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Руководство «Барселоны» одобрило для Хави 3 январские сделки

вчера, 19:36

Руководство «Барселоны» дало главному тренеру клуба Хави «зелёный свет» на подписание 3 игроков в ближайшее январское трансферное окно. Интерес Хави прикован сразу к нескольким игрокам.

Среди большого списка выделяются имена нападающего «Челси» Тимо Вернера, 19-летнего полузащитника «РБ Зальцбург» Карима Адейеми и 21-летнего полузащитника «Манчестер Сити» Феррана Торреса. Как сообщалось ранее, каталонский клуб уже договорился о подписании последнего.

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2tpf9ryryt6w
2tpf9ryryt6w
сегодня в 03:22
Видать, поняли, что уже край
youtomee
youtomee ответ протон (раскрыть)
вчера в 22:17
Да ладно, там немного не хватает к 10 млн, возьмут еще кредит, не в первый раз
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 21:51
Вернер и бесплатно не нужен))
Конь 666
Конь 666
вчера в 20:05
Ага, конечно. Не этих вот, а три сделки по 500 тыс.
протон
протон
вчера в 20:03
На 10 лямо евро всех троих? Вернер, и Торес уже 100 лямов.
mihaluch
mihaluch
вчера в 19:57
Барселона сбирается серьёзно усилиться
shlifen
shlifen
вчера в 19:49
Дали Хави «зелёный свет» на сделки - но денег судя по всему не дали )))
А если серьёзно - то Сити Торреса каталонцам не подарит, и в аренду тоже не факт что отпустит. За Вернера Челси попросил лимонов 35 - а таких денег у каталонцев нет. И опять же - предстоит тяжелый сезон в АПЛ, где уже заметна первая тройка из фаворитов - ни Челси ни Ливерпуль ни Сити, никого просто так не отпустят, а то потом на финише может не хватить свежести у игроков.
А Адейеми хотят очень многие, и у условного Дортмунда шансов подписать его сильно больше - и стабильная финансовая ситуация, и железное место в основе, раз уж Холланд уходит, и шикарные условия для развития.
Поэтому пока что Хави придётся выбирать игроков "попроще" или искать будущих свободных агентов...
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 19:45
Не люблю Барселону, но желаю удачи Хави.
drug01
drug01
вчера в 19:41
это помощ весома
DEIVID_777
DEIVID_777
вчера в 19:39
И что, всех в аренду возьмут?
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