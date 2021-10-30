«Эвертон» заинтересовался Головиным

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вчера, 12:23

Английский «Эвертон» заинтересован в полузащитнике «Монако» .

В текущем сезоне полузащитник провёл за «Монако» 13 игр, забил трижды и отдал три результативные передачи.

Рыночная стоимость Головина равняется 28 млн евро. Действующий контракт с монегасками у россиянина истекает летом 2024 года.