«Ньюкасл» готов отдать за Крооса 30 млн евро

вчера, 11:31

Английский «Ньюкасл» может подписать полузащитника мадридского «Реала». Речь идёт о Тони Кроосе. «Сороки» готовы предложить за футболиста 30 млн евро.

В клубе считают, что немец может стать одной из важных фигур в новом проекте клуба. Сам же игрок хотел бы остаться в Испании.

В нынешнем сезоне Кроос сыграл в 5 матчах и не отметился результативными действиями.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 17:05
Сейчас агенты всех возрастных футболистов будут набивать цену своим клиентам распространяя слухи о Ньюкасле. Не удивлюсь, если Ньюкасл будет "интересоваться" иброй, модричем, карвахплем, Криштиану, и др.
Леха Малышев
Леха Малышев
вчера в 15:40
Берите Азара и Бейла лучше 😀
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 14:29
Он не хочет туда идти.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 13:35
Я думал что Кроос стоит дороже!
LOpp
LOpp ответ mihaluch (раскрыть)
вчера в 12:07
3 раза выиграл ЛЧ, фигня какая))
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
вчера в 12:02
Это заход Малаги прям...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:59
Теперь пойдут косяками слухи, кого и за скока хочет купить Ньюкасл.
А через год-другой звёзды типа Неймара будут говорить, что с деЦтва мечтали играть в Англии. Деньги решают всё, точнее, их количество...
ДСА
ДСА
вчера в 11:50
Немалая сумма однако.
STVA 1
STVA 1
вчера в 11:48
Слишком мало думаю , но на трансфермаркете он столько и стоит!
Сантус
Сантус
вчера в 11:45
Кроос стареет,но стареть лучше на юге.)
Сантус
Сантус ответ mihaluch (раскрыть)
вчера в 11:44
Ха-ха,не добился...:)
mihaluch
mihaluch
вчера в 11:43
Кроос в Испании ничего не добился попробует в Англии.
dzvinka
dzvinka
вчера в 11:42
Кросс не пойдет.
drug01
drug01
вчера в 11:39
Кто возьмёт
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