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«Эвертон» заинтересовался Головиным

вчера, 12:23

Английский «Эвертон» заинтересован в полузащитнике «Монако» Александре Головине.

В текущем сезоне полузащитник провёл за «Монако» 13 игр, забил трижды и отдал три результативные передачи.

Рыночная стоимость Головина равняется 28 млн евро. Действующий контракт с монегасками у россиянина истекает летом 2024 года.

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Все комментарии
Верг
Верг ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 20:03
Не надо не надо! Симеоне второй год в 4-3-3 играет!
adsk4634
adsk4634
вчера в 17:04
головину надо проверить себя в лучшей лиге мира
протон
протон
вчера в 17:02
не надо ему в англию. там чемпионат основан на физике а с его травмпатизмом сломается сразу. ему надо италия ли испания, где в почете технари
Caniggia
Caniggia
вчера в 16:07
В АПЛ перейти будет престижнее, но и уровень выше того же Монако.
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:56, ред.
Я думаю что АПЛ совсем не под стиль игры и физических единоборств и скоростей для Головина.
В Италии ему было бы намного комфортнее играть .
BDA8181
BDA8181 ответ 1bear (раскрыть)
вчера в 15:55
ну почему утка?! Я бы ещё понял про Мирунчука , Дзюбы и т.д. у них и физухи нет и больно уж мягкотелые на поле. А вот Головин может и потолкаться и побороться , да и французкий чемпионат всегда отличался жётскостью
так что насчёт Головина думаю правда.
BDA8181
BDA8181
вчера в 15:52
Вот это для меня приятня новость , что клуб АПЛ интересуеться в принцепе приличным игроком.
Zak11
Zak11
вчера в 15:45
Вариант хороший. Пусть проконсультируется с Билялетдиновым)
Mi6
Mi6
вчера в 15:44
Хорошая новость
1bear
1bear
вчера в 15:29
да это "утка", АПЛ - это вам не французский чемпионат...
particular
particular
вчера в 15:24, ред.
Головин, в силу ряда обстоятельств, показывает всё меньшую полезность. Спорный интерес, ибо, как правило берут для усиления или закрытия дыры в составе... А Саша - не туда и не сюда...
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 15:20
Головин во Франции то нередко травмируется, а в АПЛ с ее интенсивностью ему точно делать нечего. Лучше Саше оставаться в Монако где у него хорошо получается и где он борется с командой за высокие места. В Эвертоне он забудет что такое еврокубки.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 15:11
Да ужжж.... Никому не нужны наши бездельники в Топ лигах, хоть бы Спартак их подобрал - откормил эту троицу наших звезд ....
Брулин
Брулин
вчера в 14:22
Давно я сказки не читал. Это наверное как и Чалов был интересен АПЛ
YVG
YVG
вчера в 13:47
Да уже до кучи брали бы и Кокорина сразу.
Roger Young
Roger Young
вчера в 13:46
Пусть и Миранчука купят. Тоже пропадает на скамейке
beefs
beefs
вчера в 13:44
вариант интересный, но не для него...
STVA 1
STVA 1 ответ kotmyshka (раскрыть)
вчера в 13:41
Интересный но не думаю что для него
makkie
makkie
вчера в 13:26, ред.
Головин во Франции через тур лечится, а в АПЛ вообще из лазарета вылезать не будет. Там такие тавгаи, что за ним сразу охотиться начнут.
Да и не факт, что Головин выдержит темп АПЛ.
Alexnvr
Alexnvr
вчера в 13:20
Не стоит ему ехать в АПЛ. Вот если бы у него здоровья было как у Винни Джонса, Джона Терри, Уэйна Руни или хотя бы как у Джерарда и прочего Лэмпарда, то тогда стоило бы попробовать. А так сломают и фамилию не спросят. Ему Италия и Испания подойдут.
kotmyshka
kotmyshka
вчера в 13:14
Интересный вариант для Головина
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:09
Можно и попробовать.
STVA 1
STVA 1 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 13:02
Не думаю что он подходит под стиль Симеоне!
STVA 1
STVA 1 ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 13:01
Головин к сожалению не уровень Гюндогана!
Евгений Быстров
Евгений Быстров
вчера в 12:59
А собственно какие предпосылки к уходу из Монако? Он один из лидеров команды. Так что все на уровне слухов.
drug01
drug01
вчера в 12:41
Зачем ему менять климат
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 12:37
С его травматичностью в АПЛ делать нечего. Хотя Гюндоган в Дортмунде тоже из больнички не вылезал, а в Сити ситуация поменялась.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 12:33
Хороший клуб, главное там не потеряться
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 12:29
Головину в АПЛ делать нечего, ему бы в Ла Лигу получить предложения, например в Атлетико.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:24
Было бы любопытно посмотреть на него в АПЛ, удачи Головину!)
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