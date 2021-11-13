Почеттино открыт для возвращения в АПЛ. Он интересен «Манчестер Юнайтед»

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вчера, 23:19

Главный тренер ПСЖ открыт для возвращения в Английскую Премьер-Лигу, сообщает The Telegraph.

Почеттино присоединился к парижскому клубу в январе, его нынешний контракт с клубом рассчитан до 2023 года.

По информации источника, аргентинский специалист интересен «Манчестер Юнайтед», чей нынешний главный тренер находится под серьезным давлением из-за нестабильных результатов команды.