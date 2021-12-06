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Депай может рассмотреть предложения других клубов

вчера, 09:41

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай, как сообщается, может начать рассматривать предложения от других клубов, если его место в стартовом составе каталонцев окажется под угрозой.

В конце октября этого года сине-гранатовые уволили с поста главного тренера команды голландца Рональда Кумана, благодаря которому во многом и состоялся переход Мемфиса в команду. Новый тренер «Барселоны» Хави оставляет за Мемфисом игровое время, но нападающий понимает, что клуб активно ищет игроков на позицию центрфорварда. Упоминалось имя нападающего «Манчестер Юнайтед» Эдинсона Кавани, также «Барселона» не теряет надежды заполучить молодую норвежскую звезду Эрлинга Холанда. Левый фланг атаки будет принадлежать Ансу Фати, когда тот поправит своё здоровье. Аналогичная ситуация с Усманом Дембеле, если француз примет решение продлить контракт с клубом.

Представители футболиста рассмотрят предложения от других клубов, если его позиции в команде начнут ухудшаться. Если Депай будет проявлять себя не лучшим образом по ходу сезона, «Барселона» может рассмотреть вариант с продажей игрока, чтобы выручить за это денежные средства, которые помогли бы клубу в текущей экономической ситуации.

Контракт Депая с клубом рассчитан до конца следующего сезона.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 17:39
Пусть остаётся там! Зачем он туда переходил? Кому он вообще нужен из топ клубов? Кстати, а где Брейтвейт?
протон
протон
вчера в 16:58
Интересно, с его вдруг его место должно быть под угрозой? Кракен вытеснит или что?

Холанда не будет на КН, даже при Кавани голландцу легко найдётся место на фланге, вместо пацанят, которые не в состоянии по воротам попасть.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 14:26
Кавани более реалистично,чем Холанд. Я вот даже не знаю норвежец в философию Хави попадает.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 13:01
Депай может не переживать за свое место в основе Барсы. У клуба нет нападающего лучше него и нет денег на покупку другого. Он безальтернативный вариант в атаке.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 12:49
Нужно исправить ошибку
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 12:31
Всегда говорил ,что Мемфис тяжеловат для Барсы .
h8you
h8you
вчера в 11:38
стата вроде неплохая у голландца
Phu Quoq
Phu Quoq
вчера в 11:19
Один из самых переоцененных и распиаренных футболистов этот Депай
Честно говоря , думал ещё когда он обocpaлся в Манчестере все поймут что он из себя представляет в сильном чемпионате
Но пока он играл в Лиге 1 все как будто забыли от том периоде, и снова стали считать его классным напом
В Барселоне этот персонаж снова показал свой "уровень"
Да и сборная Голландии , когда Депай был основным нападающим провалила отбор на Евро 2016, а он не забил ни ОДНОГО!!! гола в 8 матчах цикла.
Вобщем распиаренное днище
Который ещё имел наглость конфликтовать с Ван Перси
Вот уж кто нападающий от бога
ОПС
ОПС
вчера в 11:13
Пусть рассматривает.
ДСА
ДСА
вчера в 10:54
Бегут игроки из Барселоны, бегут...
1bear
1bear
вчера в 10:19
зря Депай вообще в Барсу переходил...
sv_1969
sv_1969
вчера в 10:11
Депай может и с краю сыграть
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 10:02
Время ещё есть!
Cat01
Cat01
вчера в 09:47
Зачем спешить?
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 09:45
Он может рассмотреть.
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