Холанд может заменить Левандовски в «Баварии»

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вчера, 08:31

Руководство «Баварии» не исключает вариант продажи форварда следующим летом, пишет Bild.

Текущее соглашение поляка истекает в июне 2023 года. Мюнхенцы будут готовы расстаться с футболистом за 60 млн евро, если к лету не смогут договориться о продлении контракта.

Если это произойдет, то тогда «Бавария» постарается приобрести нападающего дортмундской «Боруссии» .