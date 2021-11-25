Гаджиев: «„Зенит“ – солидный клуб, где Алексей Миранчук точно будет играть»

Бывший тренер «Амкара», «Анжи» и «Крыльев Советов» поделился мнением о будущем полузащитника «Аталанты» , которого слухи связывают с «Зенитом».

Миранчуку виднее, где ему лучше строить карьеру. На его выбор влияет масса факторов. Здесь не только спорт и достижение максимального результата, но и все, что связано с собственным вкусом и интересом.

Сложно сказать, с одной стороны спортивная составляющая. Но она не всегда играет главную роль. Миранчуку, скажем, в плане достижений лучше остаться в «Аталанте», но там у него не складываются отношения в команде. Он там не играет, смысл оставаться? «Зенит» – хороший и солидный клуб. Здесь Миранчук точно будет играть.

Сейчас в «Дженоа» работает Шевченко. К нему я отношусь с большим уважением. Мне кажется, что это тоже хороший вариант. От тренера зависит очень многое – буду ли я у него играть или нет, смогу ли я у него прогрессировать, буду ли я чему-то учиться?

Для многих игроков немаловажным фактором является выступление команды в еврокубках. Можно привести в пример Криштиану Роналду, для которого выступление в Лиге чемпионов очень важно. Это значимый фактор.