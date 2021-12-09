Тренер «Урала» — о Помазуне: «Вижу у него потенциал заиграть в Европе»

Тренер вратарей «Урала» Андрей Шпилев поделился мнением касательно игры арендованного у ЦСКА голкипера :

Перед отъездом в ЦСКА я предупреждал Илью, чтоб он был готов к сравнениям с Акинфеевым. В первом же матче ему Крыховяк засадил в девятину, а комментатор сказал: «Ну, Игорь бы отразил!» И так каждый раз. Но Илья был предупрежден и готов к критике.

Через две игры в строй вернулся Акинфеев. Илья очень хотел обратно. Мы сказали: «Давай подождем. Настанет время, и снова поработаем вместе. Наше руководство, весь штаб, лично я — все хотят твоего возвращения».

Сейчас Помазун, я считаю, точно готов к игре за ЦСКА . Систематических ошибок у Ильи нет — уже хорошо.

Вижу у него потенциал заиграть в Европе. Если он будет востребован на высоком уровне, то для меня это будет большая награда.