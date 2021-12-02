Руководство «Барселоны» одобрило для Хави 3 январские сделки

Руководство «Барселоны» дало главному тренеру клуба Хави «зелёный свет» на подписание 3 игроков в ближайшее январское трансферное окно. Интерес Хави прикован сразу к нескольким игрокам.
Среди большого списка выделяются имена нападающего «Челси» Тимо Вернера, 19-летнего полузащитника «РБ Зальцбург» Карима Адейеми и 21-летнего полузащитника «Манчестер Сити» Феррана Торреса. Как сообщалось ранее, каталонский клуб уже договорился о подписании последнего.
А если серьёзно - то Сити Торреса каталонцам не подарит, и в аренду тоже не факт что отпустит. За Вернера Челси попросил лимонов 35 - а таких денег у каталонцев нет. И опять же - предстоит тяжелый сезон в АПЛ, где уже заметна первая тройка из фаворитов - ни Челси ни Ливерпуль ни Сити, никого просто так не отпустят, а то потом на финише может не хватить свежести у игроков.
А Адейеми хотят очень многие, и у условного Дортмунда шансов подписать его сильно больше - и стабильная финансовая ситуация, и железное место в основе, раз уж Холланд уходит, и шикарные условия для развития.
Поэтому пока что Хави придётся выбирать игроков "попроще" или искать будущих свободных агентов...
А если серьёзно - то Сити Торреса каталонцам не подарит, и в аренду тоже не факт что отпустит. За Вернера Челси попросил лимонов 35 - а таких денег у каталонцев нет. И опять же - предстоит тяжелый сезон в АПЛ, где уже заметна первая тройка из фаворитов - ни Челси ни Ливерпуль ни Сити, никого просто так не отпустят, а то потом на финише может не хватить свежести у игроков.
А Адейеми хотят очень многие, и у условного Дортмунда шансов подписать его сильно больше - и стабильная финансовая ситуация, и железное место в основе, раз уж Холланд уходит, и шикарные условия для развития.
Поэтому пока что Хави придётся выбирать игроков "попроще" или искать будущих свободных агентов...