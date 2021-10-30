«Ньюкасл» готов отдать за Крооса 30 млн евро

1635582662

вчера, 11:31

Английский «Ньюкасл» может подписать полузащитника мадридского «Реала». Речь идёт о . «Сороки» готовы предложить за футболиста 30 млн евро.

В клубе считают, что немец может стать одной из важных фигур в новом проекте клуба. Сам же игрок хотел бы остаться в Испании.

В нынешнем сезоне Кроос сыграл в 5 матчах и не отметился результативными действиями.