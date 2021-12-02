Мату ждут в трех европейских лигах

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вчера, 21:06

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата, скорее всего, покинет стан «красных дьяволов» в ближайшее время. У футболиста в 2022 году истекает контракт.

Спрос на футболиста по-прежнему есть. Мату готов подписать «Ньюкасл», «Реал Сосьедад» и турецкий «Фенербахче».

Переход в один из клубов может состояться уже ближайшей зимой. Сам футболист ещё не решил, где бы хотел продолжить карьеру.