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Почеттино открыт для возвращения в АПЛ. Он интересен «Манчестер Юнайтед»

вчера, 23:19

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино открыт для возвращения в Английскую Премьер-Лигу, сообщает The Telegraph.

Почеттино присоединился к парижскому клубу в январе, его нынешний контракт с клубом рассчитан до 2023 года.

По информации источника, аргентинский специалист интересен «Манчестер Юнайтед», чей нынешний главный тренер Оле-Гуннар Сульшер находится под серьезным давлением из-за нестабильных результатов команды.

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Все комментарии
vova505
vova505 ответ Генадий Павлович (раскрыть)
сегодня в 09:49
Наверное да, только нужно ли это самому Зидану?
Bombardier
Bombardier
сегодня в 08:41
Его ждёт "Норвич".
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 06:40
Не вижу разницы между Сульшером и Почеттино.
Генадий Павлович
Генадий Павлович
сегодня в 05:40
Брать Зидана любой ценой - только он сможет обуздать зажравшихся звездунов МЮ
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 02:15
А зачем он МЮ?
Не думаю, что МЮ пригласит Почеттино, равно как не верю в его успех в ЛЧ. Не того калибра Почет!!)
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 02:11
В Париже трудно будет удержаться многим тренерам, Почеттино тоже входит в этот список. Чтоб управлять таким количеством распиаренных и витающих в облаках людей, нужен очень авторитетный человек, к примеру, как Зинедин Зидан. Он умеет заставлять работать звёзд. Да и Манчестер Юнайтед тоже оооочень нуждается в таком же тренере, как Зинедин Зидан. Даже если не удастся договориться с Зинедином, то нужно брать другого тренера. Как они не уволили Солскаера в перерыве матча Манчестер Юнайтед - Ливерпуль?
Crooclin
Crooclin
сегодня в 01:55
Самая невнятная кандидатура на пост главного тренера МЮ. Даже Роналду, за год отучившийся на тренера, будет куда лучшей альтернативой
youtomee
youtomee
сегодня в 01:35
вообще непонятно, зачем Почеттино пошел в ПСЖ, какой интерес для тренера работать в таком клубе...Куча избалованных звезд, половине из которых ничего не нужно. В чемпионате клуб в разы всех богаче, то есть как таковой конкуренции нет.
Для ЛЧ только? Но опять же, это не та команда, где можно внести какие-то интересные тренерские идеи.
vova505
vova505 ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 00:00
Я уверен, что они провалятся в ЛЧ
particular
particular
вчера в 23:55, ред.
Интересная позиция Почеттино. Пока он в одном месте @опу греет, его руки уже в другом месте готовы аванс получить...
A.S.A
A.S.A
вчера в 23:49
Не смотря на уверенное лидерство Парижского клуба в Лиге 1, все равно игра ПСЖ вызывает много вопросов...во многих матчах выезжают за счет своего отличного нападения,а вот игра в защите слабоватая, 13 матчей, 13 пропущенных мячей, для лидера это многовато.... я думаю,если ПСЖ провалится в ЛЧ, то шейхи отправят Маурисио в отставку...так что летом такой вариант вполне возможен, и тогда Манчестеру не придется платить за аргентинского специалиста
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 23:40
Сульшер действительно подвис.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 23:40, ред.
М.Почеттино, который более чем за пять лет не выиграл ни одного трофея с Тоттенхэм, у которого не складывается тренерская карьера в ПСЖ...

И чем же он интересен для МЮ?! Разве только тем, что Сульшера хотят отправить в отставку, и нет возможности пригласить более успешного тренера, чем Почеттино...

Если это действительно так, то может оставить Сульшера, чем сменить его на Почеттино...
В ПСЖ после того, как Почеттино возглавил команду, появились проблемы, которые команда не испытывала с Тухелем, проблемы в игре с теми командами, с которыми во времена Тухеля этих проблем не было...

На мой взгляд, Почеттино в МЮ это не лучший вариант для МЮ...
Если уж действительно хотят уволить Сульшера, то надо искать другого более успешного тренера чем Почеттино, и только тогда увольнять Сульшера.
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