Руководство «Барселоны» одобрило для Хави 3 январские сделки

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вчера, 19:36

Руководство «Барселоны» дало главному тренеру клуба Хави «зелёный свет» на подписание 3 игроков в ближайшее январское трансферное окно. Интерес Хави прикован сразу к нескольким игрокам.

Среди большого списка выделяются имена нападающего «Челси» , 19-летнего полузащитника «РБ Зальцбург» и 21-летнего полузащитника «Манчестер Сити» . Как сообщалось ранее, каталонский клуб уже договорился о подписании последнего.