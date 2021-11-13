Почеттино открыт для возвращения в АПЛ. Он интересен «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино открыт для возвращения в Английскую Премьер-Лигу, сообщает The Telegraph.
Почеттино присоединился к парижскому клубу в январе, его нынешний контракт с клубом рассчитан до 2023 года.
По информации источника, аргентинский специалист интересен «Манчестер Юнайтед», чей нынешний главный тренер Оле-Гуннар Сульшер находится под серьезным давлением из-за нестабильных результатов команды.
И чем же он интересен для МЮ?! Разве только тем, что Сульшера хотят отправить в отставку, и нет возможности пригласить более успешного тренера, чем Почеттино...
Если это действительно так, то может оставить Сульшера, чем сменить его на Почеттино...
В ПСЖ после того, как Почеттино возглавил команду, появились проблемы, которые команда не испытывала с Тухелем, проблемы в игре с теми командами, с которыми во времена Тухеля этих проблем не было...
На мой взгляд, Почеттино в МЮ это не лучший вариант для МЮ...
Если уж действительно хотят уволить Сульшера, то надо искать другого более успешного тренера чем Почеттино, и только тогда увольнять Сульшера.
И чем же он интересен для МЮ?! Разве только тем, что Сульшера хотят отправить в отставку, и нет возможности пригласить более успешного тренера, чем Почеттино...
Если это действительно так, то может оставить Сульшера, чем сменить его на Почеттино...
В ПСЖ после того, как Почеттино возглавил команду, появились проблемы, которые команда не испытывала с Тухелем, проблемы в игре с теми командами, с которыми во времена Тухеля этих проблем не было...
На мой взгляд, Почеттино в МЮ это не лучший вариант для МЮ...
Если уж действительно хотят уволить Сульшера, то надо искать другого более успешного тренера чем Почеттино, и только тогда увольнять Сульшера.