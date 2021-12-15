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Холанд может заменить Левандовски в «Баварии»

вчера, 08:31

Руководство «Баварии» не исключает вариант продажи форварда Роберта Левандовски следующим летом, пишет Bild.

Текущее соглашение поляка истекает в июне 2023 года. Мюнхенцы будут готовы расстаться с футболистом за 60 млн евро, если к лету не смогут договориться о продлении контракта.

Если это произойдет, то тогда «Бавария» постарается приобрести нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:21
Представляю лежит в больнице и ему Лапорта говорит
:" Ты переезжаешь в Мюнхен" и Дембеле такой:" в Германии лучшая медицина"
Константин Белых
Константин Белых
вчера в 12:35
Холланду надо с Фелишем вместе за МАНСИТИ катать-вот убойная парочка была бы! А из Боруссии-в Баварию переходить-скучища. На месте Борруссии длч Мюнхена цена была бы плюс 50 млн к трансерной-задолбали всю жизнь боруссию общипывать. Левандовский Хумельс да много каких. Шмели бы не продвали-сами супертопами бы были- Но видимо у руководов все таки бабло на первом месте. Лучшие продавцы в Европе. Как Бенфика.
shur
shur ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 10:42
...а они у нас спрашивают, решают всё немецкие марки, то есть евро - чтобы
крепче были нервы!!!
shur
shur
вчера в 10:38
....Бавария без поляка , что воинская часть без знамени, а в целом даже очень
неплохая идея !
Bayern Best
Bayern Best ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 10:31
Ах да,в Италии как раз таки есть такое. Ювентус до прошлого сезона брал 9 раз подряд серию «А» но ты наверное об этом не знал🤣
Bayern Best
Bayern Best ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 10:29
Ну,так скажи мне сколько раз за эти 9 лет французкие клубы выигрывали ЛЧ? А Бавария все это время победила 2 раза и много раз была в шаге от финала. Так что твои доводы пшик. Бавария это огромный гигант в мировом футболе в отличии от французских клубов всех вместе взятых.
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 10:25
за 60 млн лучшего бомбардира мира последних трех сезонов ))) в то время как пешеходы во франции по 200 стоят
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 10:10
Левандовский не заменим!
1bear
1bear
вчера в 09:32
новость на тему - если бы да кабы - вот тогда.....
RamonCSKA
RamonCSKA ответ R.Carlos. (раскрыть)
вчера в 09:19
а в других странах как будто не так? МС и Челси раскупили лестер чемпионского состава, Реал и Барса скупают всю жизнь у всех кто беднее, а иногда друг у друга, тот же Реал баблом переманил алабу с Баварии, Барселона даже гризмана забрала, хотя он ей был не нужен

Про Псж вообще вообще молчу
Юве и Интер аналогично серию А насилуют
Игорь Гибизов
Игорь Гибизов
вчера в 09:09
Или Левандовский может заменить Холанда в Боруссии.
Elliada
Elliada
вчера в 09:08
Поэтому я не люблю немецкий чемпионат. Никакой интриги, все как всегда. 9 раз подряд Бавария становится чемпионом. Какая скука. Даже во Франции и в Италии нет такого.
Cayman
Cayman ответ R.Carlos. (раскрыть)
вчера в 09:00
Киммих, Кoман,Гнабри про них до Баварии никто не слышал))
barcamilan
barcamilan
вчера в 09:00
    Comentarios
    Comentarios
    вчера в 08:52
    По стилю подходят друг другу
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 08:52
    Лева уже старенький, хотя голы клепает исправно. Но рано или поздно ему нужно будет искать замену. Холанд неплохой вариант, но захочет ли Боруссия усиливать прямого конкурента? Вполне могут продать его в Англию или Испанию.
    Или у себя уговорят остаться.
    По любому пожелаю Холанду и Леве успешной карьеры...
    mihaluch
    mihaluch
    вчера в 08:49
    Тут только если да кабы.
    R.Carlos.
    R.Carlos.
    вчера в 08:41
    Ну ничего нового
    Бавария как всегда у своих прямых конкурентов забирает лучших
    Поэтому болею за Дортмунд
    Они берут почти неизвестных талантливых ребят и превращают в звезд
    При том что показывают красивый футбол
    А Бавария ...
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    вчера в 08:40
    Для Холланда это лучший вариант
    КЭТиК
    КЭТиК
    вчера в 08:34
    Замена выглядит равноценной.
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