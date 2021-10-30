Английский «Ньюкасл» может подписать полузащитника мадридского «Реала». Речь идёт о Тони Кроосе. «Сороки» готовы предложить за футболиста 30 млн евро.
В клубе считают, что немец может стать одной из важных фигур в новом проекте клуба. Сам же игрок хотел бы остаться в Испании.
В нынешнем сезоне Кроос сыграл в 5 матчах и не отметился результативными действиями.
А через год-другой звёзды типа Неймара будут говорить, что с деЦтва мечтали играть в Англии. Деньги решают всё, точнее, их количество...
А через год-другой звёзды типа Неймара будут говорить, что с деЦтва мечтали играть в Англии. Деньги решают всё, точнее, их количество...