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Гаджиев: «„Зенит“ – солидный клуб, где Алексей Миранчук точно будет играть»

вчера, 22:07

Бывший тренер «Амкара», «Анжи» и «Крыльев Советов» Гаджи Гаджиев поделился мнением о будущем полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, которого слухи связывают с «Зенитом».

Миранчуку виднее, где ему лучше строить карьеру. На его выбор влияет масса факторов. Здесь не только спорт и достижение максимального результата, но и все, что связано с собственным вкусом и интересом.

Сложно сказать, с одной стороны спортивная составляющая. Но она не всегда играет главную роль. Миранчуку, скажем, в плане достижений лучше остаться в «Аталанте», но там у него не складываются отношения в команде. Он там не играет, смысл оставаться? «Зенит» – хороший и солидный клуб. Здесь Миранчук точно будет играть.

Сейчас в «Дженоа» работает Шевченко. К нему я отношусь с большим уважением. Мне кажется, что это тоже хороший вариант. От тренера зависит очень многое – буду ли я у него играть или нет, смогу ли я у него прогрессировать, буду ли я чему-то учиться?

Для многих игроков немаловажным фактором является выступление команды в еврокубках. Можно привести в пример Криштиану Роналду, для которого выступление в Лиге чемпионов очень важно. Это значимый фактор.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:52
тоже ведь на скамейку присядет ..
ДСА
ДСА
сегодня в 05:51
Ему ещё нужно будет побороться за место в составе.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 05:33
Не нужно ему в РПЛ.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 01:12
Хороший игрок.....для РПЛ так вообще топ-топыч....
Буду рад видеть его в Зените...
Землянин
Землянин ответ протон (раскрыть)
сегодня в 00:45
А как же паспорт ❓🙂
Gorasul
Gorasul
вчера в 23:55
Переоценка своих сил и уровня! Какая Аталанта, назад в родной колхоз. Уфа, Урал и другие гранды ждут.
Давайте думать
Давайте думать
вчера в 23:27
    SHMEL258
    SHMEL258
    вчера в 23:20
    Да не нужны они друг другу, ни Миранчук зениту, ни зенит Миранчуку.
    beefs
    beefs
    вчера в 22:22
    Плел, плел и наплел, в Зените Миранчук будет играть разве только в дубле...
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    вчера в 22:21
    Возвращение в РПЛ, пусть даже в "Зенит" будет для Миранчука сродни капитуляции.
    4RT
    4RT
    вчера в 22:18
    Если только ближе к пенсии
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 22:16
    Миранчуку надо поиграть в другом итальянском клубе.
    протон
    протон
    вчера в 22:16
    В Зените тоже на лавке будет сидеть, не сможет вытеснить из основы Клаудиньо с Малкомом.
    Cat01
    Cat01
    вчера в 22:12
    У него характер
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