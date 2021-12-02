Мату ждут в трех европейских лигах

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата, скорее всего, покинет стан «красных дьяволов» в ближайшее время. У футболиста в 2022 году истекает контракт.
Спрос на футболиста по-прежнему есть. Мату готов подписать «Ньюкасл», «Реал Сосьедад» и турецкий «Фенербахче».
Переход в один из клубов может состояться уже ближайшей зимой. Сам футболист ещё не решил, где бы хотел продолжить карьеру.
по человечески жалко после его ухода ( кроме Рона, слава Богу вернулся на
старости лет) и испанец один из них , ну вот сказать такие слова :" Он так много
сделал для клуба, спасибо и дальнейшего благополучия , как Кросс или Модрич
для Реала, обидно !!!
по человечески жалко после его ухода ( кроме Рона, слава Богу вернулся на
старости лет) и испанец один из них , ну вот сказать такие слова :" Он так много
сделал для клуба, спасибо и дальнейшего благополучия , как Кросс или Модрич
для Реала, обидно !!!