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Мату ждут в трех европейских лигах

вчера, 21:06

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата, скорее всего, покинет стан «красных дьяволов» в ближайшее время. У футболиста в 2022 году истекает контракт.

Спрос на футболиста по-прежнему есть. Мату готов подписать «Ньюкасл», «Реал Сосьедад» и турецкий «Фенербахче».

Переход в один из клубов может состояться уже ближайшей зимой. Сам футболист ещё не решил, где бы хотел продолжить карьеру.

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Все комментарии
v78pgfuhy93q
v78pgfuhy93q
сегодня в 04:57
В Фенечку точно не надо
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:51
Пора на Средиземное море 🌊 , там тепло !!!
barsa_leo_fan
barsa_leo_fan
вчера в 22:50
Тогда получается ждут в двух лигах, ведь Ньюкасл пока еще в АПЛ играет
shur
shur
вчера в 22:33
...в последнее время не было в составе МЮ футболиста, которого было бы
по человечески жалко после его ухода ( кроме Рона, слава Богу вернулся на
старости лет) и испанец один из них , ну вот сказать такие слова :" Он так много
сделал для клуба, спасибо и дальнейшего благополучия , как Кросс или Модрич
для Реала, обидно !!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 21:20
В Реал Сосьедад,хороший клуб!
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