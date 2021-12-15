Холанд может заменить Левандовски в «Баварии»

Руководство «Баварии» не исключает вариант продажи форварда Роберта Левандовски следующим летом, пишет Bild.
Текущее соглашение поляка истекает в июне 2023 года. Мюнхенцы будут готовы расстаться с футболистом за 60 млн евро, если к лету не смогут договориться о продлении контракта.
Если это произойдет, то тогда «Бавария» постарается приобрести нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.
:" Ты переезжаешь в Мюнхен" и Дембеле такой:" в Германии лучшая медицина"
:" Ты переезжаешь в Мюнхен" и Дембеле такой:" в Германии лучшая медицина"
крепче были нервы!!!
крепче были нервы!!!
неплохая идея !
неплохая идея !
Про Псж вообще вообще молчу
Юве и Интер аналогично серию А насилуют
Про Псж вообще вообще молчу
Юве и Интер аналогично серию А насилуют
Или у себя уговорят остаться.
По любому пожелаю Холанду и Леве успешной карьеры...
Или у себя уговорят остаться.
По любому пожелаю Холанду и Леве успешной карьеры...
Бавария как всегда у своих прямых конкурентов забирает лучших
Поэтому болею за Дортмунд
Они берут почти неизвестных талантливых ребят и превращают в звезд
При том что показывают красивый футбол
А Бавария ...
Бавария как всегда у своих прямых конкурентов забирает лучших
Поэтому болею за Дортмунд
Они берут почти неизвестных талантливых ребят и превращают в звезд
При том что показывают красивый футбол
А Бавария ...