Депай может рассмотреть предложения других клубов

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вчера, 09:41

Нападающий «Барселоны» , как сообщается, может начать рассматривать предложения от других клубов, если его место в стартовом составе каталонцев окажется под угрозой.

В конце октября этого года сине-гранатовые уволили с поста главного тренера команды голландца , благодаря которому во многом и состоялся переход Мемфиса в команду. Новый тренер «Барселоны» Хави оставляет за Мемфисом игровое время, но нападающий понимает, что клуб активно ищет игроков на позицию центрфорварда. Упоминалось имя нападающего «Манчестер Юнайтед» , также «Барселона» не теряет надежды заполучить молодую норвежскую звезду . Левый фланг атаки будет принадлежать , когда тот поправит своё здоровье. Аналогичная ситуация с , если француз примет решение продлить контракт с клубом.

Представители футболиста рассмотрят предложения от других клубов, если его позиции в команде начнут ухудшаться. Если Депай будет проявлять себя не лучшим образом по ходу сезона, «Барселона» может рассмотреть вариант с продажей игрока, чтобы выручить за это денежные средства, которые помогли бы клубу в текущей экономической ситуации.

Контракт Депая с клубом рассчитан до конца следующего сезона.