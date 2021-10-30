«Эвертон» заинтересовался Головиным

Английский «Эвертон» заинтересован в полузащитнике «Монако» Александре Головине.
В текущем сезоне полузащитник провёл за «Монако» 13 игр, забил трижды и отдал три результативные передачи.
Рыночная стоимость Головина равняется 28 млн евро. Действующий контракт с монегасками у россиянина истекает летом 2024 года.
В Италии ему было бы намного комфортнее играть .
В Италии ему было бы намного комфортнее играть .
так что насчёт Головина думаю правда.
так что насчёт Головина думаю правда.
Да и не факт, что Головин выдержит темп АПЛ.
Да и не факт, что Головин выдержит темп АПЛ.