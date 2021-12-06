Депай может рассмотреть предложения других клубов

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай, как сообщается, может начать рассматривать предложения от других клубов, если его место в стартовом составе каталонцев окажется под угрозой.
В конце октября этого года сине-гранатовые уволили с поста главного тренера команды голландца Рональда Кумана, благодаря которому во многом и состоялся переход Мемфиса в команду. Новый тренер «Барселоны» Хави оставляет за Мемфисом игровое время, но нападающий понимает, что клуб активно ищет игроков на позицию центрфорварда. Упоминалось имя нападающего «Манчестер Юнайтед» Эдинсона Кавани, также «Барселона» не теряет надежды заполучить молодую норвежскую звезду Эрлинга Холанда. Левый фланг атаки будет принадлежать Ансу Фати, когда тот поправит своё здоровье. Аналогичная ситуация с Усманом Дембеле, если француз примет решение продлить контракт с клубом.
Представители футболиста рассмотрят предложения от других клубов, если его позиции в команде начнут ухудшаться. Если Депай будет проявлять себя не лучшим образом по ходу сезона, «Барселона» может рассмотреть вариант с продажей игрока, чтобы выручить за это денежные средства, которые помогли бы клубу в текущей экономической ситуации.
Контракт Депая с клубом рассчитан до конца следующего сезона.
Холанда не будет на КН, даже при Кавани голландцу легко найдётся место на фланге, вместо пацанят, которые не в состоянии по воротам попасть.
Холанда не будет на КН, даже при Кавани голландцу легко найдётся место на фланге, вместо пацанят, которые не в состоянии по воротам попасть.
Честно говоря , думал ещё когда он обocpaлся в Манчестере все поймут что он из себя представляет в сильном чемпионате
Но пока он играл в Лиге 1 все как будто забыли от том периоде, и снова стали считать его классным напом
В Барселоне этот персонаж снова показал свой "уровень"
Да и сборная Голландии , когда Депай был основным нападающим провалила отбор на Евро 2016, а он не забил ни ОДНОГО!!! гола в 8 матчах цикла.
Вобщем распиаренное днище
Который ещё имел наглость конфликтовать с Ван Перси
Вот уж кто нападающий от бога
Честно говоря , думал ещё когда он обocpaлся в Манчестере все поймут что он из себя представляет в сильном чемпионате
Но пока он играл в Лиге 1 все как будто забыли от том периоде, и снова стали считать его классным напом
В Барселоне этот персонаж снова показал свой "уровень"
Да и сборная Голландии , когда Депай был основным нападающим провалила отбор на Евро 2016, а он не забил ни ОДНОГО!!! гола в 8 матчах цикла.
Вобщем распиаренное днище
Который ещё имел наглость конфликтовать с Ван Перси
Вот уж кто нападающий от бога